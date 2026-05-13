シャープ × NBS 共同開発による家庭用光美容器が誕生大手メーカーの「品質」とサロン仕様の「結果」が、ホームケア市場に新たな風を吹き込む

株式会社NBS

株式会社NBS（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：松岡悟史）は、シャープ株式会社（以下、シャープ）との共同開発プロジェクトにより、サロンクオリティを自宅で実現する家庭用光美容器「FE-EP600」を開発いたしました。

本プロジェクトでは、日本を代表する家電メーカーであるシャープが持つ「圧倒的な品質・信頼性への知見」と、NBSが業務用美容機器市場で長年培ってきた「満足度の高い効果」を融合。従来の家庭用機器の枠を超えた、新しい価値をユーザーへ提供します。

https://corporate.jp.sharp/news/260423-a.html

家庭用光美容器＜FE-EP600＞ 製品イメージ

■ 共創がもたらす未来

NBSは、今後も理念やビジョンを共有できる企業とのアライアンス施策を通じて、新たな価値創出を推進してまいります。

製品・サービス・サポートを個別に届けるだけではなく、それぞれをつなぎ、お客様の日常の中で実感される価値へと高めていくことが、これからのブランドづくりにおいて重要であると考えています。

引き続き共創による新たな取り組みを進め、よりお客様視点に立った継続的な価値提供を目指してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NBS

TEL：052-339-5572

Mail：info@nbs-nbs.com

URL：https://www.nbs-nbs.com/

【株式会社NBS 会社概要】

商号：株式会社NBS

設立：2014年6月

創業：2006年9月

資本金：50,000,000円

代表者：代表取締役社長 松岡悟史

本社所在地：〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4丁目1番6号 NBSビル

事業内容：美容機器・美容商材の製造・開発・販売

企業理念：美と健康を通して、社会に貢献する