名作舞台公演が高槻城公園芸術文化劇場に映像で登場

高槻市

令和8年7月25日（土曜日）に高槻城公園芸術文化劇場で、高画質で記録された舞台公演の定点映像を劇場空間で鑑賞する「舞台映像上映 Reライブシアター こまつ座「母と暮せば（2024 ver）」を上映。高画質で定点撮影した映像がもたらす本物の舞台鑑賞さながらの臨場感をお楽しみください。

上映作品は、令和6年8月に上演された、井上ひさし原案の戦後長崎を舞台に原爆で亡くなった息子の亡霊と母との切なくも温かい交流を描いた物語「母と暮せば」。平成30年に初演、令和3年に再演され、上演のたびに大きな反響を呼ぶ名作です。

今回の上映は、この上演時の映像を流すもの。高画質で記録された定点映像を、編集を施さないまま同劇場ホールのスクリーンに原寸大で投影することで、観客は、まるで俳優たちが目の前にいるかのような錯覚を楽しみながら、実際の舞台に触れたような臨場感を味わうことができます。ぜひ、ご来場ください。

【舞台映像上映 Reライブシアター こまつ座「母と暮せば（2024 ver）」概要】

日時：令和8年7月25日（土曜日）開演14時（開場13時15分）

場所：高槻城公園芸術文化劇場南館 トリシマホール（高槻市野見町6番8号）

アクセス：JR「高槻駅」より徒歩13分。阪急「高槻市駅」より徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください

料金：一般1500円、友の会無料

※全席指定

※未就学児入場不可

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場ホームページ

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/20251226-4898

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072‑671‑9999（10時から17時まで）

※月曜日休館（祝日を除く）