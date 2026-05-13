日本CTO協会「新卒エンジニア合同研修」が3年目に突入。業界全体・企業横断で新卒を育てる試み

一般社団法人日本CTO協会

一般社団法人 日本CTO協会（本社：東京都渋谷区／代表理事：今村 雅幸、以下：日本CTO協会）は、当協会の法人会員企業の新卒エンジニアおよび個人会員を対象とした、企業横断で新卒を育てる試み「新卒エンジニア合同研修」を、2026年度も開催いたします。

本研修は2024年度より開始し、3年目を迎えます。今年度の第1回研修は本日2026年5月13日（水）より開始し、全6回（必須）＋任意参加のプログラムを含む計8回を、8社の講師企業、6社の会場提供企業の皆さまにご協力いただき実施いたします。

例年、参加の新卒エンジニア・所属先企業の皆さまより大変ご好評いただいております。今年度は、主体的に学ぶ意欲のある新卒エンジニアに対し、充実した研修環境を提供するため、参加要件を明確化し定員100名で実施いたします。

『新卒エンジニア向けの合同研修』の実施背景

日本CTO協会は「テクノロジーによる自己変革を、日本社会のあたりまえに」というミッションを掲げ、企業経営における技術浸透と世界最高水準の技術者育成を通じて、日本経済の発展に貢献することを目的としています。

エンジニアの採用・育成は、業界・規模を問わず経営上の重要課題となっています。なかでも以下の3点が、特にスタートアップや中小企業にとって大きな壁となっています。

- 企業が経営拡大・新事業に挑む上で、国内ではエンジニアが常に不足している- スタートアップや中小企業においては、新卒エンジニアの採用には、採用コストに加えて、育成コストも大きくかかる- 所属企業の枠を超えて、新卒エンジニアが横断的な視野・実践機会を得る場が不足している

こうした背景から、近年では、新卒採用活動自体を見送る企業も増えています。エンジニア不足という継続的な課題を解決するためには、採用だけでなく「育成」への投資が不可欠です。

将来的に自走できるリーダー、そしてCTOの職務を担える人材を業界全体で増やすことを目指し、2024年度より本研修を開始しました。

一生モノの同期をつくる：「Connect Meetup」の設置

例年各回の研修後に「懇親会」を同会場にて開催していました。今年度より、「Connect Meetup」と名前を改め、研修後に、対話を中心とした場として交流を促進します。

「自社の枠を超えて切磋琢磨できる、一生モノの同期ネットワークを築くこと」は、本研修における目的のひとつです。過去の参加者アンケートでも、「この時間があったからこそ、研修後も相談し合えるエンジニア仲間ができた」という声が寄せられています。

2026年度の研修内容

今年度も、日本CTO協会の法人会員企業より研修内容をご提供いただき開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81310/table/53_1_7d096091547d95a0071895e810f581ea.jpg?v=202605130851 ]

*1）「ISUCON」は、さくらインターネット株式会社の商標または登録商標です。

各回の様子は、参加者による研修レポートおよび各種媒体のニュースをご覧ください。本年度は、テクノロジーメディア「Newbee」さまによるインタビュー動画を始め、複数媒体による取材・レポートコンテンツが公開される予定です。取材のご希望をされる場合は、日本CTO協会の公式サイトよりお問い合わせください。

また、今年度の参加はすでに締め切っておりますが、来年度以降でご参加を検討される会員外の企業の方からのお問い合わせもお待ちしています。

お問い合わせはこち(https://cto-a.org/contact)

【一般社団法人日本CTO協会について】

「テクノロジーによる自己変革を、日本社会のあたりまえに」

日本CTO協会は、日本を世界最高水準の技術力国家にすることを目標として、2019年9月に設立されました。主な活動は「DX企業の基準作成」「コミュニティ運営」「調査・レポート」」です。絶えず変化する時代に、自己変革を成し遂げ、継続的な進化を体現し続けるCTO達と、その先へと共に向かう人々の知見や経験を社会に還元し、日本の変革を大きく前進させます。そして、デジタルを核としたテクノロジーを活かし、自己変革による価値創造とその継続的な提供を、日本社会のあたりまえにしていきます。

団体名：一般社団法人日本CTO協会

https://cto-a.org/

代表理事：今村 雅幸

設立：2019年9月2日

本社：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609



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一般社団法人日本CTO協会

pr@cto-a.org