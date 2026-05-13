Vatech、Greenシリーズ最高峰の新型CT『Green X21』を販売開始。1台に6つの機能を搭載し、歯科用CTはより包括的な診断領域へ

株式会社歯愛メディカルvatech Green X21

株式会社歯愛メディカル［本社所在地：石川県能美市］は、バテック社（Vatech）の新型CT『Green X21』の販売を開始しました。

現代の歯科診療において、CTはインプラント治療や矯正診断、精密な根管治療などを支える重要なインフラとなっています。そして、正確な診断が治療の成功率を左右する今、より高性能なCTへのニーズはかつてないほど高まっています。こうした中、世界120カ国以上の臨床現場で高い支持を得ているグローバルリーダーであるバテック社（Vatech）が、多くの歯科医師に向けた「新たな選択肢」として満を持して投入したのが、完成度を極めたVatech最上位機種『Green X21』です。日本国内においては、株式会社歯愛メディカルがVatechの総代理店として、販売から設置、サポート、保守メンテナンスまで一貫して対応しています。またVatechは、拡大するユーザーへの顧客満足度の向上および日本市場におけるさらなるプレゼンス強化を目的として、2023年3月31日にVatech Japanを設立しました。これにより、これまでにない強力な体制で、歯科診療における画像診断のさらなる向上を支援してまいります。

Green X21 商品概要

Vatech 本社イメージ

『Green X21』は、高解像度3DデジタルX線システムとして設計されており、顎顔面・顎関節CT、デンタルCT、3Dフェイススキャン、パノラマ、セファロの6つの機能を1台に集約しています。成人・小児を問わず高精細な画像取得が可能で、より包括的な診断ニーズに対応します。今回新たに搭載された3DフェイススキャンデータとCT、口腔内スキャンデータとの統合により、より直感的かつ適切な治療計画をサポートし、患者コンサルテーションの質を大きく向上させます。また、『Green X21』より採用された新型3Dビューワおよびデータ管理ソフトウェアにより、すべての画像を一つのビューワで統合的に管理できます。これにより、複数のプラットフォームを切り替える手間やファイル互換性の問題を解消し、迅速かつ精度の高い臨床判断を支援します。

Green X21 商品詳細

Clever One

最大FOV21ｘ19cm - 8種類のマルチFOVセレクションに対応。

FOVサイズ

３Dフェイススキャンは、患者の顔貌を高解像度の３D画像として取得可能。

３D顔貌データとCTデータを正確に重ね合わせることで、矯正治療計画の精度の向上に寄与するとともに、患者様への視覚的に分かりやすい説明が可能。

3Dフェイススキャン1回の撮影から多彩な診断が可能。

1回のCT撮影から、CT画像の取得だけでなく、パノラマ画像およびAuto Ceph画像を自動生成する機能を搭載（FOV21×19cmの場合、1回の撮影で3種3枚の診断画像を取得）。

FOV21×19cmの場合

1回のCT撮影から、歯列弓に沿ったパノラマ画像を自動生成。

撮影したCT画像上でより精査が必要な関心領域3カ所を選択、4×4の高精細70μｍのエンド画像の取得が可能（FOV12×9cmの場合、1回の撮影で、3種5枚の診断画像を取得）。

FOV12×9cmの場合

エンドモードは、4×4cmのFOVと超高精細な50μmボクセルサイズを備え、関心領域を高精度かつ詳細に抽出します。

エンドモード イメージ

オプションのセファロはワンショットタイプでモーションアーチファクトを大幅に低減し、精度の高いセファロ分析を実現します。

ワンショット セファロトータルデータ統合による、包括的患者ビュー。

『Green X21』から採用された、Clever Oneはすべての画像をひとつに統合できる全く新しいビューワ＆データ管理ソフトウェアです。

複雑な情報を直感的なビジュアルとシミュレーションで可視化し、コミュニケーションを向上。

患者理解を深めるアニメーション教育コンテンツを260本以上搭載。

治療内容ごとにパーソナライズされたプレイリストを作成することで、コンサルテーションをより効率的かつ効果的に行うことが可能です。

GreenX21の展示・見学について

アニメーション教育コンテンツ

『Green X21』は東京・大阪・福岡のショールーム「Dental CX Base」にて展示をしております。

Dental CX Baseは、最新の歯科用大型機器（ユニット、レントゲン、マイクロなど）やデジタル機器（口腔内スキャナ、3Dプリンタなど）、CAD/CAM機器を「見て・触れて・体験できる」顧客体験を重視した医療従事者向けショールームです。

必須ではございませんが、事前にご予約いただくとスムーズにご見学いただけますので、ぜひ事前来場予約をご利用ください。

Dental CX Base TOKYO

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル 7F

TEL：03-3294-8788/日曜日10:00～18:00

定休日：月曜日・祝日

東京ショールーム：https://www.ci-medical.com/pages/tokyosr(https://www.ci-medical.com/pages/tokyosr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)

Dental CX Base OSAKA

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 1F

TEL：06-6829-6718

営業時間：10:00～19:00／日曜日10:00～18:00

定休日：月・火曜日・祝日

新大阪ショールーム：https://www.ci-medical.com/pages/osakasr(https://www.ci-medical.com/pages/osakasr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)

Dental CX Base FUKUOKA

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-4-10 コマバビル 1F

TEL：092-292-4188

営業時間：10:00～19:00／日曜日10:00～18:00

定休日：月・火曜日・祝日

福岡ショールーム：https://www.ci-medical.com/pages/fukuokasr(https://www.ci-medical.com/pages/fukuokasr?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)

【株式会社歯愛メディカル 会社概要】

経営理念：先生と患者さんに喜ばれたい。

会社名 : 株式会社歯愛メディカル（Ci Medical Co.,Ltd.）

本社所在地 : 〒929-0112 石川県能美市福島町に152番地

代表者 : 代表取締役社長 清水 清人

設立 : 2000年1月5日

WEBサイト：

●コーポレートサイト https://ci-medical.co.jp/(https://ci-medical.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)

●Ciプロダクツ https://ci-products.com/(https://ci-products.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)

●Ciデンタルタウン https://ci-dentaltown.jp/(https://ci-dentaltown.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=greenx21)