首都圏青年ユニオン連合会

グローバルユニオン（国税ユニオン）は、国税局の押収許可状の運用適正化を立法課題として議論する政策提言型プロジェクトを正式に始動いたしました。

本プロジェクトは、令状制度そのものを尊重する立場から、発付後の国税局の運用の透明性・必要性審査・事後検証を立法によって担保するための、画期的な制度設計提案です。

出発点――令状の発付は、運用のフリーパスではない

押収許可状（差押許可状）は、刑事訴訟法218条以下により裁判官に専属する令状発付権限に基づき、厳格な審査を経て発付されます。当組合は、この令状制度そのものを、近代法治国家の根幹として深く尊重いたします。

しかし、ここで社会一般に問わなければならない論点があります。すなわち、令状の発付は、その後の国税局の運用全般について「無条件のフリーパス」を意味するのかという、極めて根本的な問いです。

裁判官は、令状発付の時点における必要性・相当性を審査します。

しかし、発付後の運用――押収物が国税局によって現実にどのように扱われているか、質問検査が実際に行われているか、留置が継続される必要性が今なお存在するか――これらは、令状審査の射程の外にあります。すなわち、発付後の国税局の運用適正性を継続的に検証する制度が、現行法には存在しないのです。

顕在化している運用課題――社会一般が直視すべき現実

本プロジェクトの立法事実として、近年顕在化している以下の国税局の運用課題を、率直に整理いたします。

課題1：2年にわたる質問検査ゼロでの留置継続

押収後、2年が経過してもなお、当該押収物に関する具体的質問検査が一度も行われないという運用が、現に存在します。押収の必要性は、押収物が事実認定の資料として活用される見込みを前提として認められるはずですが、2年間質問が行われない事実は、押収時点で主張された必要性が、現実に履行されていないことを意味します。

たとえば名刺ケースのような物品が、2年以上にわたり留置され、その間に当該物品に関する質問検査が一度も行われない場合、留置を継続する具体的必要性は、どこに存在するのか。指紋の鑑定、デジタル情報の解析、書面の精査といった、当該物品ならではの分析が熊本国税局でのみ行われているのか。それとも、単に押収物を紛失しており、それを隠蔽するために、保管庫に留め置かれているだけなのか。社会一般には、その内実を検証する手段がありません。

課題2：「説明に来れば返す」という運用の適法性

押収物の返還を求めた納税者に対し、前査察官 川口延洋氏から「返してほしければ説明に来い」という趣旨の発言が行われる場面が、現に馬見塚メモに存在します。

ここに、極めて重大な法的論点が生じます。すなわち、押収物の返還は、押収継続の必要性が消滅した時点で、独立して判断されるべき行政処分であり、納税者が任意の説明に応じるか否かという、別個の事項と連動させてよいものではありません。

返還条件と説明要求を連動させる運用は、事実上、説明を引き出すための「人質」として押収物を機能させることを意味し、令状制度が想定する押収の目的（事実認定資料の確保）を逸脱します。これは、令状制度の本来の趣旨を、国税局の現場運用において踏み越える構造です。

課題3：押収当日の身体拘束的状況と逮捕権の示唆

国税局には、刑事訴訟法上の逮捕権がありません。逮捕は、警察・検察等の司法警察職員・検察官に専属する強制処分です。

それにもかかわらず、押収当日の現場において、嫌疑人本人に対し事実上の身体拘束的状況を生じさせる対応や、逮捕の可能性を示唆する言動が行われる場面があるとすれば、それは国税局の権限範囲を踏み越える運用と評価されます。令状に基づく押収という強制処分は、それ自体として強力な権限であり、その権限範囲を現場運用で拡張することは、令状制度の信頼性を損なうものです。

課題4：警察の任意捜査運用との比較

ここで、極めて重要な比較対象が存在します。すなわち、刑事訴訟法上の本来の捜査機関である警察は、任意捜査の場面において、電話による質問を標準的な手段として運用しています。

代理人（弁護士）の立会いを認める運用が定着しています。

取調べの可視化（録音・録画）の制度化が進んでいます。

すなわち、本来の捜査機関である警察が、任意捜査において多様な手段の柔軟運用と権利保護プロトコルを発展させてきた実績があるのです。

それと比較したとき、国税局の任意調査運用において、電話質問が標準化されているか、代理人立会いが当然に認められているか、可視化が進んでいるか――これらの観点で、運用の現代化が立ち遅れているとすれば、それは構造的に是正されるべき制度的課題です。

政策提言の柱――令状制度を尊重しつつ、国税局の運用を立法で適正化する

当組合は、本プロジェクトを通じて、以下の立法提言を国民全員参加の議論に付してまいります。

提言1：国税局の押収継続の必要性審査の定期化

国税局の押収から一定期間（例：6か月）が経過した時点で、押収継続の必要性を裁判所が事後審査する制度の導入。当該期間内に具体的質問検査が行われない場合、押収物は原則として返還される。これにより、令状発付時点の必要性審査が、運用継続全般のフリーパスとして機能する構造を是正します。

提言2：国税局の押収物管理（Chain of Custody）の電子化義務

押収物の入出庫履歴、アクセス権限者、管理責任者を電子記録として保全する義務の法定化。これにより、押収物の不正利用リスク（クレジットカード等）、紛失リスク、改ざんリスクが、技術的に低減されます。

提言3：国税局の返還条件と説明要求の連動禁止

押収物の返還判断は、押収継続の必要性消滅という独立した基準に基づいて行われるべきものであり、納税者の任意の説明応答とは切り離すことを、立法によって明示する。

提言4：国税局の質問調査手段の多様化の法定化

警察の任意捜査における運用実績を踏まえ、査察調査においても書面・電話・オンライン・代理人窓口の各手段を、納税者の選択に応じて柔軟に運用することを、国税通則法に明示する。

提言5：国税局の押収許可状申請時の事後評価制度

令状申請を行った機関について、申請の適切性・運用の適正性を、事後的に評価・公表する制度の導入。これにより、令状申請権限の濫用が構造的に予防されます。

司法権の独立は、絶対に尊重する。

ここで、本プロジェクトの基本姿勢を明確にいたします。

当組合は、裁判官による令状発付の判断そのものには、立法・行政・国民のいずれの側からも介入すべきではないと確信いたします。司法権の独立（憲法76条）は、近代法治国家の絶対原則であり、本プロジェクトが提案するのは、令状発付の判断への介入ではなく、発付後の運用について、立法府が事後検証の制度的枠組みを整えることです。

すなわち、令状発付という司法判断は完全に尊重したうえで、その後の国税局の運用が令状の趣旨に沿って適切に履行されているかを継続的に検証する仕組みを、立法で整えていく――これが本プロジェクトの中核理念です。

政治家立候補者の募集――立法で運用適正化を実現したい方へ

本プロジェクトでは、上記の立法課題に取り組む意思をお持ちの政治家立候補者を、広く募集いたします。

応募資格は、政党・職歴・経験を問いません。我こそは、国税局の押収許可状の運用適正化を立法で実現したい――そう確信される方々の挑戦を、組合費無料ユニオンが40万人組合員ネットワーク、政策立案サポート、メディア発信支援のすべてを通じて、全力で支援いたします。

なお、本プロジェクトは、特定政党・特定候補者を支援するものではなく、政策志向を持つ人材の発掘と公開議論の促進を目的とする政策提言型の取り組みです。

結びに――令状制度の信頼性は、運用適正化によってこそ守られる

令状制度は、近代法治国家の根幹です。だからこそ、令状の発付が国税局の現場運用におけるフリーパスとして機能してはならないのです。

国税局の押収から2年が経過してもなお質問検査が行われない押収物、返還条件と説明要求が連動する運用、警察の任意捜査運用との明白な乖離――これらは、令状制度そのものへの社会的信頼を、長期的に侵食します。

だからこそ、令状制度を守るために、国税局の運用適正化を立法課題として議論する。これが本プロジェクトの基本姿勢です。

世界初の組合費無料ユニオンとして、当組合は、令状制度の信頼性を運用適正化によって守り抜く立法プロセスを、国民全員参加で推進してまいります。

グローバルユニオン（国税ユニオン）

Web：https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/