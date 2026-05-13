”今だけ、ここだけ”で味わえる、希少種「あさのか」新茶が登場！

株式会社祇園辻利

2026年5月13日（水）、1860年創業、京都・祇園から日本茶の豊かな味わいと愉しみをお届けする株式会社祇園辻利（本社：京都府京都市、代表取締役：三好 正晃）が展開する新ブランド「ぶぶる」より、5月の新緑爽やかな季節に、ここでしか購入できない旬の新茶ティーバッグ商品を6月下旬までの期間限定で販売いたします。

お茶の老舗による新ブランドだからこそ実現した、新茶のイメージが一新されるほどの斬新な味わいをお届け。

「ぶぶる」では、あえてファンの多い「抹茶（碾茶）」ではなく、茶葉の素材に応じた使い分けを可能とする老舗ならではの知見と技術でしか成し得ない「揉み茶（煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶など）」を軸とした商品ラインナップで、これまでにない市場を開拓しています。こだわりの茶葉は、「毎日飲みたくなる」味わいになるように厳選して提供。



中でも、新緑深まるこの季節は一年に一度だけ味わえる「新茶」の季節。毎日ごくごく飲みたくなるような自然由来の煎茶を起用。初夏の暑さや日々の疲れからくるダメージを癒してくれるような、若々しく爽やかな味わいです。

この味わいを追求してたどり着いたのは、鹿児島県の希少品種「あさのか」の契約茶園。

広大な敷地で冬の寒さを越え芽吹いた新芽の輝きは、現代を生きる私たちに潤いを与えてくれるようです。

京都駅の新幹線中央口すぐ（JR東海京都駅構内アスティ京都2階）という立地から、京都に訪れる方々や京都から出発される方のお買い物の場としての機能性は抜群。

ぶぶるオリジナル茶缶に入った新茶は、ここにしかない「新たな京土産」としても最適。

この機会に是非お立ち寄りください。

商品情報

商品名： 希少種煎茶あさのかティーバッグ オリジナル茶缶入り (新茶)

ぶぶるのコンセプトカラーのひとつ、グレーを基調としたオリジナル茶缶に、あさのかの新茶ティーバッグをお詰めしました。

簡単に抽出できるティーバッグが8袋入っていますので、普段使いや大切な方へのお土産にぴったりです。

■販売価格：1,620円（税込）

■内容量：3g×8袋

商品名： 希少種煎茶あさのかティーバッグ (新茶)

タグのようなデザインが楽しい、１袋入りのぶぶるティーバッグシリーズに、「あさのか新茶」が登場。この時期にしか味わえない爽やかな味わいをティーバッグでお愉しみください。1袋入りの個包装なので、お配り用のお土産やお試しされたい方におすすめです。

■販売価格：200円（税込）

■内容量：3g×1袋

ぶぶるについて

あえて「抹茶（碾茶）」ではなく、「揉み茶」の新しいカタチに挑戦

世界でも類をみない、お茶の多様な味わいと香りの最前線を提供するため、2023年10月京都駅に誕生した「祇園辻利」3つ目の新ブランド「ぶぶる」。

京言葉でお茶を意味する「ぶぶ」を採用し、体験、すなわち「ぶぶ“る”（動詞）」とすることで、飲む・食べるに加え、“自分らしい暮らしに合った、お茶の愉しみ方”というスタイルを切り拓き、いつもそばにある「お茶」から人々の心と体を整えることを 目指しています。

祇園辻利について

祇園辻利の歴史は、1860年（萬延元年）。

屋号を初代・辻利右衛門の名より「辻利」とし、

山城国宇治村（現・京都府宇治市）にて宇治茶の製造と販売を開業したことに始まります。

のちに京都・祇園を礎とすることから「祇園辻利」と改名いたしました。