【 大阪初開催 】＜産業DX総合展＞全ての産業に、DXの新時代を。 ”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”が 大阪にて初開催・来場登録 開始 @インテックス大阪：5月20日（水）～

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エバーリッジ株式会社



産業DX総合展：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)

【来場登録 受付中】”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”初開催

この度、インテックス大阪にて”各業界のDXを加速させる総合展”「産業DX総合展」(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)


を 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。


来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka

昨年は東京ビッグサイトにて3日間で2万名を超える来場を記録した本展が、初の大阪開催となります。

◆各業界に特化したエリア：以下5つの展示が1会場へ集約



▪ 小売・飲食店DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-retail-food)


小売り業・飲食店業の省人化・売上アップを叶えるソリューションが集結。



産業DX総合展内にて開催。






▪ 製造業DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-manufacturing)



製造業界の現場におけるの省人化・生産性向上を加速させるソリューションが集結。



産業DX総合展内にて開催。






▪ 建設・建築DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction)



建設・建築業の現場における省人化・生産性向上を支援するソリューションが集結。



産業DX総合展内にて開催。






▪ 不動産DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate)



不動産業界における物件管理や販売の効率化を実現するソリューションが集結。



産業DX総合展内にて開催。






▪ 物流DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-logistics)



運輸・庫内作業における省人化/効率化を促進するソリューションが集結。



産業DX総合展内にて開催。





人手不足、デジタル化、グローバル競争--


日本の産業が直面する課題は、今まさに変革のときを迎えています。


最新DXソリューションで、その一歩を踏み出しませんか？


自社課題の解決策から成長戦略のヒントまで、


ビジネスを前進させる発見が、本展示会に揃っています！


異業種の先進事例から豪華講師陣のリアルな知見まで、


明日のビジネスに活かせる学びが凝縮。


最先端をぜひ、本展にてご体感ください。


【ネットワーキングイベント 開催】産業DX交流会


▶産業DX交流会ホームページはこちら(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)

展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベント産業DX交流会(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)を開催いたします。


各業界の課題解決やDX推進における具体的な成功事例の共有、新たなパートナーシップの構築など、


多くのビジネス機会創出の場としてご利用ください。


皆様のお越しをお待ちしております！


＼大好評！“上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン実施中／


来場登録とご紹介で全員にもらえる▶ギフトカードキャンペーン(https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai)

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本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。


来場キャンペーンはこちら :
https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
産業DX総合展 2026 春 大阪
【構成展】 　
小売・飲食店DX EXPO 　　 製造業DX EXPO
建設・建築DX EXPO 　　　 不動産DX EXPO
物流DX EXPO 　　　　　
　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka

会　期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時　
会　場：インテックス大阪6号館A
主　催：産業DX総合展 実行委員会
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