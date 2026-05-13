【受注予約】ちいかわたちがハロウィンの仮装で大集合！「みんなで仮装なマスコット」（全8種）2026年5月13日（水）18時より「ちいかわマーケット」で受注予約開始

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、「ちいかわ」の「みんなで仮装なマスコット」を2026年5月13日（水）18時～5月18日（月）正午12時の期間、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて受注予約受付いたします。

ナース、ドクター、えだまめ...！？ ちいかわたちが思い思いの仮装で大集合！

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品です。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日常の物語です。

2022年4月より「めざましテレビ」（フジテレビ系列）内にてTVアニメが放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めています。

そんな「ちいかわ」より、ちいかわたちがそれぞれの仮装でハロウィンを楽しんでいる姿をマスコットにした「みんなで仮装なマスコット」が登場！

ナース姿のちいかわ・ハチワレ、ドクター姿のうさぎ、コウモリなモモンガ・古本屋、えだまめなくりまんじゅう、いちご大福なラッコ、バフォメットなシーサー。ハロウィンの定番仮装から、ちょっと意外な仮装まで、バラエティ豊かな全8種です。

商品紹介

◆みんなで仮装なマスコットナースなちいかわナースなハチワレドクターなうさぎコウモリなモモンガえだまめなくりまんじゅういちご大福なラッコバフォメットなシーサーコウモリな古本屋



・価 格：1,980円（税込）

・サイズ：

（ナースなちいかわ）約H110×W80×D55mm

（ナースなハチワレ）約H110×W80×D55mm

（ドクターなうさぎ）約H130×W90×D60mm

（コウモリなモモンガ）約H140×W110×D60mm

（えだまめなくりまんじゅう）約H125×W90×D60mm

（いちご大福なラッコ）約H130×W100×D65mm

（バフォメットなシーサー）約H120×W110×D60mm

（コウモリな古本屋）約H140×W110×D60mm

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

販売概要

◆受注期間：2026年5月13日（水）18時～5月18日（月）正午12時

◆受注サイト：ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」（https://chiikawamarket.jp/）

◆お届け予定：2026年9月下旬頃より順次発送予定

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。



本商品は、受注販売分のお届け時期以降、「ちいかわマーケット」や 一部店舗でも販売を予定しております。

ちいかわとは

「ちいかわ」は人気イラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

〇関連サイト

ちいかわ公式総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

公式通販「ちいかわマーケット」：https://chiikawamarket.jp/

ちいかわグッズ公式X：https://x.com/chiikawa_kouhou

お客様から本件に関するお問い合わせ

〇商品に関するご質問、お問い合わせは下記URLのメールフォームにてお願いします。

https://grayparkaservice.com/pages/contact

〇当社運営の「ちいかわマーケット」に関するお問い合わせは下記URLよりお願いします。

https://chiikawamarket.jp/pages/support

(C)nagano

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営