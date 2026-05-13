【ラグナロクX】1.5周年記念イベント第1弾！「女神の祈願」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社1.5周年の『ラグナロクX』をプレイ！ :http://goe.bz/20260513roxpt011.5周年記念イベント第1弾！「女神の祈願」

https://ragnarokx.gungho.jp/news/171(https://ragnarokx.gungho.jp/news/171)

ガンホーのスマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』は、2026年5月20日に、サービス開始から1.5周年を迎えます。日頃の感謝をギュッと込めて、2026年5月12日（火）より、記念すべき祝祭の幕開けとなる1.5周年記念イベント第1弾「女神の祈願」をスタートいたしました。

イベント期間中に「デイリークエスト」や「累計クエスト」をクリアして「祈願コイン」を集めましょう。集めた「祈願コイン」を使用して女神に祈願すると、育成に役立つさまざまなアイテムが手に入ります。 また、「祈願コイン」は、プロンテラの「祈願商店」で多彩なアイテムと交換も可能です。この機会に『ラグナロクX』をぜひプレイしてみてください。

■「1.5周年を一緒に楽しもう！カムバックキャンペーン」開催！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2110_1_f775d8dcfd4b492a71cfba7be6a826bc.jpg?v=202605130551 ]1.5周年を一緒に楽しもう！カムバックキャンペーン

最近『ラグナロクX』をお休みしていた冒険者の皆様に朗報です。1.5周年を皆様一緒に盛り上げるため、復帰を強力にサポートする超豪華な「カムバックキャンペーン」を本日5月13日（水）よりスタートいたしました。

https://ragnarokx.gungho.jp/news/170(https://ragnarokx.gungho.jp/news/170)

＜キャンペーン内容＞

対象期間中にログインしていなかったキャラクターへ、復帰の際に役立つアイテムやZenyの超豪華セットをゲーム内メールでお届けします。

▼アイテム

・特別強化選択箱 ×20

・特別魔石選択箱2 ×20

・ゲーム内通貨「Zeny」

など

▼対象となる方

2026年1月1日（木）0:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59 の期間中、

ログインしていなかった方

※2026年5月1日（金）以降に作成されたキャラクターは対象外となります。

※対象者へのアイテム配布は2026年5月13日（水）12:00頃を予定しています。

さらに、キャンペーン期間中に5日以上ログインすると、追加で「悠久神紋選択箱×2」「商会の記念コイン×5000」もプレゼント！カムバックするなら今！この機会をどうぞお見逃しなく。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2110_2_0a130b1490e6567380cf66c2c16e21a7.jpg?v=202605130551 ]

各イベント・キャンペーン詳細は、お知らせページやゲーム内にてご確認ください。

冒険へ出発！ :http://goe.bz/20260513roxpt01『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、世界各国で人気を博したMMORPG『ラグナロクオンライン（通称、RO）』のシリーズ最新作。

メインビジュアル

『RO』の特徴であるポップなキャラクターをベースに、多彩な職業・アイテム・スキルなどを組み合わせることで、「自由度の高いキャラクタービルド」を楽しむことができます。強力なモンスターが待ち受けるダンジョンや、プレイヤー同士のバトルなど、やり応えはシリーズ屈指！

広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーと協力し、"極"難度のラグナロクに挑みましょう！

『ラグナロクX』基本情報

タイトル：ラグナロクX

ジャンル：MMORPG

価格 ：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト：https://ragnarokx.gungho.jp

運営 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリアイコン

対応機種：＜モバイル版＞iOS 17.0以降、Android 12.0以降 ※必要RAM：4GB以上

＜PC版＞対応OS：Windows(R)10 64-bit、Windows(R)11 64-bit

プロセッサ：Intel(R)Core(TM)i5 10500以上

グラフィックカード：NVIDIA(R)GeForce(R)GTX 1060 6GB以上

メモリ：16GB RAM以上 ストレージ容量：20GB以上 通信環境：ブロードバンド回線

※PC版は直接決済が非対応となります。

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

コピーライト表記：

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(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

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