世界各国の現地情報を常時監視し、シグナルを抽出する市場インテリジェンスAIサービス「Globiq」を提供開始

株式会社EON

株式会社EON（本社: 東京都、代表取締役: 清家大雅、以下「EON」）は、東南アジア・中央アジア・北米への海外事業展開を検討・推進する企業向けに、市場インテリジェンスサービス「Globiq（グロービック）」の提供を開始しました。

サービス概要

Globiqは、東南アジア・中央アジア・北米を対象に、現地語メディア・政府機関・業界団体など50以上の情報ソースを常時監視し、ユーザー企業に関連性の高いシグナルだけを自動抽出して週次レポートとして配信するSaaSサービスです。

ユーザーは自社の業界・対象国・競合企業・関心キーワードを登録するだけで、毎週カスタマイズされたインテリジェンスレポートがメールで届きます。

AIが7つの評価軸（業界適合性・対象国・競合動向・キーワード・意味類似度・ソース信頼性・ユーザーフィードバック）でスコアリングし、膨大な情報の中から本当に重要なシグナルだけを抽出します。

開発の背景

日本企業の海外進出は拡大傾向にあり、JETROの2024年度調査では海外進出企業の36.7%が「業績が改善」と回答しています。一方、東南アジア市場では競争環境が激化しており、ベトナム・インドネシア・インドなどでは競合増加を報告する企業が5割を超えています。

海外市場の調査・モニタリングは事業判断に不可欠ですが、調査会社への外注は1都市あたり20～50万円、カスタム調査では100～400万円の費用がかかります。

また、現地語メディアの情報収集は言語の壁もあり、社内リソースだけでカバーすることは困難です。

主な特徴

1. 現地語メディアの網羅的な監視

ベトナム語・タイ語・インドネシア語・カザフ語・ロシア語・英語・日本語の7言語で、各国の政府機関（ベトナム労働省、タイ投資委員会、インドネシア税関等）や主要メディア（VnExpress、ANTARA News、Astana Times等）を24時間監視します。

2. AIによるノイズ除去とシグナル抽出

毎週数千件の情報から、ユーザー企業の業界・対象国・競合に関連するシグナルだけを自動抽出。

6段階のノイズフィルタリングと7因子のスコアリングにより、重要な情報を見逃しません。

3. 週次カスタムレポートの自動配信

毎週、ユーザー企業専用にカスタマイズされたインテリジェンスレポートをメールで配信。

エグゼクティブサマリー・重要インサイト・推奨アクションがまとまった形で届きます。

4. 緊急アラート

規制変更や重大な市場変化を検知した場合、通常の週次配信を待たずに緊急レポートとして即時配信します。

5. 現地パートナーによる一次情報調査（オプション）

AIによるオンライン情報の収集に加え、各国の現地パートナーによる一次情報調査を定期的に実施。

インターネット上では拾いきれない商習慣・流通構造・規制運用の実態など、生きた情報を獲得することが可能です。

ニュースタイトルはマスキング加工しております。料金

初期費用 : \55,000(税込)

月額費用 : \19,800(税込)

※ 追加機能やオプションについては個別にご相談ください。

※ 最初期導入企業様向けに特別な料金形態でのご提案が可能です。ぜひお問い合わせください。

株式会社EONについて

Create New EraをMissionに掲げ、Be Fanatic(熱狂しよう)を会社のバリューとし戦略コンサルティングファーム出身者を中心としたメンバーで海外事業展開支援(Go Global BPO)の提供と、システム受託開発(現在新規案件受付はリファラル経由のみとさせていただいております)に取り組んで参りました。

Microsoft for Startupsへの採択を受け、国内大手製造業様をはじめとする様々な業界のクライアント様を支援させていただきました。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社EON

代表取締役：清家 大雅

メール：biz@eon-inc.jp

電話：070-3250-9525

Webサイト：https://www.eon-inc.jp/