山口 貴大（ライオン兄さん）、米経済紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）主催のイベントに登壇

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口貴大）は、代表の山口が米経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル（以下、WSJ）」の特集「WSJ×Next Era Leaders」に選出され、5月4日にニューヨークで開催された「The Future of Everything Festival」に出席したことをお知らせします。

■「WSJ×Next Era Leaders」の概要と選出の背景

WSJの「Next Era Leaders」は、次世代のビジネスを牽引する世界各国のリーダーを紹介する特集です。今回は、山口がこれまで学生を対象に取り組んできた無償の金融教育や自治体への寄付といった活動の社会貢献性が評価されての受賞となりました。

■山口によるスピーチ（要約）

日本は金融教育が十分に行き届いておらず、「投資は怖いもの」という認識を持つ子どもたちが少なくありません。起業に対しても同じことが言え、ある講義で「起業について『難しそう』『自分にはできない』と感じるか」と聞いたところ、50人ほどのクラスでほぼ全員が手を挙げました。

子どもたちの持つこうした感覚の背景には、会社員が安泰とされる時代で育った親世代の価値観が大きく影響しています。親の認識がアップデートされていないことが、子どもの成長を妨げる原因となっているのです。

このような課題に対応し、次世代の金融リテラシーを向上させるため、当社は親子で一緒にお金について学ぶ機会を提供しています。講義では、具体的な投資の知識を伝えるよりも先に、まずは「お金のEQ」、つまりお金に対する感情面の話をします。日本人に根強い「お金を稼ぐことは悪いこと」「お金持ちは悪いことをしている」といった負のイメージを取り払うことで、子どもたち自身がお金について前向きにとらえられるように促しています。

このたびの受賞を機に海外での活動も増やしたいと考えており、さっそく10月にも海外での講演を控えています。今後も、幅広い世代の金融リテラシー向上に貢献するため、私にできることを続けていきたいと思います。

■「The Future of Everything Festival」とは

「The Future of Everything Festival」は、WSJが主催するライブイベントです。金融・テクノロジー・経済政策からスポーツ・エンターテインメント・ライフスタイルまで、WSJが取り上げるあらゆる分野の第一線で活躍するCEOや政策立案者、イノベーターらが一堂に会し、最先端のトレンドや課題について議論しました。

■イベント概要

- イベント名：The Future of Everything Festival- アワード：WSJ×Next Era Leaders- 開催日：2026年5月4日（月） 15:00～（現地時間）- 会場：米国・ニューヨーク（The Glasshouse）- 主催：The Wall Street Journal

イベント公式ページ

https://futureofeverything.wsj.com/event/the-future-of-everything/

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

山口 貴大（ライオン兄さん）

金融・起業のマネースクール「Financial Free College」代表。SNSでは「ライオン兄さん」名義で活動。YouTube、X、InstagramなどSNS総フォロワー数は70万人。

著書に『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』『新NISA完全攻略 月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』（ともにKADOKAWA）があり、2作連続で10万部を突破。

「資産運用をしよう」という言葉をTikTokで世界一広めてギネス世界記録を取得。世界最大級の金融メディアであるウォール・ストリート・ジャーナルに取材記事が掲載中。近年は日本人の金融リテラシー向上を目指し、中高生にボランティア講演や寄付活動も行う。

現在は、KADOKAWAセミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報をSNSで発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref= cm_sw_r_(https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref=%20cm_sw_r_)

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合1位を獲得（2023年9月19日）。発売3カ月で10万部を突破した。

https://amzn.asia/d/11eWptZ

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

https://amzn.asia/d/7FYAdyM

■会社概要

会社名：株式会社バイアンドホールド

所在地：神奈川県逗子市桜山8-1-3 グレイス桜山 201

代表者：代表取締役 山口 貴大

設 立：2021年5月

事業内容：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営他

Email：info@financial-free-college.jp

HP ：https://financial-free-college.jp/

ライオン兄さんメディア実績ページ：https://financial-free-college.jp/media/

株式会社バイアンドホールドのプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/85891