宮城県・仙台市で「ACTUS（アクタス）家具の買取強化」を開始 『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、インテリアショップ「ACTUS（アクタス）」で販売されているブランド家具の買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

「アクタス家具を適正価格で売りたい」 「大型家具を搬出できない」

という相談が増加しています。

特にACTUSでは、

- アイラーセン- TECTA- PORADA- Poliform- five by five- FBシリーズ

など、デザイン性・ブランド性の高い家具が多く流通しており、中古市場でも一定の需要があります。

また、一部対象商品については、

10,000円～の買取保証（※条件あり）

を実施いたします。

※最低保証価格となります。ブランド・モデル・状態によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

宮城県で増加する「ACTUS家具処分・売却」相談

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/62_1_94bd94e680c4d203abc741e11b57d774.jpg?v=202605130651 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/高価格帯インテリア家具整理ニーズの増加

近年、仙台市では、

- 分譲マンション住み替え- 高級マンション売却- インテリア買い替え

などを背景に、高価格帯家具の売却相談が増加しています。

特にACTUS家具は、

- デザイン性- ブランド性- サイズ感

を重視して購入されるケースが多く、

「価値を理解できる業者に査定してほしい」

というニーズが高まっています。

「アクタス家具＝ノーブランド扱い」問題

ACTUSはセレクトショップ形式のため、

- ブランド家具- オリジナル家具- 海外家具

が混在しています。

そのため、知識がない業者では、

「ACTUS家具なのに値段がつかない」

ケースも少なくありません。

大型ソファ・ダイニングの搬出問題

ACTUS家具は大型サイズも多く、

- カウチソファ- 大型ダイニング- ベッド

などは搬出難易度が高い特徴があります。

ACTUS（アクタス）とは｜なぜ中古市場でも人気なのか

国内有数の高感度インテリアショップ

ACTUSは、日本国内でも人気の高いインテリアショップです。

- 北欧- モダン- ナチュラルテイストを中心に、高品質家具を展開しています。海外ブランド家具も多数展開

ACTUSでは、

- eilersen- TECTA- PORADA- Poliform

など海外高級ブランドも展開しています。

そのため、中古市場でも一定の需要があります。

デザイン家具需要の高まり

近年は、

- 北欧モダン- ナチュラルモダン- ホテルライク

需要増加に伴い、ACTUS家具人気も高まっています。

重点買取ブランド・シリーズ

eilersen（アイラーセン）

eilersen（アイラーセン）は、1895年創業のデンマークを代表する高級ソファブランドです。最大の特徴は、フェザーを贅沢に使用した柔らかな座り心地と、北欧らしい洗練されたミニマルデザインにあります。ACTUSでも長年人気が高く、「STREAMLINE」「BIG CARLTON」などは中古市場でも需要が安定しています。耐久性にも優れており、張地の状態やクッションのヘタリ具合によって査定価格が大きく変動するブランドです。

TECTA（テクタ）

TECTA（テクタ）は、ドイツ・バウハウス思想を継承する高級家具ブランドで、機能性と芸術性を兼ね備えたデザインが特徴です。ACTUSでも長年人気があり、特に「M21ダイニングテーブル」は代表的モデルとして高い知名度を誇ります。直線と曲線を組み合わせた独創的なデザインは中古市場でも需要が高く、状態やサイズ、天板コンディションによって査定価格が変動します。北欧・モダンインテリアとの相性も良く、デザイン家具として高く評価されています。

PORADA（ポラダ）

PORADA（ポラダ）は、イタリアを代表する高級家具ブランドで、無垢材を活かした美しい曲線デザインと上質な職人技術が特徴です。特にウォールナット材を使用したテレビボードやサイドボード、ダイニング家具は世界的にも人気が高く、ACTUSでも長年支持されています。木材の質感や高級感ある仕上げが魅力で、中古市場でも需要が安定しています。査定では天板の傷、木部の状態、ガラス部分の欠損有無などが重要なポイントになります。

five by five

five by five（ファイブ・バイ・ファイブ）は、ACTUS（アクタス）が展開するオリジナルレザーソファブランドで、シンプルながら重厚感のあるデザインと、長時間でも快適に座れるゆったりした座り心地が特徴です。上質な本革を使用したモデルが多く、使い込むことで革特有の経年変化を楽しめる点も人気の理由となっています。カウチソファや大型ワイドソファなど存在感のあるモデルが多く、中古市場でも一定の需要があります。査定では、革のひび割れ・色褪せ・座面のヘタリ・フレームの状態などが価格に大きく影響します。

FBシリーズ

アクタス（ACTUS）の「FB」シリーズは、使う人のライフスタイルに合わせて木材の種類、サイズ、デザインを細かく指定できる国内生産のセミオーダー家具で、日本の住空間に馴染む無駄のないシンプルなフォルムと熟練の職人による高い品質が特徴となっており、ダイニングから寝室までトータルコーディネートが可能で、自分だけのこだわりを形にしながら時代を問わず長く愛用できる、同社を代表するロングセラーシリーズです。

「ACTUS家具10,000円保証」施策について

一部対象家具は10,000円～保証

以下対象商品については、

10,000円～の買取保証

を実施いたします。

- アイラーセン- TECTA- PORADA- five by five

など。

保証対象条件- 再販可能状態- 著しい破損がない- 正規品確認可能保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- 強い臭い- 大きな破損- 搬出不可- カビ- 非正規改造ブランド家具再販体制を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」との共同販売ルートを構築しています。

販路強化による高価買取実現

販路を持つことで、

高価査定 買取可能範囲拡大 廃棄削減

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。

今後の展望

「捨てる前に査定」の文化づくり

ブランド家具の適正評価を広めてまいります。

宮城県での家具循環促進

ブランド家具再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。