丸文、5月27日から開催の「ワイヤレスジャパン2026」に出展

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、5月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイトで開催される「ワイヤレスジャパン2026」に出展します。

次世代ネットワークインフラの構築・運用に不可欠な「衛星通信」「GNSS脆弱性対策」「高精度なPTP同期」、そして投資対効果(ROI)を最大化する「RF測定・3Dシミュレーション」をメインテーマに掲げ、通信網の高度化と最適化を実現する最先端ソリューションを多数展示します。

ワイヤレスジャパン2026の概要

展示内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/76_1_8316adc5a34348c74407bd2eb27b122d.jpg?v=202605131151 ]展示会招待券お申込み（無料）サイト :https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/WJWTP?l=japanese【Ataya社「Harmony」（ローカル5G× WIFIの共存）】

Ataya社の「Harmony」は、5G SAコアを内蔵し、Wi-Fiや有線とも統合可能な次世代通信基盤です。

クラウド／オンプレミス双方に対応し、ゼロトラスト、マルチテナント、エッジアプリ実行などの高度な機能を搭載。MECやQoS制御によりIIoT・スマート製造の要件を網羅しつつ、既存環境への統合と将来の拡張性を両立します。

ATAYA社ユニバーサルコネクティビィプラットフォーム「Harmony」

【Microchip社製GNSSファイアウォール「BlueSky」（GNSS脆弱性対策）】

Microchip社の「BlueSky GNSS Firewall」は、重要インフラのGNSS依存リスクを最小化する高信頼セキュリティ対策ソリューションです。

既存のアンテナと機器の間に設置するだけで、スプーフィングやジャミングをリアルタイムに検知・遮断。信号異常時には内部時計等と連携し、安全な「Hardened出力」を継続します。複数拠点での一元監視や信号の整合性を検証する「Trusted Time」や「サブフレーム比較検出」などの先進の信号検証機能を備え、正確な時刻同期が不可欠な通信・電力・交通インフラに最適です。

Microchip社製GNSSファイアウォール「BlueSky」

【Calnex社「SNE-X/ignite」（PTP同期/高精度な時刻同期）】

Calnex社の「SNE」シリーズは、次世代ネットワークの検証に最適な高精度ネットワークエミュレータです。

汎用モデル「SNE-X」は最大28ポート・100GbEに対応し、直感的な操作と、詳細なシナリオ設定によって複雑なネットワーク環境を正確に再現。また「SNE Ignite」はO-RANに特化し、ナノ秒精度の遅延やPTP/SyncE対応で5Gインフラ評価を支援します。

研究開発から実環境シミュレーション、SLA検証まで、幅広いユースケースに対応可能です。

Calnex社「SNE-X/ignite」

詳細はこちら（丸文Webサイト） :https://www.marubun.co.jp/info/2026/82091/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

展示会に関するお問い合わせ先

Mail：ict_ml@marubun.co.jp

報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先

Mail：koho@marubun.co.jp