【ジャヌ東京】夕暮れのテラスで、夏のアペロを。弾けるプロセッコと海の幸を堪能する「セーラ イタリアーナ」と旬の果実を味わう「フルーツカクテルコレクション」

ジャヌ東京

ラグジュアリーライフスタイルブランド「ジャヌ東京」（東京・港区、総支配人 柴田 厚志）は、夕暮れから夜へと移りゆく夏のテラスでアペロのひとときを堪能できる、この季節ならではの体験をご用意いたしました。

イタリアの市場にインスピレーションを得たイタリアンダイニング「ジャヌ メルカート」では、豊かな緑と水景が広がる麻布台ヒルズの中央広場を望む、愛犬の同伴も可能なテラスにて、シーフードや前菜を贅沢に盛り合わせたスタンドとともにイタリアンビールやプロセッコのフリーフローをお楽しみいただける「セーラ イタリアーナ」を6月9日 (火) より提供開始いたします。スタンドには、天使の海老やだてまぐろ、富士山サーモンをはじめとする新鮮なシーフードのほか、上質なシャルキュトリーやチーズなど、食材の持ち味を活かした色鮮やかな一品が並びます。

また、自然に包まれた麻布台ヒルズの街並みと東京タワーを間近に望み、爽やかな夏の風が吹き抜ける「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」のテラスでは、7月1日 (水) より、夕暮れ時にふさわしい「マンゴーモヒート」、「ソルスティス コブラー」、そしてモクテルの「ゴールデンアワー スプリッツ」など、季節の国産マンゴーと桃を味わう「フルーツカクテルコレクション」もスタート。

空が茜色に染まる幻想的なマジックアワーから、やがてライトアップに包まれるドラマティックな夜の深まりまで。心に調和を取り戻し、気の合う仲間と歓びを分かち合う、そんな豊かな夏のひとときを、どうぞ心ゆくまでお過ごしください。

夕暮れのテラスで、夏のアペロを

■ ジャヌ メルカート「セーラ イタリアーナ」概要

ジャヌ メルカート「セーラ イタリアーナ」ジャヌ メルカート テラス

夏のテラスシーンに寄り添う贅沢なスタンドに、人気メニューを盛り合わせたアンティパストミスト。上段は、濃厚な旨味を閉じ込めた自家製の冷たいバーニャフレイダをはじめ、国産生ハムやパルメザンなど。下段には、大振りの天使の海老やだてまぐろのタリアータ、富士山サーモンをはじめとする新鮮なシーフードをご用意いたしました。自家製のアイオリソースやジェノベーゼソース、チリソース、レモンなどを添えて、お好みの味わいでお楽しみいただけます。キリっと冷えたイタリアンビールやプロセッコのフリーフローとともに、心地よいひとときをお過ごしください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132766/table/27_1_09d629ad5734c29c221a70bf1ad6fffa.jpg?v=202605130751 ]

■ ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス「フルーツカクテルコレクション」概要

ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス「フルーツカクテルコレクション」

国産マンゴーと桃を主役にしたフルーツカクテル2種類とモクテル1種類をご用意いたしました。爽やかな夏の風を感じながら、1杯のカクテルに舌鼓する至高の時間をお過ごしください。自然に包まれた麻布台ヒルズの街並みと東京タワーを間近に望むテラス。モダンなフレンチガーデンを思わせる空間には、オレンジで統一されたソファやチェアがゆるやかな曲線を描くようにレイアウトされ、日常を忘れる贅沢なひとときを演出いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132766/table/27_2_aa5f33fab7e8afdaaec793a67655d5f2.jpg?v=202605130751 ]

暑い夏に食欲を刺激する涼麺

■ 虎景軒「火鍋風冷製麻辣麺」と「海鮮翡翠涼麺」概要

虎景軒「火鍋風冷製麻辣麺」虎景軒「海鮮翡翠涼麺」

オープンキッチンから響く調理音や立ち上る香ばしい香りが、空間に活気と臨場感をもたらすコンテンポラリーチャイニーズダイニング「虎景軒 (フージン)」では、料理長 山口 祐介の感性と探求心が詰まった暑い夏に食欲を刺激する2種類の涼麺をランチタイムに夏季限定でご用意いたします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132766/table/27_3_95f5fd5174b65f9410e2eff2be359aa0.jpg?v=202605130751 ]

ジャヌ東京 レストラン&バーのご予約・お問い合わせ

ダイニングエクスペリエンス (レストラン予約)

TEL：050-1809-5550 (9am - 9pm)

https://www.janu.com/janu-tokyo/ja/experiences/dining/

ジャヌ東京

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1-2-2 (麻布台ヒルズ内)

TEL：03-6731-2333 (代表)

公式サイト：https://www.janu.com/janu-tokyo/ja/

公式インスタグラム：@janutokyo

「ジャヌ東京」について

ホスピタリティ業界に新たな風を吹き込む「ジャヌ東京」は、都市や秘境、ビーチデスティネーションなど将来的に世界12カ所で展開するジャヌプロジェクトの第一弾となります。麻布台ヒルズにある、先見的なビジョンで定評のあるペリ・クラーク・アンド・パートナーズが設計を手掛けた「レジデンスA」タワーに位置し、自然光が差し込む122室の客室と8つのレストラン&バー、都内ホテル最大級の面積を誇る約4,000平方メートル のウェルネス&スパ施設を有しており、ジャン=ミシェル・ギャシー率いるデニストン設計事務所のデザインが、活気と遊び心に溢れた空間を提供します。

『ジャヌ』について

サンスクリット語で「魂」を意味する『ジャヌ』は、人と人とのつながりを育み、調和を取り戻して、歓びを分かち合うことをコンセプトとしたホテルとレジデンスであり、これまでにないビジョンを掲げるラグジュアリーライフスタイルブランドです。旅で心や身体と思考を回復させる、という新しい旅の時代を見据えて誕生したジャヌは、人生を変えるような体験を通じて人生を豊かにするという、アマングループの真摯な姿勢に基づいており、人と人との真のつながりや遊び心の表現、ソーシャルウェルネスにフォーカスした、ラグジュアリーホスピタリティの再定義を目指します。現在進行中の12のプロジェクトでは、ジャヌのミッションを継続し、目的を持ったつながりを育み、有意義な体験と出会いが、いつまでもゲストの記憶に残るような場を創造し、空間、デザイン、サービス、体験の指標となるウェルネス、フィットネス、スパのエキスパート、世界的に賞賛されたシェフ、そしてローカルのアーティストとのコラボレーションによって実現されます。