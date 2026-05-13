松樹凛さんが第79回日本推理作家協会賞［短編部門］を受賞！　デビュー短編集『射手座の香る夏』文庫版は6月に発売いたします！

青春のきらめきと痛みのすべてを、“夏”を舞台とする物語に閉じ込めたデビュー短編集は、創元SF文庫より6月29日発売！

株式会社 東京創元社松樹凛『射手座の香る夏』単行本版（創元日本SF叢書）

その年の最も優れた作品に贈られるミステリー文学賞、第79回日本推理作家協会賞の短編部門に、松樹凛さんの「ぼくらが夕闇を埋めた場所」（『小説推理』2025年1月号）が選ばれました。

松樹凛さんは2021年、「射手座の香る夏」で第12回創元SF短編賞を受賞されデビュー。創元SF短編賞出身の作家による日本推理作家協会賞短編部門の受賞は、第77回を「ディオニソス計画」で受賞された宮内悠介さん（坂崎かおるさんと同時受賞）、第78回を「黒い安息の日々」で受賞された久永実木彦さんに続き3年連続です。



東京創元社では松樹さんのデビュー短編集『射手座の香る夏』の文庫版を今年6月に発売いたします！

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『射手座の香る夏』は2024年に東京創元社より刊行。“夏”を舞台とする四編の青春SF作品からなる本作は多くの注目を集め、特に時間SFの枠組みを使った収録作「十五までは神のうち」は、その緻密なプロットと読了後の余韻から「忘れられない一作」と話題を呼びました。



ジャンルの壁を越えて注目を集める新鋭・松樹凛さんの鮮烈なるデビュー作にぜひご注目ください！

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■『射手座の香る夏』あらすじ

タイムトラベル技術を応用することで、「自分が生まれてこなかった世界」を選ぶ〈巻き戻し〉の権利が認められた日本。順風満帆な未来が約束されていたはずの15歳の兄を、30年前の夏〈巻き戻し〉で失った「ぼく」は、消失の謎に導かれるように故郷の島を訪れる――緻密な構成と読了後に押しよせる余韻から、「忘れられない一作」と注目を集めた「十五までは神のうち」をはじめ、第12回創元SF短編賞受賞作を含む全4編を収録。青春のきらめきと痛みのすべてを、“夏”を舞台とする物語に閉じ込めた、珠玉のデビュー短編集が文庫化。

解説＝飛浩隆

■書誌情報

『射手座の香る夏』単行本

レーベル：創元日本SF叢書

判型：四六判仮フランス装

ページ数：346ページ

ISBN：978-4-488-02102-3

Cコード：C0093

定価：2,090円

写真：hale（はれ）

装幀：アルビレオ

『射手座の香る夏』文庫

レーベル：創元SF文庫

判型：文庫判

ページ数：384ページ

発売日：2026年6月29日

ISBN：978-4-488-73602-6

Cコード：C0193

定価：1,012円

■著者プロフィール

松樹凛（まつき・りん）

1990年生まれ。慶應義塾大学推理小説同好会出身。2020年〈飛ぶ教室〉第51回作品募集に佳作入選、21年に第8回日経「星新一賞」優秀賞を、同年「射手座の香る夏」で第12回創元SF短編賞を受賞。

株式会社東京創元社

所在地 ：〒162-0814 東京都新宿区新小川町1-5

代表取締役：渋谷健太郎

URL ：https://www.tsogen.co.jp/np/index.html