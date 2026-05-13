江南市に「通気断熱WB工法」モデルハウスがGRAND OPEN！

安井建設株式会社WB工法モデルハウス「空気まで、デザインする家。」

WB工法モデルハウス「空気まで、デザインする家。」をご紹介いたします。安井建設株式会社（本社：愛知県江南市、代表取締役：安井浩一）は、WB工法を採用したモデルハウスのグランドオープンを発表しました。地域に密着し、家づくりに真摯に向き合ってきたHome＆nicoから新たなモデルハウスが誕生いたしました。

全国のWB工法認定工務店（446店舗＜2026年５月＞）の中で愛知県江南市としては初のWB工法モデルハウスとなります。※WB HOUSE開発元公式サイト 全国のWB工法認定工務店一覧より https://www.wb-house.jp/construction_store

江南市で一番空気がきれいな家をテーマに、子育て世代を対象とした完成見学会を開催いたします。

開催の背景

WB工法とは、建物自身が呼吸する「通気断熱WB工法」を指します。現代では高気密・高断熱化が進んでいますが、シックハウス症候群という社会問題が懸念されています。高温多湿の日本において、「湿度」が引き起こす結露やカビなどが、アレルギーやシックハウス症候群の要因となっています。そこで注目されているのが、「通気断熱WB工法」です。家自体が呼吸することで、常に快適な空気環境が広がります。 通気断熱により、部屋中に清浄な空気を提供します。

通気断熱により、常に部屋中がきれいな空気に。壁の中に空気の通り道をつくります

気温によって空気の通り道の開閉を自動で行います。

夏は通気、冬は高気密・高断熱に切り替わる通気口でいつでも快適

空気の通り道をデザインし、健康で快適な暮らし

シックハウスの原因となる化学物質や生活臭を、壁から外部に排出する仕組みが、きれいな空気環境を実現します。WB工法がもたらす『澄んだ空気』の心地よさを、ぜひとも体感していただきたいと思います。

モデルハウス LDK写真

長く住めて、省エネルギー

湿気を防ぐ通気構造により、木材の劣化を防ぎ、家の耐久性を向上させます。湿気をこもらせない工法で壁内結露やカビの発生を抑制します。さらに、コーチパネルを採用することで、圧倒的な耐震性（繰り返し地震に強い）を実現しました。また、形状記憶合金により通気口の開閉が調整され、冷暖房費の抑制と省エネを実現します。

イベントの詳細

モデルハウス ダイニング[表: https://prtimes.jp/data/corp/126334/table/14_1_503ff92922dbec2e4af757abaf0d92ae.jpg?v=202605130651 ]詳細を見る :https://www.yasui-shinchiku.com/event/event-25634

プログラム・内容

・江南市で一番空気がきれいな家を実際にご体感いただけます。

・WB工法の呼吸する家とはどんな家かご説明します。

・家づくりに必要な知識をプロがご提供いたします。

参加方法

お問い合わせ先

- 事前登録や参加申込方法：[事前登録や参加申込方法]- 参加定員：参加定員 一日１組- 参加締切日：二日前までにホームページにて

WB工法モデルハウスに関するお問い合わせ

Home&nico安井建設

本社：江南市宮後町天神52

TEL：0120-54-3536

見学問い合わせ先：ライフデザイン事業部担当

取材問い合わせ先：広報担当

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江南市で唯一WB工法を採用している私たちHome&nicoは、強みであるお客様に寄り添った提案と徹底した品質管理により理想の家づくりを実現します。