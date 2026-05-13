GBP、「JECA FAIR 2026」にトップランナーIII変圧器・新型低圧トランスなどを出展～電気工事会社・設備設計者の現場課題に応えるソリューションを公開～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業であるGBP株式会社（本社：東京、以下「GBP」）は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「JECA FAIR 2026 ～第74回電設工業展～」に出展いたします。

GBPブースでは、『施工から運用まで。電気設備の現場課題をまとめて解決。』をテーマに、2026年度から運用が始まる第三次判断基準に対応した「トップランナーIII変圧器」をはじめ、設置性を高めた新型低圧トランス、ケーブル盗難対策に貢献するアルミケーブルソリューション、データセンター向け800V対応ケーブルなど、設備更新・リパワリングから日々の運用までを支える製品群を一堂に公開します。

■ 出展の背景

再生可能エネルギー設備や電気設備を取り巻く環境は、近年大きく変化しています。

● 太陽光発電所：FIT期間終了を見据えた設備更新・リパワリング需要

FIT期間終了を控え、既設設備の更新やリパワリングへの需要が高まっています。既設キュービクルに適合する機器選定、施工時の手戻りを抑える設計・部材調達が求められています。

● 運用面：ケーブル盗難対策・O&Mコスト低減・発電量維持

ケーブル盗難対策、O&Mコストの低減、発電量維持・向上といった運用面の課題への対応も、発電所の安定運用において重要性を増しています。

● 部材調達：銅価格高騰・国際情勢を背景としたケーブル調達難の深刻化

銅価格の高騰や国際情勢の影響などを背景に、高圧ケーブルをはじめとする部材の調達や納期が課題となるケースが増えています。施工計画に応じた柔軟な部材調達や、安定的な供給体制を持つメーカーの選定が、事業者・施工会社にとって重要になっています。

● データセンター：生成AIを背景とした電力インフラ需要の拡大

生成AIの普及などを背景に、データセンター向け電力インフラへの関心が高まっており、高効率かつ安定した電力供給を支える設備・部材へのニーズも拡大しています。

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー分野で、部材の開発・供給から設計、施工、O&Mまで幅広く対応してきました。今回のJECA FAIRでは、こうした現場課題に対し、メーカーとしての製品開発力と、EPC・O&Mの実務知見を活かしたソリューションをご提案します。

■ 出展概要

■ 注目の展示製品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/171_1_c233ec4e03cc5ff01cc13eaa33e70a56.jpg?v=202605130851 ]- トップランナーIII変圧器2026年度からスタートした第三次判断基準に対応する変圧器として、業界最小クラスのコンパクト設計、高効率の製品を展示用実機を交えてご紹介します。既設キュービクルへの納まりやすさや、設備更新時の設計変更リスクの低減、現場での施工性など、更新の現場で生じやすい課題に対応します。- 低圧トランス主要パワーコンディショナに対応する新型低圧トランスを展示します。配線のしやすさや設置のしやすさを高め、設計・施工時の負担軽減に貢献します。- アルミケーブルソリューション太陽光発電所などで課題となっているケーブル盗難対策や、銅価格高騰への対応を見据えたアルミケーブル関連製品を紹介します。ケーブルはもちろんハイブリッド端子や直線接続コネクタなど、必要な部材を一体でご提供し、発電所の安定運用を支援します。- 高圧ケーブル・部材調達支援電気設備工事や太陽光発電所・蓄電所関連設備に欠かせない高圧ケーブルについて、通常納期での手配に対応する供給体制をご紹介します。昨今、調達面で課題となるケースが増えている高圧ケーブルについて、GBPでは施工計画に応じた柔軟な部材調達を支援します。- 800V対応ケーブルデータセンター向け電力インフラなど、高電圧化・大容量化が進む領域に対応する800V対応ケーブルを紹介します。今後の電力需要拡大を見据えた設備設計において、安定した電力供給を支える部材としてご提案します。- 発電所の維持管理・運用改善ソリューション発電所の維持管理や運用効率化に貢献する防草シート、アルミ反射シートなどの関連製品もご紹介します。雑草対策による維持管理負担の軽減や、発電所の運用改善につながります。

GBPブースでは、製品仕様だけでなく、導入現場での課題や運用後の対応まで含めてご相談いただけます。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 会社概要 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本社所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目5-5 PMO浜松町 9階

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/