【猛暑の汗ベタつきを解決】京都の職人と開発した“点接触”素材。moujonjonの「ニットサッカーパンツ」が「おもてなしセレクション2025」を受賞

丸高衣料株式会社

子供服・ベビー服の企画製造販売を行う丸高衣料株式会社（本社：大阪市中央区／東京都中央区）は、自社ブランド「moujonjon（ムージョンジョン）」より展開する『ニットサッカーハーフパンツ』（全10色・サイズ80～130cm・1,870円税込）が、日本の優れたおもてなし商品・サービスを顕彰する制度「おもてなしセレクション2025」を受賞したことをお知らせします。

本商品は、京都の老舗生地メーカーと共同開発したオリジナル素材「ニットサッカー」を使用。生地表面の凹凸（シボ）が肌に触れる面積を最小化する【点接触】構造により、汗をかいてもベタつかず、サラサラとした着心地を実現します。

ニットサッカー特設ページ :https://marutaka-iryo.co.jp/Page/Feature/LP/knitsucker/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202605

■「おもてなしセレクション2025」受賞について

「おもてなしセレクション」は、日本ならではの価値ある商品・サービスを国内外に発信する顕彰制度です。本商品は、汗をかいてもベタつかない「ニットサッカー」素材の機能性と、京都の生地メーカーおよび国内自社工場による日本の職人技術が高く評価され、2025年の受賞商品に選定されました。

受賞ページ：https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-076/

■ 開発背景｜夏の「汗でベタつく」悩みに応える一枚を

「公園から帰るとズボンが足に張り付いている」「あせもが心配」「洗濯しても翌朝まだ湿っている」--子どもの夏の衣類に関する保護者の悩みは尽きません。

こうした声に応えるべく、当社では京都の老舗生地メーカーとともに、汗と共存できる夏素材「ニットサッカー」を独自に開発。多くの保護者にご愛用いただいているロングセラー商品です。

■ 特徴

特徴(1)｜風が通り抜ける「デコボコ」素材による点接触

ニットサッカー素材の最大の特徴は、生地表面に現れる「デコボコ」とした凹凸（シボ）です。この凹凸により肌に触れる面積を最小限に抑え、汗をかいても生地が肌に張り付かず、さらっとドライな着心地を保ちます。

まるで風を纏うような涼しさで、蒸し暑い日本の夏を快適に過ごせます。

特徴(2)｜ストレッチ・吸水速乾・耐久性を兼ね備えた機能性

・吸水速乾：夜洗って朝には乾く速乾性で、ヘビロテできる夏の味方。

・ストレッチ＆ゴムウエスト：お腹らくらく仕様。飛んでも跳ねてもストレスフリー。

・サルエルシルエット：ヒップにゆとり、男の子・女の子どちらも着用可能なユニセックスデザイン。

・耐久性：繰り返しの洗濯にも型崩れしにくく、お下がりにも最適。

■ 生産背景｜京都の素材メーカーと共同開発、国内自社工場で縫製

ニットサッカー生地は、京都の老舗生地メーカーとの共同開発によるオリジナル素材です。縫製は丸高衣料株式会社の国内自社工場で一枚一枚丁寧に行っています。

子どもの肌に直接触れるものだからこそ、安全性と品質にこだわった「日本製」です。

■ ラインアップ｜スタンダード5色＋ギンガムチェック5色の全10色

ギンガムチェック柄に新しいカラー（ブラック）が登場！スタンダードギンガムチェック- スタンダード（全5色）：ピンク／グレー／ネイビー／ブルー／カーキ- ギンガムチェック（全5色）：レッド／イエロー／グリーン／ネイビー / ブラック（新色）- サイズ展開：80／90／100／110／120／130cm

■ 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80367/table/2_1_3dd52651143e30bea7d37b9cfacd11a1.jpg?v=202605130651 ]ニットサッカー特設ページ :https://marutaka-iryo.co.jp/Page/Feature/LP/knitsucker/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202605

■ ブランド「moujonjon（ムージョンジョン）」について

デイリーカジュアルをコンセプトに、元気な色・遊び心のある柄・シンプルな型でお届けする子供服ブランド。毎日の「着たい」「遊びたい」に寄り添います。

■お問い合わせ先

丸高衣料株式会社

大阪本社/〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-8-3 TEL：06-6761-9471

東京本社/〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町9-10 TEL：03-3663-6571