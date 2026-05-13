実家と空き家の相談会を八尾駅で開催します！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社JR西日本イノベーションズ（大阪府大阪市北区、代表取締役社長：門間 洋介）は、社会課題である「空き家問題」の解決に資する事業として「このび」を2023年に立上げ滋賀県を中心に中古住宅の買取再販に取組んでまいりました。

2025年からは地域事情に精通する地元不動産業者（株式会社空き家総研パートナーズ、大阪府八尾市、代表取締役：田口貴士）とタッグを組み、新たに八尾・東大阪両市に活動エリアを拡大しております。この度、お客様のお話を対面でお伺いし解決へとサポートする機会として、八尾駅で5/24(日)に「実家と空き家の相談会」を開催いたします（事前予約制）。実家や空き家を今後どのように活用するか？売却や片づけはどうしたら良いか？そんなお悩みをお持ちの方のご相談を無料で承ります。

本相談会の内容について

１. 不動産買取再販事業「このび」の概要

「このび」は株式会社JR西日本イノベーションズが運営する、住宅の買取再販サービスです。空き家または空き家となる見込みの中古戸建住宅を直接買い取ってリフォーム・リノベーションし、再生住宅として新築住宅よりも安価で提供しております。

憧れの戸建てマイホーム購入希望者にとっての金銭的ハードルを下げることで、定住人口の増加につなげると共に、空き家等を持続可能なまちの資産にかえることで、地域活性化とサステナブルなまちづくりに貢献いたします。

２. 株式会社空き家総研パートナーズについて

2025年7月より八尾・東大阪エリアに「このび」事業を拡大するにあたり、地元事情に精通する不動産会社「株式会社空き家総研パートナーズ」との協力体制を構築しております。

同社は相続から家財整理、そして売却や賃貸に至るまでお客様のサポートを行い、八尾・東大阪エリアにおいて地域密着で事業を展開しています。空き家に関する相談対応や空き家再生に関するセミナーを自社開催するなど、地域課題の解決にも積極的に取り組み、地元のお客様に寄り添ったサービスを提供しております。

３. イベントの詳細

イベント名：実家と空き家の相談会 in八尾駅

日 時：5/24(日) 10:00～17:00

場 所：JR八尾駅内改札付近特設コーナーにて受付し、相談会場へご案内いたします。

費 用：無料

申込み方法：事前予約制となっており、下記問合せ先よりご相談予約をお願いいたします。なお、当日ご都合のつかない方は後日の個別ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問合せください。

問合せ先：

インターネットから https://www.conovi.com/20260524-event-akiya/?utm_source=paper&utm_medium=offline&utm_campaign=paper_202605_akiyaevent(https://www.conovi.com/20260524-event-akiya/?utm_source=paper&utm_medium=offline&utm_campaign=paper_202605_akiyaevent)

お電話から 072-989-2872（受付：月～金 10:00～18:00 ※不定休）

関係会社概要

会社名 株式会社JR西日本イノベーションズ

所在地 大阪市北区梅田3-2-123 (Compass Offices INOGATE大阪 10階)

代表者 代表取締役社長 門間 洋介

設 立 2016年12月

事業内容 コーポレートベンチャーキャピタルの運営業務、新規事業創出および事業運営業務

企業URL https://www.jrw-inv.co.jp/

会社名 株式会社空き家総研パートナーズ

所在地 八尾市本町4丁目2番46号

代表者 代表取締役 田口 貴士

設 立 2021年3月

事業内容 空き家の再生工事/空き家の買取/収益物件の販売管理など

企業URL https://pt.akiya-souken.co.jp/