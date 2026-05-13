横浜ビブレ屋上のルーフトップBBQパーク「BACK YARD」で、週末DJイベント「BACK YARD MUSIC SATURDAY」がスタート！

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー、株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林肇）が運営する横浜ビブレ屋上のルーフトップBBQパーク BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama- は、2026年5月より、DJ機器を企画、開発するAlphaTheta株式会社による公式DJスクール『横浜DJ Lab』、および横浜を拠点に数々のイベントプロデュースを手がけてきた 合同会社T.S.Tとコラボレーションし、毎週土曜日開催のDJイベント「BACK YARD MUSIC SATURDAY」をスタートしました。

本取り組みでは、横浜で活動する若手DJに新たな活躍の場を提供するとともに、誰もが気軽にDJカルチャーや音楽に触れられる機会を創出してまいります。

入場無料。誰でも立ち寄れる！

「BACK YARD MUSIC SATURDAY」は、BBQ利用者だけでなく、音楽を楽しみたい方が気軽に立ち寄れるイベントです。入場は無料（1ドリンク500円のみ）で参加可能な誰でも足を運びやすいスタイルを実現しました。

「DJイベントに行ったことがない」「クラブは少しハードルが高い」といった方でも、開放的な屋上空間の中で、食事や会話とともに自然に音楽を楽しめる新しいカルチャー体験を提供します。

BBQ予約をしていない方でも自由に来場できるため、ショッピングや仕事帰りにふらっと立ち寄れる週末の新たなカルチャースポットとして、横浜駅西口エリアのにぎわい創出を目指します。

横浜のストリートカルチャーを屋上から発信！

BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama- は、横浜ビブレ屋上に位置するルーフトップパークです。“アート・音楽・食”を軸に、地元に根付くストリートカルチャーを楽しめる空間として、手ぶらBBQや音楽イベントなどを展開しています。

横浜の街並みを一望できる開放的なロケーションの中で、昼から夜まで連続9時間にわたりDJの音楽を楽しめる体験を提供することが、今年の大きな特徴です。

これまでも地域カルチャーを応援してきたBACK YARDでは、横浜の音楽シーンをさらに盛り上げるべく、アーティストやDJとのコラボレーションを積極的に実施してきました。今回の取り組みも、“新たな才能が輝く場所づくり”を目的としたプロジェクトの一環となります。

横浜のストリートカルチャーを屋上から発信！

AlphaTheta株式会社は、“音楽で人をつなぐ”をミッションに掲げ、DJ機器の開発・販売に加え、DJスクール事業などを通じて「DJは誰もが気軽に楽しめるカルチャー」であることを発信してきました。その中で、より多くの人がDJを身近に感じられる環境づくりの必要性を感じていました。

また、合同会社T.S.Tは、“音楽の街・横浜”の魅力をさらに発信していきたいという想いのもと、これまで数多くのイベントをプロデュースしてきました。横浜駅西口という高い発信力を持つロケーションに位置する横浜ビブレは、カルチャー発信の拠点として最適な場所であると考えていました。

そして、株式会社BAKERUが推進する“場の力を活用した社会実験“の思想と、「横浜のDJたちの活躍の場を広げたい」「もっと多くの人にDJや音楽の魅力を知ってほしい」という両社の想いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。

BACK YARDでは昨年から屋上空間を活用した音楽イベントを継続的に開催しており、DJカルチャーやストリートカルチャーに触れられる場づくりを積み重ねてきました。今回の取り組みでは、その流れをさらに発展させ、横浜の若手DJがより継続的に活躍できる新たなカルチャープラットフォームとして、横浜駅西口エリアから音楽文化の発信を目指します。

夏の思い出の1ページを、ぜひ「BACK YARD」でお過ごしください。

DJイベント概要

イベント名：BACK YARD MUSIC SATURDAY

開催日時：毎週土曜 13:00～22:00

DAYTIME：13:00～18:00

主催 MC ASOKA（合同会社T.S.T）※第1・第3土曜日のみ出演

NIGHTTIME：18:00～22:00

主催 DJ SHUN（横浜DJ Lab）

開催場所：BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-（横浜ビブレ屋上）

入場料：入場無料・1ドリンク制（500円／1杯）

関連リンク：

AlphaTheta株式会社運営公式DJスクール『横浜DJ Lab』詳細：https://alphatheta.com/ja/landing/alphatheta-yokohama-dj-lab/

合同会社T.S.T詳細：https://tst-occasion.com

内容は予告なく変更となる場合がございます。

Brooklyn Park Yokohama店舗概要

店舗名：BACK YARD -Brooklyn Park Yokohama-

WEB：http://backyard-playeat.com/

住所：〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜ビブレ屋上

アクセス：横浜駅西口ターミナルへ出て「高島屋」と「ホテルベイシェラトン」の間の道を直進。橋を渡ってすぐ

営業時間：平日11:00-22:00 土日祝10:00-22:00

定休日：不定休 ※館の定休日に準ずる。

お席の種類 ：テーブル席、デッキ席、ソファ席

メニューについて

▼BBQビアガーデンメニュー： ※BBQビアガーデンエリアのみご予約は必須となります

スタンダードセット

＋ アルコール飲み放題 \6,700

＋ ソフトドリンク飲み放題 \5,200

KIDS PLAN\3,100

食材持ち込みPLAN \3,000～

※両店共通・全て税込価格

▼Brooklyn Park Yokohama CAFE/BARメニュー：

ホットドッグ\500、無水カレー\800、ソフトドリンク各種\300～、アルコール各種\700～など

※全て税込価格

▼ Roof Garden Minatomirai CAFE/BARメニュー：

プルドポークホットドッグ\1,100、牛ハラミサンド\1,100、ソフトドリンク各種\500～、アルコール各種\600～など

※全て税込価格

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進カンパニー“です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

社名：株式会社BAKERU

代表：代表取締役CEO 小林 肇

役員：取締役 小谷翔一

設立：2006年（東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました）

本社所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂3-4-4 専修赤坂ビル 2F ※2023年11月より移転

WEB サイト ：https://bakeru.co.jp/

問い合わせ先：info@bakeru.co.jp