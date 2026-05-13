「マチ★アソビ vol.30」、豪華キャスト陣＆アーティストが登壇するステージプログラムの「ABEMA」無料生中継が決定！アニメ「鬼滅の刃」、『ようこそ実力至上主義の教室へ』など計10ステージを放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年5月16日（土）、17日（日）に開催される総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」より、豪華キャスト陣が登壇するステージプログラムの一部を無料生中継いたします。

「マチ★アソビ vol.30」は、「徳島をアソビ尽くす」をコンセプトに、徳島のマチと自然とアニメやゲーム、マンガなどが融合した総合エンタメイベントです。徳島の街が会場となり、人気作品のブースやグッズの販売、コラボカフェのほか、有名声優やアーティストが登壇するステージプログラムや上映イベントも実施。毎年多くの来場者が訪れ賑わいを見せています。

「ABEMA」では、豪華キャスト陣やアーティストが出演するステージプログラムより、アニメ「鬼滅の刃」をはじめ、TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』、劇場アニメーション『魔法使いの夜』、『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』など人気作のステージに加え、「プリキュアシンガーズ」などによるライブステージまで計10ステージを、5月16日（土）、17日（日）の2日間にわたり無料生中継。また放送後の無料配信も実施いたします。

ここでしか聞けない作品裏話などのトークや、スペシャルライブが展開されるステージは必見です。ぜひ「ABEMA」で“マチ★アソビ”をお楽しみください。

■「マチ★アソビ vol.30」ステージプログラム無料生中継 概要

＜放送日時＆番組URL＞

【DAY1】

放送日時：2026年5月16日（土）午前10時30分～

【DAY2】

放送日時：2026年3月17日（日）午前10時～

放送チャンネル：マチ★アソビチャンネル

【タイムテーブル】

▼DAY1：5月16日（土）

午前10時30分～ TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」マチ★アソビ スペシャルステージ

出演：橘 杏咲（久瀬シイナ役）、結川あさき（夜海トワ役）、青木陽菜（古寺ユズ役）

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/FFi9rVdctsh3fV

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

昼12時30分～ 劇場アニメーション『魔法使いの夜』スペシャルステージinマチアソビ

出演：蒼崎青子役・静希草十郎役キャスト

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DLFuuFGwemoFgb

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後1時30分～ アニメ「鬼滅の刃」ステージ

出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、櫻井孝宏、日野聡、小西克幸、河西健吾

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DLFusSCnDX5X19

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後3時～ アニメ「鬼滅の刃」劇伴&挿入歌スペシャルライブ

出演：椎名豪 (Piano)、齋藤たかし (Drums) 、馬場一人 (Guitar) 、村田悟郎 (Bass) 、真部裕 (Violin) 、坂本圭 (篠笛＆Flute) 、中川奈美 (Vocal) 、寺本勲 (Chorus) 、カノン (Vocal) 、仲条幸一 (Keyboard) 、大串友紀 (Bandmaster)

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DGzv8kjHLMuuBm

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後4時30分～ 47都道府県制覇の旅「スーパーポジション ～夢限大編～」＠徳島 ライブステージ

出演：夢限大みゅーたいぷ

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/FFi9uDUsN1wz2s

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

▼DAY2：5月17日(日)

午前10時～ マチ★アソビ SPECIAL LIVE - プリキュアシンガーズ

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DLFuvAFTjgGdwm

出演：プリキュアシンガーズ(石井あみ・北川理恵・吉武千颯)

昼12時～ 「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」スペシャルステージ

出演：千葉翔也（綾小路清隆役）、藍井エイル（オープニングアーティスト）、ZAQ（エンディングアーティスト）

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/FFi9qH5NckW8jh

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後1時30分～ fhana 結成15周年 SPECIAL LIVE in マチ★アソビ 2026

出演：fhana

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DLFurDeWoxaJeb

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後3時00分～ マチ★アソビ SPECIAL LIVE - 栗林みな実

出演：栗林みな実

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DLFuuYsMSp68S3

※放送後１週間、無料でお楽しみいただけます。。

午後5時30分～：『テイルズ オブ』シリーズ30周年記念 マチ★アソビ Premium Stage ～テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス 劇伴コンサート&10周年ライブ～

番組URL：https://abema.tv/channels/machiasobi/slots/DGzv9f8xCh4HtT

「マチ★アソビ vol.30」公式HP：https://www.machiasobi.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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