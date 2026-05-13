永久磁石モーター 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月11に「永久磁石モーター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。永久磁石モーターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
永久磁石モーター市場の概要
永久磁石モーター 市場に関する当社の調査レポートによると、永久磁石モーター 市場規模は 2035 年に約 1322 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 永久磁石モーター 市場規模は約 585 億米ドルとなっています。永久磁石モーター に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、永久磁石モーター市場のシェア拡大は、電気自動車（EV）の航続距離や走行性能を向上させる上で、同モーターが極めて有効に活用されていることによるものです。
この点は、米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）による調査結果によっても裏付けられています。同調査では、2024年時点において、現代のEVの約80%が永久磁石を用いたモーターを採用していることが明らかになっています。
永久磁石モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/global-permanent-magnet-motor-market/58598
永久磁石モーターに関する市場調査によると、エネルギー効率の高いシステムへの需要拡大に伴い、同モーターの市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
永久磁石モーターは、従来の誘導モーターと比較して極めて高い効率を実現しており、その特性から多岐にわたる用途で選好されています。
2026年に発表されたCLASPの記事でもこの性能が実証されており、永久磁石モーターを搭載した家電製品は、従来の交流（AC）モーター搭載製品に比べてエネルギー消費量を22～42%削減していることが報告されています。
しかしながら、同分野がネオジムやジスプロシウムといった希土類元素（レアアース）に依存している現状が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349225/images/bodyimage1】
永久磁石モーター市場セグメンテーションの傾向分析
永久磁石モーター 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、永久磁石モーター の市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、磁石の種類別、冷却方式別と地域に分割されています。
永久磁石モーター市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-58598
永久磁石モーター市場のアプリケーション別に基づいて、電気自動車、産業用オートメーション、家電製品、再生可能エネルギー、ロボティクスに分割されています。
永久磁石モーター市場の概要
永久磁石モーター 市場に関する当社の調査レポートによると、永久磁石モーター 市場規模は 2035 年に約 1322 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 永久磁石モーター 市場規模は約 585 億米ドルとなっています。永久磁石モーター に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、永久磁石モーター市場のシェア拡大は、電気自動車（EV）の航続距離や走行性能を向上させる上で、同モーターが極めて有効に活用されていることによるものです。
この点は、米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）による調査結果によっても裏付けられています。同調査では、2024年時点において、現代のEVの約80%が永久磁石を用いたモーターを採用していることが明らかになっています。
永久磁石モーターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/global-permanent-magnet-motor-market/58598
永久磁石モーターに関する市場調査によると、エネルギー効率の高いシステムへの需要拡大に伴い、同モーターの市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
永久磁石モーターは、従来の誘導モーターと比較して極めて高い効率を実現しており、その特性から多岐にわたる用途で選好されています。
2026年に発表されたCLASPの記事でもこの性能が実証されており、永久磁石モーターを搭載した家電製品は、従来の交流（AC）モーター搭載製品に比べてエネルギー消費量を22～42%削減していることが報告されています。
しかしながら、同分野がネオジムやジスプロシウムといった希土類元素（レアアース）に依存している現状が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349225/images/bodyimage1】
永久磁石モーター市場セグメンテーションの傾向分析
永久磁石モーター 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、永久磁石モーター の市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、磁石の種類別、冷却方式別と地域に分割されています。
永久磁石モーター市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-58598
永久磁石モーター市場のアプリケーション別に基づいて、電気自動車、産業用オートメーション、家電製品、再生可能エネルギー、ロボティクスに分割されています。