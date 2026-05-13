【小学生対象】全国規模の無料実力テスト！2026小学生オープンテスト実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349229/images/bodyimage1】
1都12県に学習塾・進学塾を展開する株式会社さなる（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：佐藤登美恵）は、今年も、グループ塾を会場とした「小学生全国オープンテスト」を実施します。
このテストには塾生以外も無料で参加することができ、全国の小学生のライバルの中で自分の実力を試すことが可能です。また、受験後は詳細な「個人成績表」や「解説動画」を活用して弱点補強に努め、効率良く学力アップできます。
さなるグループでは、さまざまな機会を通じて、これからも地域の子どもたちの学力向上に努めて参ります。
小学生全国オープンテスト
[主催：さなるグループ]
対象：小学４～６年生（※第3回のみ小3も対象）
会場：さなるグループ 各塾
試験教科：算数・国語（各40分）※学年別に実施
受験料：無料（要・事前申し込み）
第1回：2026年6月21日（日）午前10時～11時40分
第２回：2026年11月15日（日）午前10時～11時40分
第３回：2027年2月14日（日）午前10時～11時40分
※日程・時間帯は予定です。変更になる場合があります。
⇒「小学生全国オープンテスト」詳細・お申し込みは公式URLから
https://www.sanaru-net.com/contents/26open_test/
⇒漫画でわかる！【さなるグループ】
小学生全国オープンテストってなに！？
https://www.sanaru-net.com/contents/shared/pdf/el-opentest_manga2026.pdf?20260417
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配信元企業：株式会社さなる
1都12県に学習塾・進学塾を展開する株式会社さなる（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：佐藤登美恵）は、今年も、グループ塾を会場とした「小学生全国オープンテスト」を実施します。
このテストには塾生以外も無料で参加することができ、全国の小学生のライバルの中で自分の実力を試すことが可能です。また、受験後は詳細な「個人成績表」や「解説動画」を活用して弱点補強に努め、効率良く学力アップできます。
さなるグループでは、さまざまな機会を通じて、これからも地域の子どもたちの学力向上に努めて参ります。
小学生全国オープンテスト
[主催：さなるグループ]
対象：小学４～６年生（※第3回のみ小3も対象）
会場：さなるグループ 各塾
試験教科：算数・国語（各40分）※学年別に実施
受験料：無料（要・事前申し込み）
第1回：2026年6月21日（日）午前10時～11時40分
第２回：2026年11月15日（日）午前10時～11時40分
第３回：2027年2月14日（日）午前10時～11時40分
※日程・時間帯は予定です。変更になる場合があります。
⇒「小学生全国オープンテスト」詳細・お申し込みは公式URLから
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⇒漫画でわかる！【さなるグループ】
小学生全国オープンテストってなに！？
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