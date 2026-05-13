“本場の踊り”を市長自ら発信--遠藤彰良市長出演『首長と○○やってみた』公開

徳島市

徳島市長・遠藤彰良が出演するYouTube番組『首長と○○やってみた』が、４月２０日から配信されています。

『首長と○○やってみた』は、日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営する イチニ株式会社 が制作・配信する番組で、全国の首長が自ら地域の魅力やまちづくりの取り組みを発信しています。

今回配信された第３８弾では、徳島市を舞台に、徳島駅前やひょうたん島クルーズ、眉山などを巡りながら、“水都・徳島市”ならではの景観や観光資源を紹介しています。また、「阿波おどり会館」では、本場の阿波おどりにも挑戦し、徳島市の伝統文化の魅力を全国に向けて発信しています。

徳島市は、吉野川をはじめとする豊かな水辺環境に恵まれた徳島県の県都であり、４００年以上の歴史を持つ伝統芸能「阿波おどり」が受け継がれるまちです。近年は、中心市街地の回遊性向上や景観資源を活かしたまちづくりに加え、デジタル技術の活用や防災・危機管理体制の強化にも取り組んでいます。

番組内では、徳島市の観光や文化だけでなく、南海トラフ地震を見据えた防災への取り組みについても紹介されています。

徳島市では、今後も多くの皆さまに本市の魅力を知っていただけるよう、さまざまな情報発信に取り組んでまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OvCvZwC61r8 ]

略歴：徳島県徳島市長 遠藤彰良

遠藤彰良市長

略歴

1974年 徳島県立城北高等学校卒業

1980年 青山学院大学法学部卒業

1980年 四国放送にアナウンサーとして入社

主な番組として、ラジオ番組「あんたがたいしょう」や

「あきよしのえんやこらワイド」、テレビ番組「おはようとくしま」を担当

2015年 四国放送を退職

2016年 徳島市長に就任

2020年 徳島市長を退任

2024年 徳島市長に就任

・座右の銘：為政清明

・好きな言葉：人生楽ありゃ苦もあるさ

・趣味：阿波おどり、落語

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