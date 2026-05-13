「完全に詰んだ」48歳でレギュラー0本…サバンナ・八木を襲った“悲劇4連発”とは　なかやまきんに君退社で絶望！？「2日間止めました」まさかの結末にスタジオ爆笑『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を5月8日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「完全に詰んだ」48歳でレギュラー0本…サバンナ・八木を襲った“悲劇4連発”とは

人気番組卒業で「芸能界から消える」

5月8日（金）の放送回では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」をお届けしました。

八木先生の授業では、「48歳でレギュラー番組が0本」と語る“どん底時代”から振り返りました。約3年間続いたラジオ番組の終了を皮切りに、長年出演していた3本のレギュラー番組を次々卒業することになった八木先生。約8年間出演した情報番組の卒業が決まった際には「初めて“必要とされていない”って露骨に感じた」と振り返り、約11年間レギュラーを務めた『ヒルナンデス！』卒業時には、「全国の人が僕を見ることはもうない。芸能界から消えます」と危機感を抱いていたと明かしました。

■なかやまきんに君退社で絶望！？「2日間止めました」まさかの結末にスタジオ爆笑

窮地に立たされた八木先生にさらに追い打ちをかけたのが、ユニット・ザ☆健康ボーイズを組んでいた、なかやまきんに君の退社でした。八木先生はレギュラー番組がなくなった際、「きんに君に『俺もう全部終わったから、営業頑張っていこう』って言ったら、きんに君が『吉本辞めたい』と…2日間止めました」と回顧。生徒たちが爆笑する中、「吉本みたいな大手辞めて残れる甘い世界じゃない」「芸能界怖い世界やから、お前干されるぞ」と説得したと語った先生でしたが、退社後のきんに君はCMで大ブレイク。八木先生は「芸能界、めっちゃホワイトでした」と自虐気味に語り笑いを誘ったものの、「完全に詰んだ」と当時のリアルな心境も明かしました。

■「僕はグシャッって潰された」八木が語る芸人界の厳しい現状とは…

また、八木先生は「40代～50代の芸人がどんどん潰れている」と、芸人界の厳しい現状に言及。「上にはさんま師匠や鶴瓶師匠がいる。下からはM-1、キングオブコント、THE SECOND…チャンピオンがどんどん来る」と分析し、「劇場に出たら座組がほぼチャンピオン。そういう世界で僕はグシャッって潰された」と語りました。

■八木の窮地を救った「営業マニュアル」を大公開！

そして、番組後半では、吉本営業出演回数ランキングで上位常連となった八木先生が、自らの実体験から編み出した「営業マニュアル」を公開。集合場所での振る舞い、サインを書くタイミング、現場での立ち位置など、営業先で“人に気に入られるため”の八木流処世術を伝授しました。レギュラー0本の窮地から八木先生を救った「営業マニュアル」の中身とは…？本編は、配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.go.link/cSaGc）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

担任：若林正恭（オードリー）

レギュラー生徒：吉村崇（平成ノブシコブシ）

先生：八木真澄（サバンナ）

生徒：アルコ＆ピース、長浜広奈、モグライダー、横山由依

※50音順

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/