学校法人 宮田学園

学校法人宮田学園は、2026年5月19日(火)に当法人が運営する日本語学校「西日本国際教育学院」の入学式・お祝い会を開催します。

西日本国際教育学院では約350名の学生が入学を迎え、それぞれの夢に向かって第一歩を踏み出します。

当日は、学校関係者や学生と関わりサポート頂いている様々な方が来賓として会場にお越しいただきます。また新入生との交流を図るお祝い会を実施いたします。

「入学式・お祝い会」主な要点について

【ネパール・ミャンマーなど5カ国から349名の新入生が仲間に】

本年度は349名の留学生が入学します。入学者の出身国は、ネパール、ミャンマー、パキスタン、ウズベキスタン、バングラデシュなど、多様な国・地域です。彼らは日本の文化や技術、そして日本での就労に魅力を感じ、本学への入学を決意しました。また、宮田学園の教育方針に基づき、日本の伝統文化や、「感謝」「尊重」といった日本社会に根付く価値観についても深く学びます。これにより、日本社会で活躍できる実践力と人間力を兼ね備えた人材を育成するとともに、多様な背景を持つ人々が互いを理解し尊重し合えるダイバーシティの実現にも貢献してまいります。

【新入生・在校生代表10名が登壇 歓迎と決意を伝える挨拶を実施】

新入生代表5名と在校生代表5名による挨拶を実施予定です。新入生代表からは、日本で学ぶことへの期待や将来の目標、本学での学びに対する決意などを発表します。

また、在校生代表からは、新入生への歓迎の言葉に加え、日本での学校生活のアドバイスや、自身の経験を交えたメッセージを届ける予定です。

異なる国や文化を持つ学生同士が互いに交流し、理解を深める機会となるとともに、新入生にとって安心して学校生活をスタートするきっかけとなることを目指しています。

【笑顔あふれる歓迎イベント 新入生お祝い会で交流を深める】

入学式後には、新入生を歓迎する「お祝い会」を実施します。お祝い会は在校生が司会進行を務め、歓迎ムービーや教員による出し物、日本の伝統文化紹介などを通して、新入生が日本や学校生活への理解を深められる内容を準備しています。

お祝い会冒頭では、来日時の様子や在校生からのメッセージをまとめた動画を上映し、新入生へ歓迎の気持ちを届けます。また、教員による歌や剣道の披露、日本の伝統文化や学校行事の紹介など、日本ならではの文化や学校生活に触れる機会になります。

さらに、『ぼんちかわいや』や『ひょっこりひょうたん島』では、在校生と新入生が一緒に参加し、学生主体で実施したオリエンテーションクイズや在校生による合唱も予定しています。新入生にとって安心して学校生活をスタートできる交流の場になる予定です。

「入学式・お祝い会」について

開催日：2026年5月19日（火）

入学式 10:00～11:15

お祝い会 11:30～13:00(予定)

プログラム内容

【入学式】

・開式の辞

・入学承認

・学院長式辞

・理事長告辞

・新入生代表挨拶(5名)

・在校生代表挨拶(5名)

・祝電披露

・担任・職員紹介

・閉式の辞

【お祝い会】

・ウェルカムムービー

・教員出し物 （季節の歌披露や剣道を披露）

・日本の伝統文化紹介

・学校行事紹介

・『ぼんちかわいや』

・『ひょっこりひょうたん島』

・オリエンクイズ

・在校生合唱

学校法人 宮田学園について

学園を設立して以来、「日本伝統文化を礎とした多文化共生社会」を実現するグローカルな学園（学園理念） を目指し、以来 30 年以上にわたり海外からの留学生に、日本語と日本の伝統文化・習慣を教育してきました。 その信念に基づき、1992 年に日本語教育機関 西日本国際教育学院を設立、2012 年には宮田学園は学校法人と なり、2014 年 4 月には更なる教育の国際化を実現するために、日本人と留学生の双方を対象とした専門学校 国 際貢献専門大学校を開校いたしました。

そして 2025 年 4 月、日本人向けの新学科である伝統継承と発信をテーマにした「グローカルビジネス学科」を 新設し、多文化共生社会の実現をより目指していきます。

【会社概要】

法人名：学校法人 宮田学園

所在地：福岡県福岡市南区塩原 4 丁目 17 番 17 号

理事長： 宮田 智栄

設立： 2012 年

HP：https://www.miyatagakuen.ac.jp/

グローカルビジネス学科 HP：https://icc-glocalbusiness.studio.site/

【参加・取材を希望される報道関係者様】

担当者メールアドレス eto.taichi@miyatagakuen.ac.jp までお問合せください。