池袋のデザインホテル「hotel hisoca ikebukuro」、“お部屋で迎える、やさしい朝食”をコンセプトに朝食メニューを全面刷新

株式会社 ヤスダ

株式会社ヤスダ（東京都板橋区）が運営するデザインホテル「hotel hisoca ikebukuro」は、

2026年5月13日(火)より、インルームスタイルの朝食を全面リニューアルしました。

今回の刷新では、“お部屋で迎える、やさしい朝食”をテーマに、客室でゆったりと楽しめる4種類の

朝食メニューをご用意。東京・表参道に本店を構えるベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の

看板食パン“ムー”を使用した3種類のメニューに加え、海鮮出汁の台湾粥を揃え、素材や味わいに

こだわったラインナップへと進化しました。

hotel hisoca ikebukuroは、「自分らしく、心穏やかになれる場所」をコンセプトに、お部屋で

ゆっくりと過ごす時間を大切にしてきました。

その滞在体験をより豊かにするため、今回、朝食を全面刷新しました。

客室でゆっくり味わう、“インルームスタイル”の朝食

hisocaの朝食は、客室でゆっくりとお召し上がりいただく“インルームスタイル”。 外へ出ることなく、自分たちのペースで、静かな朝の時間をお楽しみいただけます。

チェックイン時に4種類のメニューからお一人ずつ選択でき、連泊の場合は日ごとに異なるメニューを選ぶことも可能です。

また、全客室に設置しているBALMUDAのトースターを使用し、焼きたてのような香りや食感を

楽しめることも、今回の朝食の大きな特徴です。

朝食メニューラインナップ

■ ムーのトーストプレート

「パンとエスプレッソと」の看板食パン“ムー”を主役にしたトーストプレート。 バターやあんこ、はちみつとともに、朝の時間をゆっくり楽しむ一皿です。

ベーコンやスパニッシュオムレツ、岩泉ヨーグルトなど、素材にこだわった副菜も添えています。

■ ムーの自家製フレンチトースト

「パンとエスプレッソと」と同じレシピで仕上げた、とろけるフレンチトースト。 “ムー”を、生クリームをたっぷり使用した贅沢なアパレイユに浸し、焼き上げました。

客室内のBALMUDAトースターで軽く温めることで、焼きたてのような香ばしさと、とろける食感をお楽しみいただけます。

■ ムーの牛タンカレートースト

池袋のカジュアルフレンチ「Brasserie Laiton」特製の牛タンカレーを使用。 赤ワインでじっくり煮込んだ牛タンを、“ムー”にのせ、2種のチーズとともに焼き上げた、満足感のあるメニューです。

スパイスの奥行きとチーズのコク、“ムー”のやさしい甘みが重なり合う一皿に仕上げています。

■ 海鮮出汁の台湾粥

ホタテや干し蝦、干し椎茸の旨みを、鶏ガラとともに丁寧に引き出した自家製台湾粥。 身体にやさしく染み渡るような、澄んだ味わいが特徴です。

4種類の中華トッピングを加えながら、食感や香りの変化もお楽しみいただけます。

「パンとエスプレッソと」の看板食パン“ムー”を使用

今回の朝食刷新における大きな特徴のひとつが、「パンとエスプレッソと」の看板食パン“ムー”を使用したメニューです。

「パンとエスプレッソと」は、東京・表参道に本店を構えるベーカリーカフェ。 日常に寄り添うパンとコーヒーを、丁寧なものづくりと心地よい空間で提案し、多くのお客様に親しまれています。

その看板商品である“ムー”は、バターを贅沢に使用した、しっとりとやわらかな食感が特徴の食パンです。 耳までやわらかく、そのままでも豊かな味わいを楽しめるほか、トーストすることで香りや食感がさらに引き立ちます。

hisocaでは、この“ムー”の魅力を客室でゆっくり味わっていただけるよう、トーストプレート・フレンチトースト・牛タンカレートーストの3種類のメニューに取り入れました。

食材へのこだわり

朝食を構成する食材は、味わいだけでなく、客室でゆっくり楽しむ時間に合うことも大切に選びました。 ここでは、今回の新朝食を支える6つのこだわりをご紹介します。

1. 「パンとエスプレッソと」の看板食パン“ムー”

バターを贅沢に使用した、しっとりとやわらかな食感が特徴の食パン。

トーストプレート、フレンチトースト、牛タンカレートーストの3種類に使用。 客室内のBALMUDAトースターで温めることで、香りや食感がより引き立ちます。

2. Brasserie Laiton特製 牛タンカレー

池袋のカジュアルフレンチ「Brasserie Laiton」による特製牛タンカレー。

赤ワインでじっくり煮込んだ牛タンの旨みと、スパイスの奥行きが楽しめる一品です。 “ムー”に合わせることで、パンのやさしい甘みとカレーのコクが重なります。

3. 自家製スパニッシュオムレツ

季節野菜と3種のチーズを使用した、自家製のスパニッシュオムレツ。

やさしい卵の甘みと、チーズのコクを感じられる味わいに仕上げました。

トーストメニューとともに、朝食全体の満足感を支える一品です。

4. 農家のベーコン

塩を丁寧にすり込み、肉本来の旨みを引き出したベーコン。

乾燥と加熱の工程を経て、香ばしさと凝縮されたコクが際立ちます。

5. 岩泉ヨーグルト

岩手県・岩泉の生乳を使用した、濃厚でもっちりとした食感のヨーグルト。 朝食の締めくくりに、やさしい余韻を添えます。

6. 海鮮出汁の台湾粥

ホタテ、干し蝦、干し椎茸の旨みを、鶏ガラとともに丁寧に引き出した自家製台湾粥。 身体にやさしく染み渡るような味わいと、トッピングによる食感の変化をお楽しみいただけます。

hotel hisoca ikebukuroについて

池袋駅西口から徒歩約2分。 「hotel hisoca ikebukuro」は、

“自分らしく、心地よく過ごせる場所”をコンセプトにしたデザインホテルです。

平均37平方メートル のゆとりある客室空間を用意。 都心にありながら、静かで落ち着いた滞在を楽しめるホテルとして、多くのお客様に

ご利用いただいています。

今回の朝食刷新を通じて、hisocaらしい“朝の過ごし方”を、より

豊かに提案してまいります。

施設概要

施設名：hotel hisoca ikebukuro

所在地：東京都豊島区西池袋1-10-4

アクセス：池袋駅西口（南）より徒歩約2分

客室数：32室

公式サイト：https://hotelhisoca.com/

朝食概要

提供開始日： 2026年5月13日(火)

提供場所： hotel hisoca ikebukuro 客室内

提供時間： 7:00～9:30の間に客室までお届けします

内容： 4種類から選べるインルームスタイル朝食

※メニュー内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。