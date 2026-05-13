9月30日まで延長。Rovalアップグレードプログラムにフレームセットを追加

はじめから別次元

スペシャライズド・ジャパン合同会社

ご好評につき、「Roval アップグレードプログラム」は2026年9月30日(水)までの期間延長が決定しました。さらに、これまで対象だった完成車に加え、新たにフレームセットのご購入でもプログラムをご利用いただけるようになりました。

本プログラムでは、Rovalのホイールおよびコックピット（ハンドルバー）を特別価格の15%オフでご提供。アップグレードの対象が拡大し、理想のバイクセットアップをより自由に実現していただけます。

軽量性、安全性、そして空力性能を高次元で融合したRoval。走りの質を引き上げ、ライダーのポテンシャルを最大限に引き出します。最高の機材で、シーズンを思いきり駆け抜けてください。

プログラム詳細

詳細を見る :https://specialized.com/jp/ja/roval-upgrade-program

【期間】2026年9月30日(水)まで

【対象者】スペシャライズドの完成車およびフレームセットをご購入の方

【特典】Rovalのホイール・コックピット・ハンドルバーが15％オフ*

【対象店舗】スペシャライズド正規販売店（Specialized CPOを除く）、公式オンラインストア**

*アウトレット品はさらに15ポイントオフ（例：10％オフ商品→本プログラム適用で25％オフに）

**公式オンラインストアでご自宅配送(Ship to Home)を選択の場合、コックピット・ハンドルバーは対象外

その他のご注意事項

スペシャライズドについて

- 完成車に付属のコンポーネントもお持ち帰りいただけます- 完成車・Roval製品ともに、限定品は対象外です- ステムおよびシートポストは対象外です- ご購入の完成車に取り付け不可なアイテムへのアップグレードは対象外です- オンラインストアでご自宅配送(Ship to Home)をお選びの場合、アップグレードの対象はホイールのみとなります。対象商品ご購入後にお届けするメールに記載のフォームからご希望のホイールをお選びいただくと、オンラインストアにてホイールを割引価格でご購入いただけるクーポンを発行いたします。なお、ホイールは別発送となり、ご購入バイクへの発送時の取付等はできませんので予めご了承ください。- オンラインストアで店舗受取(クリック＆コレクト)をお選びの場合、別途、バイクの受取店舗にて特典価格でアップグレードをお申込みいただけます。ご相談のタイミングによって、お渡しの日付が前後したり、作業工賃が通常よりも増額する可能性があるため、お申込みや取付工賃および互換などのご相談は、受取店舗までお早めにご相談ください。- 事前の告知なく内容の変更、終了となる場合がございます

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通じて人々の健康や生活の質を高めるとともに、環境や社会課題の改善に取り組んでいます。

医学的知見と人間工学、そして科学的検証を基盤とする「Body Geometry（ボディジオメトリー）」は、製品開発からバイクフィットに至るまで一貫してライダーの身体を中心に据える、スペシャライズド独自のアプローチです。サドル、シューズ、グローブなど幅広い製品開発に採用され、快適性と安全性を科学的に追求しています。



さらに、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスの研究を推進。ツール・ド・フランスをはじめとするワールドツアーで勝利を重ねるトップチームに、バイクや機材を提供しています。

ハイエンドモデルである『S-WORKS（エス・ワークス）』は、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーからも支持されています。技術革新への飽くなき挑戦は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。

また、トップアスリート向けだけでなく、世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開。マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E-バイクなど、プロライダーと同じ技術を活かした多彩なモデルを提供しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/