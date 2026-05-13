【5/21開催】5社共催ウェビナーのお知らせ「AIはなぜ会社に浸透しないのか ─ AI導入が失敗する企業の共通点」

secondz digital株式会社

secondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井龍也、以下「secondz digital」）は、2026年5月21日（木）11:00～、「AIはなぜ会社に浸透しないのか

― AI導入が失敗する企業の共通点 ―(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521_1/)」をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、株式会社HMit、株式会社モンスターラボ、株式会社コテラス、株式会社ワンディーティーとともに、AI×データを活用した“導入して終わり”にしないための考え方と、現場で活用が定着する進め方を、わかりやすくお伝えします。

■こんな方におすすめ

・AIを導入すれば変わると思っていたのに、現場では思うように活用が進まない

・AIツールを入れたのに、現場で使われず“結局定着しない”ことに悩んでいる

・DX推進を任されているが、成果につながる活用設計まで落とし込めていない

・一部の担当者任せではなく、組織全体でAIを使える状態をつくりたい

・社員のAIスキル向上や教育を、何から始めるべきか迷っている

■ウェビナー概要

AIを導入すれば、もっと業務がラクになるはずだった。でも実際は、どうでしょうか。現場では思うように使われない。成果も見えない。気づけば、導入しただけで止まっている――そんな壁に、直面していませんか。多くの企業がつまずく原因は、AIツールそのものではありません。



本当に問われるのは、業務への落とし込み方と、組織に浸透させるための設計です。本ウェビナーでは、AI導入が失敗しやすい企業の共通点をひも解きながら、“導入して終わり”にしないための考え方と、現場で活用が定着する進め方を、わかりやすくお伝えします。



次の一手を、単なる導入で終わらせない。AIを、“意味ある変化”につなげたい。そうお考えの方は、ぜひご参加ください。

イベント名：AIはなぜ会社に浸透しないのか ― AI導入が失敗する企業の共通点 ―

開催日時：2026年5月21日（木）11:00～13:10

開催場所：オンライン開催（ZOOM）

参加費：無料

申し込み締切：2026年5月20日（月）

お申し込み：https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260521_1/

■プログラム

第1部（11:05～11:30） 株式会社HMit

第2部（11:30～11:55） 株式会社モンスターラボ

第3部（11:55～12:20） 株式会社コテラス

第4部（12:20～12:45） secondz digital株式会社

第5部（12:45～13:10） 株式会社ワンディーティー

■登壇者

株式会社HMit 代表取締役社長

濱崎 宰（はまさき つかさ）

株式会社モンスターラボ Product Strategy Team UXDesigner

松原 大記（まつばら だいき）

株式会社コテラス 代表取締役CEO

人的資本経営推進協会 事務局長

HR’s SDGs Award 応援アンバサダー

山永 航太（やまなが こうた）

secondz digital株式会社 AEOコンサルタント

遠藤 優（えんどう ゆう）

株式会社ワンディーティー コンサルタント

井上 拡（いのうえ ひろき）

■会社概要

会社名：secondz digital株式会社

本社：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ 8階

みなとみらいオフィス：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

secondz digitalは、生成AI・LLMを活用し、企業のAI活用とAI検索最適化を支援する会社です。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIプロダクト開発、導入・定着までを一気通貫で支援しています。

URL：https://secondz.digital/

・AIコンサルティング事業

企業のAI活用を構想から実装・定着まで支援しています。営業、マーケティング、カスタマーサクセスを横断したAI×RevOps支援や、AIエージェントを活用したデータ分析基盤の高度化、組織変革支援を提供しています。

URL：https://secondz.digital/revops

・AI検索プラットフォーム事業

AI検索時代における企業やサービスの見え方を可視化し、改善につなげるAI検索プラットフォーム「secondz Agentsense」を提供しています。生成AI上での認識や参照状況の把握から、改善提案までを支援しています。

URL：https://secondz.digital/lp-aeo-01

■代表者

代表取締役 板井 龍也

東北大学工学部情報知能システム総合学科を卒業後、グリー株式会社にてソフトウェア開発に従事。

その後、エン・ジャパン株式会社で転職サイトAMBIの立ち上げに携わり、PKSHA Technology株式会社ではAIヘルプデスクを含む複数事業の立ち上げを担当。

2019年にsecondz digital株式会社を創業し、エンタープライズ向けに、AI検索最適化、生成AI活用、AIイネーブルメント、AI戦略コンサルティングを通じた事業変革支援に注力。

■お問い合わせ先

secondz digital株式会社

広報担当：鎌田

Email：marketing@secondz.digital