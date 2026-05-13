【法人・健保向け女性健康支援】女性特有の健康課題に向き合う保健事業を支援、女性健康プログラムの提供を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、法人・健保組合・保健師・産業医・健康管理室向けに、女性特有の健康課題に対応しやすい職場環境づくりを支援する「女性健康プログラム」の提供を開始しました。

月経、更年期、貧血、コンディションの変化などは、本人の我慢や自己判断に委ねられやすく、職場側もどこまで対応すべきかを整理しにくいテーマです。

本プログラムでは、健康教育、相談導線づくり、セルフケア施策、必要に応じた専門職連携を組み合わせ、職域における予防・健康づくり施策として実装できる形に整えます。

提供開始の背景

女性特有の健康課題は、月経、更年期、貧血、偏頭痛、体調の波など、年代やライフステージによって現れ方が異なります。一方で、職場では次のような課題が起きやすくなります。

- 本人が相談しづらく、我慢や自己判断で済ませてしまう- 管理職や人事が、どう声をかけるべきか分からない- 保健師・産業医との相談導線が整理されていない- 健康教育を実施しても、相談や行動変容につながらない- 単発セミナーで終わり、次年度に改善が残らない

本プログラムは、女性特有の健康課題を「個人の問題」として閉じず、職場・保健事業・専門職連携の中で対応しやすい形に整えることを目的としています。

プログラム概要

本プログラムは、標準テンプレートをベースに、各組織の状況に合わせて必要範囲を調整します。

1）健康教育

月経、更年期、貧血、疲労、睡眠、運動不足、コンディション変化などについて、従業員が理解しやすい形で整理します。本人向けのセルフケアだけでなく、必要に応じて管理職・人事向けの理解促進も設計します。

主なテーマ例

- 月経に伴う不調への理解- 更年期に伴う体調変化への理解- 貧血、疲労、睡眠、運動不足との関係- 不調を抱えた際の相談タイミング- 職場で配慮が必要な場合の伝え方- 管理職が避けるべき対応、取るべき対応

2）相談導線づくり

相談が属人化しないよう、保健師・産業医・人事・外部専門職等の役割を整理します。誰に、どのタイミングで、どの範囲まで相談できるのかを明確化し、従業員が相談しやすい入口を整えます。

3）セルフケア施策

女性の健康課題は、運動、睡眠、食生活、疲労、ストレスとも関係しやすいため、無理なく継続できるセルフケア施策を組み合わせます。オンライン中心で実施し、必要に応じて対面施策も検討可能です。

4）専門職・パートナー連携

管理栄養士、運動指導者、メンタルヘルス領域の専門職・パートナー企業等との連携を視野に入れ、組織ごとの課題に応じて必要な支援を設計します。

5）レポート化

実施内容、参加状況、アンケート結果、次回改善点を整理し、次年度の保健事業設計に活用しやすい形でまとめます。個人を特定しない形での傾向把握を基本とします。

重要事項

- 本プログラムは医療行為、診断、治療、処方等を提供するものではありません。- 特定の症状改善や成果を保証するものではありません。- 個人を特定しない形での運用を基本とし、情報の取り扱いは各組織の規程に準拠します。

導入メリット

女性の健康課題を相談しやすい職場環境づくりに着手できる

健康教育と相談導線を組み合わせることで、本人の我慢や自己判断に閉じず、職場として対応しやすい状態を作ります。

保健師・産業医の取り組みを補完できる

健康教育、相談導線、周知、実施後の整理を外部から補完することで、保健師・産業医・健康管理室の実務負担を増やしすぎずに運用できます。

単発施策で終わらせず、次年度に改善を残せる

実施内容、参加状況、アンケート結果、改善点をレポート化し、次年度の保健事業へ接続しやすくします。

メディカルフィットネスの知見を活用できる

当社は原宿駅前で運動施設を運営しており、運動指導・生活習慣改善・継続支援の知見を法人向け保健事業にも活用します。

フラクタルワークアウトの特徴

フラクタルワークアウト株式会社は、企業向け健康経営支援サービス「BODY PALETTE」と、原宿駅前の運動施設運営の両面から、法人向けの予防・健康づくり施策を支援しています。

BODY PALETTEでは、企業が従業員の定性的な健康状態を定期的に把握し、課題を特定する健康動態モニタリングを提供しています。体調、睡眠の質、食事の質、運動習慣、精神状態、肩こり・腰痛、仕事のパフォーマンス等を組織単位で確認できる設計です。

当社は、健康経営支援だけでなく、原宿駅前のパーソナルジム運営で培った運動実装と継続支援の知見を、法人向け保健事業にも活用します。施策を増やすことよりも、実施され、続き、振り返りが残る状態を作ることを重視します。

導入の流れ

- 初回相談：現状課題、対象者像、既存施策、相談導線、保健師・産業医との役割分担を整理します。- 施策設計：健康教育、相談導線、セルフケア施策、専門職連携のうち、必要な範囲を決定します。- 周知・実施：従業員向けの周知文面、申込導線、実施形式、実施頻度を設計し、オンラインまたは対面で実施します。- レポート化：参加状況、アンケート結果、相談導線の課題、次回改善点を整理します。- 次年度施策への反映：次年度の保健事業や健康経営施策に接続できる形で改善提案を行います。

ご相談について

本プログラムは、女性従業員の不調に向き合う保健事業を、健康教育・相談導線・セルフケア・専門職連携の観点から支援する法人・健保向けプログラムです。既存施策の一部補完、単発セミナー、オンライン施策、専門職連携、年間施策への組み込みまで対応可能です。

初回相談では、現在の健康課題、相談導線、既存施策の状況を確認し、導入しやすい実施パターンとレポート化の型をご提示します。

どの健康課題からでも相談可能です。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/