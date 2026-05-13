eMotion Fleet、アスエネと輸送・配送の脱炭素化に向けた事業連携を開始

eMotion Fleet株式会社

商用モビリティDX/GXソリューションを提供するeMotion Fleet株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）は、アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「アスエネ」）と、企業の輸送・配送の脱炭素化を推進する事業連携を開始いたしました。

本連携により、アスエネが運営するCO2排出量見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」内、CO2削減ソリューションマーケットプレイス「ASUENE STORE（アスエネストア）」に、eMotion Fleetの「クラウド型テレマティクス車載器」および「商用EV導入・運用ワンストップサービス」が掲載されます。アスエネの広範なネットワークを通じて、企業の商用モビリティにおけるDX（デジタル）とGX（グリーン）を強力に推進します。

■ 連携の背景

企業の脱炭素化において、輸送・配送部門（Scope 1、Scope 3）のCO2排出量削減は大きな課題となっています。しかし、多くの企業では車両管理がアナログな手法に留まっており、正確な排出量の可視化や、経済合理性を備えたEVシフトの計画策定が困難な状況にあります。

今回の連携により、CO2排出量見える化・削減・報告クラウド「アスエネ」を利用する多くの企業に対し、eMotion Fleetの高度なデータ分析と実務経験に基づいたソリューションを提供することが可能となります。

■ 「アスエネストア」掲載サービスの概要

1. クラウド型テレマティクス車載器（モビリティDX）

走行データを活用し、燃料法による精緻なCO2可視化と、データ活用型のEV導入シミュレーションを実現します。

- Scope 1・3算定の自動化と工数削減：走行データを自動収集し、日報集計等の手作業を撤廃。自 社のみならず、協力会社の燃料消費も精緻に把握し、サプライチェーン全体の算定工数削減とリアルタイムな進捗管理を実現。- 即効性のある低炭素・コスト削減の実行：走行挙動の可視化により、エコドライブやアイドリングストップを徹底。CO2排出量と燃料費の同時削減を実現するとともに、稼働データに基づく減車分析で車両台数の最適化を支援。- 燃料法への移行とEVシミュレーション活用：概算の「トンキロ法」から実燃費に基づく「燃料法」への移行を支援。取得した高精度データにより、将来的なEV導入時の削減効果を定量的に可視化。

2. 商用EV導入・運用ワンストップサービス（モビリティGX）

車両選定から充電インフラ構築、運用・エネルギー管理まで、商用EVシフトの全行程を包括的にサポートします。

- 商用EV導入コンサルティング：EV専門家集団が、計画策定から導入・運用までをワンストップで支援。ノウハウ不足や運用の不安を払拭し、スムーズなEV化を実現。- EV運行・エネルギー管理システム(FMS/EMS)：車両・充電・エネルギーを一元管理するソフトウェアを提供。マルチブランドの車両・充電器に対応し、運行と充電を自動連動させることで、現場負担の軽減と契約電力のピークカットを両立。- EV月次定額サービス：車両・充電器・ソフト・保守をパッケージ化した定額サービスを提供。既存の内燃車両と同等レベルのコストで提供することで、脱炭素化と経済性の両立を後押し。

■ 今後の展望

eMotion Fleetは、「経済的なグリーンモビリティを、現場から実現する」というミッションの下、アスエネとの連携を通じて、企業のScope 1およびScope 3の輸送・配送の脱炭素化を支援してまいります。

【アスエネ株式会社について】

アスエネは、「次世代によりよい世界を。」をミッションに、企業の脱炭素経営をテクノロジーで支援するGX（グリーントランスフォーメーション）スタートアップです。CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」を核に、サプライチェーン全体の脱炭素化からESG評価、専門人材の採用支援までをワンストップで提供しています。国内累計導入社数No.1の実績と、日本・シンガポール・米国・タイなどグローバルな知見を活かし、企業のカーボンニュートラル実現に向けたデジタル変革を力強くリードします。

社名： アスエネ株式会社

本社所在地： 東京都港区虎ノ門1丁目3－1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

設立： 2019年10月

事業内容： CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」、

サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」、

GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」、

カーボンクレジット・排出権取引所事業等

URL： https://corp.asuene.com/

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、「経済的なグリーンモビリティを、現場から実現する」をミッションに、はたらくクルマのDX/GXを伴走支援するスタートアップです。車両・運行管理のDXとデータ活用を起点に、商用車のEV化に向けた計画から導入・運用までをワンストップで支援し、モノ・ヒトを運ぶ事業者の脱炭素化と経済性の両立を実現します。日独の物流大手で累計2.3万台以上の商用EV導入を推進してきた創業メンバーの知見をもとに、日本・アジアからモビリティのデジタル・グリーン変革をリードします。



社名: eMotion Fleet株式会社

本社所在地: 東京都品川区東品川2丁目6－4 寺田倉庫G1ビル 2階

代表取締役: 白木秀司 デニス・イリッチ

設立: 2023年9月

事業内容: 車両・運行管理のDX支援サービス、

商用EV導入・運用支援サービス、

車両運行・ネルギー管理システム、

EVアセットマネジメント事業

URL: https://www.emotion-fleet.com/



本件に関するお問い合わせ：info@emotion-fleet.com（担当：西村）