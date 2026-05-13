岩手県とスパークルの後援決定。岩手の情報発信を応援する「チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」

株式会社PR TIMES

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社PR TIMES（東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム・名証プレミア：3922）と、当社が公認する「プレスリリースエバンジェリスト」の有志らは、岩手県の企業や大学と連携し、県内の事業者や子どもたちの情報発信力の向上に挑む「チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」を推進しています。

このたび、本プロジェクトに岩手県（知事：達増拓也）ならびに東北の独立系VCであるスパークル株式会社（代表取締役：福留秀基）の後援が決定したことをお知らせします。

後援団体コメント

岩手県より

岩手県では、2026年10月の「岩手国際イノベーションコンベンション（IIC）」開催に向け、県内外のスタートアップ・投資家・支援機関の連携を強化しています。「チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」は、岩手の魅力と産業の声を全国へ発信する意欲的な取り組みであり、本県のスタートアップ振興施策と方向性を同じくするものです。岩手の挑戦が全国へ広がるきっかけとなることを期待し、後援いたします。

スパークル株式会社より

弊社は『新しい世界の経済循環をつくる』というミッションのもと、東北から世界に通用するビジネスの創出を支援しています。

本プロジェクトの『10年後のプレスリリースを先行して発表する』という試みは、起業家が目指すべき理想の姿を解像度高く描き、社会に提示する極めて意義深いプロセスです。

岩手を舞台に、スタートアップが未来への挑戦を宣言することで、東北のスタートアップエコシステムに新たな熱量が生まれることを確信しています。

私たちはこの度の後援を通じて、起業家の皆様の挑戦を全力で応援いたします。

プロジェクトの背景と後援の意義

岩手県では地域経済の発展に向けてスタートアップ育成に力を入れており、2026年10月には盛岡市でスタートアップに関する国際会議「岩手国際イノベーションコンベンション（IIC）」が開催されます。国内外の投資家や起業を目指す人を集め、スタートアップの創出・育成に必要な「人的ネットワークの構築」と「資金供給の機会」を岩手から創り出し、岩手をスタートアップ投資の一大拠点にしたいとしています。

また、岩手県中小企業振興第3期基本計画(*1)では、計画目標の「目指す姿」の1つに「県民をはじめ、国内外の消費者にも県内中小企業が提供する商品やサービスについての共感が得られ、利用が進んでいる。」を掲げています。さらに、具体的に取り組みを進める施策の1つ目に「事業活動を担う人材の確保・育成及び広報活動の充実」が示されており、岩手県の中小企業の振興に向けて、国内外への情報発信や広報活動の強化が重視されています。

「チャグチャグいわてPRプロジェクト2026」が進める情報発信支援が、岩手県を中心とするスタートアップの事業成長につながる取り組みとして、岩手県および「東北STARTUP RUNWAY」の幹事会社である株式会社スパークルがプロジェクトに後援いただくことが決定しました。両者の後援を受けながら、地元スタートアップの情報発信支援を強めてまいります。

(*1)https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/1063653.html

岩手県の後援｜10月「IIC」開催へ向けた地域連携の加速

岩手県の後援により、本プロジェクトは県のスタートアップ振興施策を支援する形で展開されます。県内のスタートアップ・中小企業・教育機関への波及効果を高めるとともに、5月31日のメインイベントから10月のIICへとつながるスタートアップ支援の一貫した流れを構築します。

スパークル株式会社の後援｜東北6県への参加機会の拡大

スパークル株式会社は『新しい世界の経済循環をつくる』をミッションに、東北をはじめとした地域の起業家様を主な対象として、スタートアップ投資やインパクトスタートアップ投資を行うベンチャーキャピタルです。投資事業以外にも、地域の大学と連携した起業家育成プログラムの運営や、東北を中心とした地域の企業様を対象に、経営戦略・業務・新規事業・DX推進等を含む包括的な支援等を行っています。

また、東北にゆかりのある起業家が、地域のVC・金融機関・自治体等の支援機関と直接繋がることができる「東北STARTUP RUNWAY」の幹事会社を務めるなど、東北地域のスタートアップエコシステム発展に努めています。

スパークル株式会社の後援により、本プロジェクトは岩手県内にとどまらず、東北6県全域のスタートアップへ参加機会を広げることが可能になります。

チャグチャグいわてPRプロジェクトについて

社会課題の解決や経済の活性化には、情報を発信する力が求められますが、大都市圏と比べ地方発の情報量には格差があります。そこで、ファンづくりの有力な手法にもかかわらず活用の格差が顕著な「プレスリリース」をキーワードに、スタートアップ（新興企業）向けのコンテストや、中小企業を対象にした伴走型支援を展開。さらに学生・子ども向けのワークショップまで産学連携で一体的に繰り広げ、誰もが価値ある情報を伝えられる「PRの民主化」に挑戦します。各プログラムの参加費は無料です。

公式サイト :https://prtimes.jp/pressrelease-evangelist/chaguchagu-iwatepr/

募集中プログラムおよび「無償配信サポートプログラム」の運用について

本プロジェクトでは、参加する企業・団体の情報発信の第一歩を後押しするため、PR TIMESでのプレスリリース配信1件を無償とする「無償配信サポートプログラム」を運用いたします。適用の要件や選定の視点については、以下の募集要項をご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d112-1657-1e58cb83a0788c16baa42c312195001e.pdf

募集中プログラム

チャグチャグいわてPRプロジェクトの中核となる3つの支援部門では、参加企業をまだまだ募集中です。5月31日(日)には、集大成となるメインイベントを岩手県盛岡市のキオクシア アイーナで開催します。全て参加費無料です。

１. 中小企業向け｜広報の伴走支援 ※募集締切を5月18日(月)まで延長いたしました

【岩手の“発信格差”ゼロへ】広報の伴走支援を希望する企業を、4/22(水)より募集開始。プレスリリースエバンジェリストがプロボノ支援 | 株式会社PR TIMESのプレスリリース (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001651.000000112.html)

２. スタートアップ向け｜10年後のプレスリリースコンテスト

5/31(日)岩手開催！スタートアップが未来の自社の姿を発表する「10年後のプレスリリース」コンテスト。4/23(木)より受付開始 | 株式会社PR TIMESのプレスリリース (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001652.000000112.html)

３. 子ども・若者向けプログラム

学生の「社会への発信力」育成で、地域を動かす。岩手大学・イーハトーヴ協創ラボとの広報講座を5/14(木)開催【岩手の“発信格差”ゼロへ】 | 株式会社PR TIMESのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001653.000000112.html)

共通エントリーフォーム :https://tayori.com/f/chaguchagu-iwatepr-entry

スパークル株式会社について

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開。東北を世界に伍する場所とするため、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

代表者：代表取締役 福留 秀基

URL： https://spurcle.jp

PR TIMES認定「プレスリリースエバンジェリストとは」

プレスリリースへの愛と知識と経験を持ち、その活用を周りへ広める個人の方を、株式会社PR TIMESが公認する資格者。プレスリリース未活用の方や改善の余地がある方へ、プレスリリース発信の文化を広め、情報発表によって活動を前進させられる人を増やすことが、プレスリリースエバンジェリストの主な役割。その存在と活動を通じて、地域や経験の有無を超えて、誰もが価値ある行動を伝えられる「PRの民主化」を実現することを目指す。

https://prtimes.jp/pressrelease-evangelist/

※本プレスリリースは、プロジェクトを推進するプレスリリースエバンジェリストと共同で執筆しています

【お問い合わせ】

チャグチャグいわてPRプロジェクト2026 事務局

メールアドレス：chaguchagu-iwatepr@prtimes.co.jp

電話番号：03-6625-4887（株式会社PR TIMES 担当：今井、杉本）

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/