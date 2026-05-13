【銀座かねまつ】初夏のおでかけを快適にする、軽さと心地よさを備えた新作スポーツサンダル＆スニーカー

株式会社かねまつ

銀座かねまつ（株式会社かねまつ）は、初夏の外出をより快適に楽しめるよう、軽さと心地よい履き心地にこだわった新作カジュアルシューズをご提案いたします。

デイリーのおでかけはもちろん、旅行などアクティブなシーンにも取り入れやすいデザインと履き心地の良さが特徴です。

また、本アイテムを使用したスタイリング提案を『otonaMUSE WEB』のタイアップにて公開中です。

https://otonamuse.jp/fashion/206221/

●アイテム紹介

インパクトのある大きめなバックルがポイントのスライドサンダル。

ベルトとベルクロでフィット感の調節ができつつ、さっと履ける気軽さが魅力です。

柔らかいソールが足当たりよく快適に履けるのも嬉しい。

品番：OM-260273 \19,800（税込）

カラー展開：ブラック、ピンクベージュ、シルバー

ヒール高：3.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262OM260273--92009100

肌がチラッと見えるデザインで程抜け感をプラスしたカバーサンダル。

レザーのスポーツサンダルはカジュアル過ぎないので、大人の足元にもピッタリです。

履き心地に定評のある木型を採用し、さらにドローコードで甲の高さの調節も可能でストレスフリーな一足。

品番：TN-260305 \22,000（税込）

カラー展開：ブラック、ベージュ、シルバー

ヒール高：5.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262TN260305--03450900

ドライビングソールを使用し、スポーティな印象が今年らしいバレエシューズ。斜めにクロスした華奢なベルトがきれいめな雰囲気を演出。

スニーカーライクなメッシュと革のコンビ使いで、通気性はもちろんソフトな足当たりもポイント。中敷きにもウレタンメッシュを使い、ドライで気持ちいい履き心地です。

品番：LS-CB2627 \24,200（税込）

カラー展開：ブラック、ライトグレー×シルバー、チョコ×3色コンビ

ヒール高：2cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSCB2627--45920591

【KANEMATSU Lab.／環境配慮型商品】

履きやすさとスタイルアップを同時に叶えてくれる、厚底軽量ソールのシンプルサンダル。

アッパーのレザーは生分解性の高い“土に還る”素材を使用し、なめしの段階で有害とされているクロムを使わず水の使用量も可能な限り抑えて作製されています。

品番：IT-260295 \24,200（税込）

カラー展開：ブラック、グレージュ、アイボリー

ヒール高：5.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262IT260295--71000700

今季も引き続きトレンドのメリージェーンスニーカー。レースアップリボンが程よいフェミニンさをMIXしてくれます。メッシュ素材のインソールを採用しているので素足で履くことも可能。つま先からレースアップになっている紐はゴム紐で、足にフィットする仕様になっています。

品番：UE-260324 \26,400（税込）

カラー展開：ブラック、ライトグレー×シルバー、ベージュ×ゴールド（銀座かねまつ6丁目本店限定カラー）

ヒール高：4cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262UE260324--45970900

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店