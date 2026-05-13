「atmos」が東北エリアに初出店、 『仙台PARCO』に新店舗オープン

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この度「atmos」は、2026年5月29日(金)に東北エリアに初出店となる新店舗『atmos 仙台PARCO』店をオープンする運びとなりました。

仙台は“杜の都”と呼ばれており、人の手により整えられ、育まれてきた自然と都市が共存する街です。「atmos」もまた、独自の視点で商品を選び、編集を重ね、カルチャーを発信し続けています。仙台という街に根付く“杜”の思想に共鳴し、「atmos」が築いてきた“スニーカーの杜”を体感できる店舗を目指しています。

店内空間は、管理された“杜”をイメージし、柱状のシューズディスプレイを空間の基軸として設計。木素材に加え、“南部鉄器”を想像させる金物やスクリーンを組み合わせることで、自然と都市が共存する「atmos」ならではの世界観を表現しています。整えられた配置が生み出すリズムと奥行きにより、スニーカーは単なる商品ではなく、”杜”の一部かのように空間に溶け込みます。

また、東北最大の都市であり「東北の玄関口」として人とカルチャーが交差する仙台の特性を“ジャンクション”として捉え、コミュニティエリアを中心に人々が集い、交わる場を創出。ショーケースに囲まれたソファには和の要素を現代的に解釈し、「atmos」らしいモダンなコミュニティスペースとして設えました。ここから新たなスタイルやカルチャーが自然に生まれ、広がっていく思いを込めています。

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『atmos 仙台PARCO』店のオープンを記念した、atmosアパレルとmood(https://www.instagram.com/mood.sendai/)によるコラボレーションTシャツの限定展開の他、店舗で商品ご購入の方には、先着でオリジナルショルダーバッグのご用意もございます。

Price:\7,150(in tax) / Size: S - XXLPrice:\7,150(in tax) / Size: S - XXL

さらに、今回のオープンを記念し、2026年5月22日(金)から5月31日(日)までの10日間、仙台PARCO1/5Fのイベントスペース”PARCO FACTORY SENDAI”にて、「atmos」が過去にローンチしてきた名作スニーカーを集めたアーカイブ展を実施いたします。昨年25周年を迎え、今年4月に発売されたatmosの25年の歴史が詰まった「atmos anniversary special book(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000860.000063811.html)」から、厳選された50足をセレクト。通常一般展示をしていない貴重なアーカイブ作品を特別にラインナップいたします。

【atmos 25th anniversary archive exhibition】

■日程：2026年5月22日(金) - 5月31日(日)

■時間：10時 - 20時

＊5月30日(土)13時 - 20時

(atmos 仙台PARCO店 オープン記念イベント同時開催)

＊5月31日(日)10時 - 18時(最終日)

■場所：仙台PARCO1/5F PARCO FACTORY SENDAI

また、同会場にて5月30日(土)にはオープニングイベントの開催も決定。人気アーティストによるショットライブ(仙人掌(https://www.instagram.com/_senninsho_/)、C.O.S.A(https://www.instagram.com/yonkerscosa/)、Jinmenusagi(https://www.instagram.com/1eeyvng/))とDJによるプレイ(Aru-2(https://www.instagram.com/aru_2/)、DJ ZAI(https://www.instagram.com/djzai_similab/)、doooo(https://www.instagram.com/doooo_cds/)、ShioriyBradshaw(https://www.instagram.com/shioriybradshaw/)、and more)、mood(https://www.instagram.com/mood.sendai/)によるケータリングのご用意もございます。

【atmos Sendai PARCO opening reception】

■日程：2026年5月30日(土)

■時間：13時 - 20時

■場所：仙台PARCO1/5F PARCO FACTORY SENDAI

■内容：

・ショットライブ: 仙人掌(https://www.instagram.com/_senninsho_/)、C.O.S.A(https://www.instagram.com/yonkerscosa/)、Jinmenusagi(https://www.instagram.com/1eeyvng/)

・DJ: Aru-2(https://www.instagram.com/aru_2/)、DJ ZAI(https://www.instagram.com/djzai_similab/)、doooo(https://www.instagram.com/doooo_cds/)、ShioriyBradshaw(https://www.instagram.com/shioriybradshaw/)、and more

・Catering: mood(https://www.instagram.com/mood.sendai/)

＊混雑時には入場制限させていただく可能性がございます

【2026年5月29日(金)Grand Open】

atmos 仙台PARCO / atmos Sendai PARCO

住所. 〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3仙台PARCO1/4F

電話. 022-395-7199

営業時間. 10:00 - 20:00

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。