新サービス「KABU&メディカル」を提供開始 ～男性・女性AGAのオンライン診療からスタート。診察料0円・スマホ完結～

株式会社カブ＆ピース

株式会社カブ＆ピース（代表取締役社長：前澤友作、本社：東京都港区）は、2026年5月13日（金）より、新サービス「KABU&メディカル」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■「KABU&メディカル」とは

「KABU&メディカル」は、カブアンドが提供するオンライン診療のプラットフォームサービスです。予約から医師による診察（診察料0円）、お薬の処方・自宅配送まで、すべてスマホ一つで完結します。

ビデオ通話による診察のため通院・待ち時間は不要で、24時間いつでも予約が可能です。診察時間は8:00～22:00となっており、お仕事や家事で忙しい方でも、自分のペースで受診することができます。

KABU&メディカル：https://kabuand.com/medical

■まずは男性・女性AGAのオンライン診療から

提供診療科目は男性・女性AGAからスタート。AGAとは、徐々に抜け毛や薄毛が進行していく症状のことで、早めのケアや予防が重要とされています。気になっていても「病院へ行くのが恥ずかしい」「忙しくて時間が取れない」といった理由から治療に踏み出せない方も多い中、KABU&メディカルであれば通院不要・自宅にいながら気軽に治療を始めることができます。医学に基づいた治療薬を取り扱い（*1）、予防から発毛促進まで、医師がお一人おひとりの状態に合わせたプランを提案します。処方後は最短当日発送、ご自宅のポストへお届けします。

■株の還元率について

お薬代のお支払い金額に応じて、5%分の株引換券が付与されます。

また、プラス会員の場合は通常会員の2倍の10%分、プレミアム会員の場合は通常会員の4倍の20%分の株引換券が付与されます。（*2）

＊1 日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」に記載された治療薬を取り扱っています

＊2 一部料金については、株引換券の付与対象外となる場合があります。詳細はサービスサイトにてご確認ください。

◆カブアンドとは

サービスの利用者が、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（*1）、日本初（*2）のサービスです。電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード、保険代理店、リワード、Wi-Fiルーター、トラベル、海外eSIM、オンライン診療事業を提供しており、サービスの利用者は利用料金に応じた株引換券を受け取ることができます。株引換券は株をもらうために必要な電子チケットのようなもので、1枚1円として株と交換することができます（*3）。お渡しする株はカブ＆ピース社の未公開株です。株に交換しない場合は、本サービスの割引に使える割引券に交換することができます。

カブ＆ピース社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げ、ポイントなどでお客様を囲い込むのではなく、株式をお渡しすることで、私たちの経済圏にお客様兼株主として参加いただき、会社を成長および上場させ、所有する株式の価値を最大化させていくことを共通目標としています。また、当社の取り組みにより、株を所有することが国民全体に広がることで、一部の資本家に資本が偏り、富が偏在している状況を、資本の分散によって滑らかにし、格差の是正に繋げていきたいと考えています。

＊1株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。（2024年11月自社調べ）

＊3株引換券を株と交換するためにはウェブサイトからの申込が必要です。

ホームページ：https://kabuand.com/(https://kabuand.com/)

本プレスリリースは、金融商品取引法に基づいた目論見書ではありません。カブアンド種類株式及び当社に関する詳細な情報が記載された目論見書は当社のウェブサイト（https://kabuand.com/documents/prospectus3.pdf ）よりダウンロード可能です。お申込みを検討の際は、目論見書を必ずご覧ください。