首都圏等遠隔地からの移住を伴う採用者に「通勤車両の1年間無償貸与」制度を新設します

名古屋鉄道株式会社

名鉄バス株式会社（本社：愛知県名古屋市 社長：瀧修一）は、深刻化するバス運転士不足の解消に向けた新たな施策として、5月16日以降の応募者のうち東海3県（愛知・岐阜・三重）以外からの移住者を対象とした、通勤車両を1年間無償貸与する制度を新設します。

本制度は、特に自家用車保有率が低い大都市圏からの採用者が抱く、「移住先での移動手段」への不安を解消することを目的として、名鉄グループ企業である名鉄協商株式会社（本社：愛知県名古屋市 社長：小林昌弘）の協力のもと開始します。従来の社宅などの住宅支援制度と本制度を組み合わせることで、当社エリアへの移住に向けた経済的・心理的ハードルを下げることにより遠隔地からでもより安心してバス運転士としてのキャリアをスタートできる環境を整えます。

詳細は下記のとおりです。

1．概要

（１）対象者：5月16日以降の応募者のうち、東海三県以外からの移住者で自家用車を所有していない方 ※限定2名まで

（２）貸与期間：原則1年間 ※延長する場合あり（延長期間最長1年間）

（３）支援内容：車両の無料貸与（車庫証明費用、自動車税、重量税含む）

（４）貸与予定車両：軽自動車（スズキ・アルト）

（５）リース会社：名鉄協商株式会社

2．適用開始日

5月16日

3. 車両イメージ