サッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」2026年8月27日（木）発売決定！「燃えてヒーロー」を用いたストーリートレーラーも公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、サッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」をPlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Xbox Series X|S にて2026年8月27日（木）に発売することを発表いたしました。（STEAM(R)は2026年8月28日（金）発売）

発売日発表に伴い、以下の情報もあわせて公開いたしました。

◆最新トレーラーを２種公開

◆本日よりパッケージ版/一部ダウンロード版の予約受付を開始

◆『キャプテン翼』アニメ声優の直筆色紙が合計7名に当たるキャンペーン開始

本作は、シリーズ最大級のボリュームと大幅にパワーアップしたフィールドアクションを堪能できるサッカーアクションゲームです。

原作の「ワールドユース」編を舞台に原作者・高橋陽一先生監修のオリジナルストーリーが楽しめる「ストーリーモード」や、オンライン・オフライン対戦でライバルと競い合えるモードも収録。

選手同士のスーパープレイの連続が予測不能な試合展開を生み出すネオサッカーアクションをお楽しみいただけます。

本作の最新情報はゲーム公式サイトや公式Xアカウントをご覧ください。

公式サイト：https://cap2wf.bn-ent.net/(https://cap2wf.bn-ent.net/)

ゲーム公式 Xアカウント：https://x.com/Tsubasa_csgame(https://x.com/Tsubasa_csgame)

「燃えてヒーロー」の楽曲を用いた「ストーリートレーラー」と

原作者・高橋陽一先生への「スペシャルインタビュー」映像を公開！

ストーリートレーラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SrX0pozGmhg ]

前作のあの激闘から4年…大空翼率いる日本代表がさらなる成長を遂げ、世界の強敵に挑むオリジナルストーリー！

原作では描き切れなかったチームやストーリー展開も…！？作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）がアレンジを手掛けた「燃えてヒーロー」の楽曲にも注目！是非、最後まで目を離さずにご覧ください。

【高橋陽一先生のスペシャルインタビュー ワールドユースエディション

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QGVjFOUI4Yw ]

前作からの進化点や本作の舞台「ワールドユース編」の原作に込めたテーマや想い、幅広い監修の中で意識した点など高橋先生の等身大の言葉で語っていただきました。『キャプテン翼』ファン必見！こちらも併せて是非ご覧ください。

パッケージ版・一部ダウンロード版の予約受付がスタート！

豪華アイテムが付属する超特装版・特装版も引き続き予約受付中！

発売日発表に伴い、パッケージ版と一部ダウンロード版の予約受付を開始いたしました！

日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」などの豪華な早期購入/プレオーダー特典や、デジタルコンテンツがセットになった各種ダウンロード版など様々な販売形態をご用意しております。

▼詳細は公式サイトをチェック！

https://cap2wf.bn-ent.net/product/package.php

※Nintendo Switch(TM)版のプレオーダー開始は後日を予定しております。

パッケージ版早期購入・ダウンロード版プレオーダー特典で日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」が手に入る！

日本代表選手が着用する最新デザインのホームユニフォームだけでなく、『キャプテン翼』の原作内でキャラクターたちが着用している「ワールドユース編」で描かれた日本代表のユニフォームや、ゲーム内アイテムの先行解放権2種が入手できます。ぜひお早目にご予約ください！

前作購入者特典

前作『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』をお持ちの方は、特典として南葛中と東邦学園のユニフォームと、ボールカスタマイズ「翼が若林へ叩きつけた挑戦状ボール」が入手可能！

ダウンロード版

ダウンロード版では通常版に加えて、DLC「キャラクターセット１～３」がセットになったシーズンパスや、各種ユニフォームなどのデジタルコンテンツがセットになった「アルティメットエディション」と「デラックスエディション」もご用意しております。

ダウンロード版：アルティメットエディションダウンロード版：デラックスエディション

▼収録内容など、詳細は公式サイトをご確認ください

https://cap2wf.bn-ent.net/product/download.php

パッケージ版：超特装版

パッケージ版では高橋陽一先生描き下ろしのキャラファイングラフ（シリアルNo.付）やユニフォーム風Tシャツなど、豪華なアイテムが付属する超特装版もご用意しております。

数量限定となりますので、ぜひご予約ください！

▼付属アイテム等の詳細は公式サイトをチェック！

https://cap2wf.bn-ent.net/product/package.php#product-1

『キャプテン翼』アニメ声優の直筆色紙が合計7名に当たるキャンペーン開始！

発売日決定を記念したSNSキャンペーンを開催中！

「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式アカウントのフォロー&該当のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で『キャプテン翼』アニメ声優の直筆色紙が合計7名に当たるチャンス。この機会をお見逃しなく！

◆応募期間：2026年5月13日（水）～5月19日（火）23:59

◆参加方法：

１. 「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」ゲーム公式アカウント(https://x.com/Tsubasa_csgame)をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿(https://x.com/Tsubasa_csgame/status/2054370964973244675?s=20)をリポスト で応募完了！

◆景品：アニメ『キャプテン翼』声優陣の直筆サイン色紙・各1枚

（対象キャラクター…大空翼/カルロス・サンターナ/マーク・オワイラン/エル・シド・ピエール/カール・ハインツ・シュナイダー/ステファン・レヴィン/リカルド・エスパダス）

※キャンペーン規約・詳細は公式サイトをご確認ください。

https://cap2wf.bn-ent.net/special/

【ゲーム概要】「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」とは？

世界よ。これがサッカーだ。

「キャプテン翼」の家庭用ゲームが6年ぶりに登場！シリーズ最大級のボリュームと、大幅にパワーアップしたフィールドアクションが堪能できるサッカーアクションゲーム！

本作の舞台はワールドユース編。ストーリーモードでは、ワールドユース編をベースに原作者、高橋陽一先生が監修したオリジナルシナリオが楽しめる！

さらに、オフライン・オンライン対戦ではライバルたちと競い合うことも可能！選手同士のスーパープレイの連続が予測不能な試合展開を生み出すネオサッカーアクションを体感せよ！

進化したアクション性

本作ではフィールド上のアクションが大幅にパワーアップ！

スーパームーブにシュート以外の、パス、ドリブル、タックル、ブロックを新規追加！

またゴールキーパーとの駆け引きが楽しめるシステムが追加されたので、原作キャラクターが驚愕したスーパーシュートをゴールキーパー視点でも体感することができます。

シリーズ最大級のボリューム

参戦するナショナルチームは全22ヵ国、プレイアブルキャラクター数は110体以上、新規ムーブも150種類以上と、前作「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」を大幅に超えるボリュームでさらなる激闘を楽しめる！

前作には登場しなかったチームに加えて、本作オリジナルのナショナルチームとキャラクターも多数参戦！人気キャラクターの1カット1カットに拘った演出が『キャプテン翼』の戦いをさらに盛り上げます。

原作者・高橋陽一先生が監修するオリジナルシナリオ

本作の舞台はワールドユース編。

ストーリーモードでは、ワールドユース編をベースに原作者、高橋陽一先生が監修したオリジナルシナリオを楽しめる！キミ自身が日本代表の1人となって戦う日本代表として戦う『NEW STARS ROUTE』をはじめ、原作のワールドユース編とは異なる「IF」ストーリーも収録！

原作では見られなかった競合国の活躍も…？胸が躍る新たな『キャプテン翼』のシナリオを堪能せよ！

本作を彩る、魅力的なBGM！

前作で好評を博したゲーム内楽曲の作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）が、本作でも80曲以上のすべてのBGMの作曲を担当。王道スポーツアニメである『キャプテン翼』にふさわしい、爽快かつ壮大なBGMと共に、本作をお楽しみいただけます。

【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2184_1_d9ebe5eb7d7ea7e125c46cf02d841916.jpg?v=202605131051 ]

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。