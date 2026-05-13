「Webull MCP Server」および「Webull Agent Skills」の提供開始

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、AIエージェントおよびAIコーディングツール向けの新たなAPI連携機能として、「Webull MCP Server」および「Webull Agent Skills」への対応を開始したことをお知らせいたします。

本機能により、 Cursor、Claude Desktop、Kiro などのAI開発ツールとWebull Open APIを連携させ、自然言語ベースでのマーケットデータ取得や注文執行、ポジション管理などが可能となります。

また、Webull Open APIのドキュメントは「llms.txt」形式による機械可読化にも対応しており、生成AIとの親和性を高めた開発環境を提供しています。



※「MCP Server」の提供を公式に表明し、かつ日本株・米国株の双方の取引APIとの連携を提供する国内証券会社として。（2026年5月13日時点、当社調べ。）

AI時代に広がる「AI Trading」ニーズ

近年、生成AIの急速な進化により、AIエージェントやAIコーディングアシスタントを活用した開発スタイルが急速に普及しています。特に海外では、

- AIによるマーケット分析- 自然言語を活用したトレーディングシステム開発- AIエージェントによる注文補助- Pythonベースのアルゴリズム取引- AIを活用した自動売買研究

など、「AI Trading」「AI-powered Trading」と呼ばれる新たな開発領域への注目が高まっています。

一方で、金融機関が提供するAPIや証券取引APIは構造が複雑であり、生成AIが仕様を理解しづらいケースも少なくありません。

こうした環境変化を受け、ウィブル証券では、AIが理解しやすいAPI情報や実装情報を整備することで、AI時代に適した開発者体験の提供を目指しています。

主な内容

1. MCP（Model Context Protocol）に対応

Webull MCP Serverは、Anthropic社が提唱する「Model Context Protocol（MCP）」に対応しています。

これにより、AIエージェントがWebull OpenAPIへ安全にアクセスし、マーケットデータ取得やトレーディング操作を行うことが可能となります。

AIツールとの接続性向上により、開発者は以下のようなユースケースを実現できます。

- リアルタイム株価データの取得- 口座残高・建玉照会- 現物株・信用取引の注文（修正・取消含む）- 注文履歴と注文詳細の照会

■ Webull MCP Server

Webull MCP Server Documentation(https://developer.webull.co.jp/apis/docs/ai-friendly-resources/mcp/?utm_source=chatgpt.com)

2. AIエージェントから自然言語でマーケットデータ取得・注文執行が可能

「Webull Agent Skills」は、Pythonベースのローカルスクリプトとして動作し、AIコーディングアシスタントから直接呼び出すことが可能です。

これにより、ユーザーは自然言語で以下のような操作を実行できます。

- リアルタイム株価データの取得- 口座残高・建玉照会- 現物株・信用取引の注文（修正・取消含む）- 注文履歴と注文詳細の照会- 2段階認証（2FA）トークンフローによる認証



■ Webull Agent Skills

Webull Agent Skills Documentation(https://developer.webull.co.jp/apis/docs/ai-friendly-resources/skills/?utm_source=chatgpt.com)

3. AIフレンドリーなドキュメント設計

Webull OpenAPIは、AI向けドキュメント規格「llms.txt」に対応しています。

さらに、各ドキュメントページはMarkdown形式でも取得可能であり、RAG（Retrieval-Augmented Generation）やAIエージェントへの組み込みを前提とした設計となっています。

これにより、開発者はCursorやClaudeなどのAIツール上で、Webull API仕様を直接参照しながらコード生成を行うことができます。

■ llms.txt

Webull llms.txt Documentation(https://developer.webull.co.jp/apis/docs/ai-friendly-resources/llm/?utm_source=chatgpt.com)

AI活用を見据えた開発者向け情報整備を推進

近年、一部の競合他社においても、AIエージェントとの連携を意識したAPI関連機能や情報提供が進みつつあります。

そのような中、ウィブル証券では、「AIが理解しやすいAPI」「AI時代を前提とした開発者体験」の実現を目指し、AIネイティブな開発環境の整備を進めています。

今後も、API・AI・開発者向け機能の拡充を通じて、次世代のトレーディング開発環境の提供を目指してまいります。

Webull Corporationについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,600万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。

https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料およびリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会