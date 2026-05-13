【箱根小涌園 天悠】６月限定開催「紫陽花マカロンステーション」　～初夏を彩る特別なひととき～

藤田観光株式会社

箱根小涌園 天悠（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297支配人：清水敬三 以下、天悠）では、初夏の風物詩紫陽花をイメージした「紫陽花マカロンステーション」を夕食会場にて提供いたします。

６月の箱根は、山々を包む深い緑の中、紫陽花が美しく彩る季節です。箱根登山電車沿線では車窓いっぱいに咲き誇る紫陽花が初夏の風物詩として多くのお客様に親しまれています。

そんな箱根ならではの初夏の景色をテーマに、自然の彩や季節感をスイーツで表現した「紫陽花マカロンステーション」は、館内レストラン「ダイニングはこね」にてお楽しみただけます。

ブルー、パープル、ピンクなど紫陽花をイメージした色とりどりのマカロンが並び、まるで紫陽花庭園を連想させる空間は思わず写真を撮りたくなるような華やかな空間を演出いたします。マカロンはお客様ご自身で自由にお好きなカラーやトッピングを楽しめるまさに「体験型スイーツ」となり、自由に選べるワクワク感を大切にした大人からお子様まで世代を問わず、お楽しみいただける内容です。

さらに、甘い物が苦手なお客様にもお楽しみいただけるよう、塩味の効いた「おつまみマカロン」もご用意。約50種類の料理が並ぶレストランにて、ワインや日本酒などともに新感覚のマカロンをお楽しみください。

「体験型スイーツ★紫陽花マカロンステーション」宿泊プラン 概要

【期間】202６年6月１日（月）～6月30日(火)

【料金】１室 2 名様利用時 1名 4４,０00 円～

（消費税、サービス料込、入湯税別）

【客室】温泉露天風呂付客室、最上階温泉露天風呂付客室

【食事】夕食、朝食ともにレストランでのプレミアムビュッフェ

【予約URL】プレミアムディナービュッフェプラン

＜夕食 17：00～＞はこちら≫https://ourl.jp/yCPxh

＜夕食 19：00～＞はこちら≫https://ourl.jp/b62c3

「箱根小涌園 天悠」 施設概要

客室数：150室（露天風呂付客室120室／露天風呂付最上階客室24室／露天風呂付特別客室6室）

レストラン：計3ヶ所（館内1ヶ所、敷地内に2ヶ所）他、館内にバーラウンジ1ヶ所

大浴場：館内2ヶ所（各所内湯・露天風呂付き／男女入替制）

他施設：庭園、箱根温泉神社、スパ、売店

住所：〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

公式URL：https://www.ten-yu.com/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jpブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/