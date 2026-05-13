sweet × ダーマレーザー× IS:SUE トリプルコラボが決定！5/18（月）から東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外に限定広告が登場！

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役

社長：関川誠）が発行する『sweet（スウィート）』と、防腐剤・アルコール・合成着色料・合成香料・鉱物油フリーで肌に優しく、目的や肌悩みに合わせて選べる点が魅力のクオリティファースト「ダーマレーザー」、5月には1ST ALBUM『QUARTET』の発売も予定している大注目のガールズグループ「IS:SUE（イッシュ） 」のトリプルコラボが決定しました。

同性でも沼る“女狂わせ”と称され、男女ともに人気の高い、今、勢いのあるアーティストであるIS:SUE。そんな彼女たちの洗練されたビジュアルと、毛穴ケアのベストバイ「ダーマレーザー」のゴールドとブラックのシートマスクが目印の広告が2026年5月18日（月）から東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外に登場します。ヨコ582×タテ206cmの巨大広告は推し活のフォトスポットとしてピッタリ！ 是非お立ち寄りください。

さらに、 『sweet』の公式SNSやWEB記事にもメンバーが登場！ 記事では美肌の秘訣として、多忙な

スケジュールの中でも、至近距離で隙のない“つるんとしたツヤ肌”を目指せる「ダーマレーザー」の

シートマスクの魅力を紹介しています。

※日本ABC協会雑誌発行社レポート2025年上半期（１～６月）より

5/18（月）から東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外に限定広告が登場！

ゴールドとブラックの「ダーマレーザー」のシートマスクを持ったIS:SUEが、東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外をジャック！

広告掲出期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

場所：東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外

『sweet』の公式SNS、WEB記事にメンバーが出演！

sweet Web、各SNSにて随時更新！

▼sweet Web

https://sweetweb.jp

▼Instagram

https://www.instagram.com/sweet_editors/

▼TikTok

https://www.tiktok.com/@sweet_editors

宝島社の雑誌『sweet』とは

2026年6月号の特別付録はHELLO KITTY×JILL by JILL STUART 千鳥格子柄 ハローキティの保冷バッグ＆保冷おむすび巾着(ハート)

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665964

メンバーのNANOさんもモデルを務める雑誌『sweet』は毎月12日発売！

『sweet』は1999年に創刊した、20代後半の女性をメイン読者とするファッション雑誌です。「大人カワイイ」という言葉を流行らせるなど社会現象を巻き起こし、2009年にファッション雑誌の販売部数でNo.１になりました。

『sweet』2026年6月号

発売日：2026年5月12日

特別価格：1790円