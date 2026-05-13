2026 FIM MotoGP(TM) 世界選手権シリーズ 第16戦 MOTUL 日本グランプリ 「MotoGP(TM) Night Live」に日本のポップカルチャーを牽引するアーティストの出演が決定

ホンダモビリティランド株式会社

モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)は、2026年10月2日(金)～4日(日)に「2026 FIM MotoGP(TM)世界選手権シリーズ第16戦MOTUL日本グランプリ（以下「MotoGP(TM) 日本グランプリ」）」を開催します。10月2日(金)・3日(土)には、前夜祭と音楽ライブが融合した「MotoGP(TM) Night Live」を開催し、日本のポップカルチャーを牽引する、「Juice＝Juice」、「SWEET STEADY」、「MORE STAR」の出演が決定しましたので、ご案内します。

この「MotoGP(TM) Night Live」は、MotoGP(TM)日本グランプリの観戦券をお持ちの方、16歳から23歳の方を無料でご招待する「16-23 ZERO円パス」をお申込の方は、無料で観覧いただけます。MotoGP(TM) 日本グランプリの各種チケットの販売、「16-23 ZERO円パス」の申し込みは、5月10日(日)

11：00より開始しております。

■イベント名称 MotoGP(TM) Night Live

■開催日 10月2日(金)、3日(土) ※時間は決定次第ご案内いたします

■場所 決定次第ご案内いたします

■音楽ライブ出演アーティスト

10月2日(金) Juice＝Juice

10月3日(土) SWEET STEADY、MORE STAR

■観覧料 MotoGP(TM)日本グランプリ観戦券をお持ちの方は無料

2025年「MotoGP(TM) Night Live」の様子

【10月2日(金)出演アーティスト】

Juice=Juice

2013年2月3日Hello! Project 誕生15周年記念ライブ2013冬の福岡公演にて、ハロプロ研修生内新ユニットとして結成発表。

ユニット名の由来は、「採れたて」「もぎたて」「新鮮」「天然」「100％」で「しぼりたて」というように、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められ、名付けられた。

【10月3日(土)出演アーティスト】

SWEET STEADY

アソビシステムが手掛ける、日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。

グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

MORE STAR

アソビシステムによる、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。