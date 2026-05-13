【 大阪初開催 】＜産業DX総合展＞全ての産業に、DXの新時代を。 ”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”が 大阪にて初開催・来場登録 開始 @インテックス大阪：5月20日（水）～

エバーリッジ株式会社

【来場登録 受付中】”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”初開催

産業DX総合展：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)

この度、インテックス大阪にて”各業界のDXを加速させる総合展”「産業DX総合展」(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)

を 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka

昨年は東京ビッグサイトにて3日間で2万名を超える来場を記録した本展が、初の大阪開催となります。



◆各業界に特化したエリア：以下5つの展示が1会場へ集約



▪ 小売・飲食店DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-retail-food)

小売り業・飲食店業の省人化・売上アップを叶えるソリューションが集結。

産業DX総合展内にて開催。

▪ 製造業DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-manufacturing)

製造業界の現場におけるの省人化・生産性向上を加速させるソリューションが集結。

産業DX総合展内にて開催。

▪ 建設・建築DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction)

建設・建築業の現場における省人化・生産性向上を支援するソリューションが集結。

産業DX総合展内にて開催。

▪ 不動産DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate)

不動産業界における物件管理や販売の効率化を実現するソリューションが集結。

産業DX総合展内にて開催。

▪ 物流DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-logistics)

運輸・庫内作業における省人化/効率化を促進するソリューションが集結。

産業DX総合展内にて開催。

人手不足、デジタル化、グローバル競争--

日本の産業が直面する課題は、今まさに変革のときを迎えています。

最新DXソリューションで、その一歩を踏み出しませんか？

自社課題の解決策から成長戦略のヒントまで、

ビジネスを前進させる発見が、本展示会に揃っています！

異業種の先進事例から豪華講師陣のリアルな知見まで、

明日のビジネスに活かせる学びが凝縮。

最先端をぜひ、本展にてご体感ください。

【ネットワーキングイベント 開催】産業DX交流会

▶産業DX交流会ホームページはこちら(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)

展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベント産業DX交流会(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)を開催いたします。

各業界の課題解決やDX推進における具体的な成功事例の共有、新たなパートナーシップの構築など、

多くのビジネス機会創出の場としてご利用ください。

皆様のお越しをお待ちしております！

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本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

来場キャンペーンはこちら :https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

産業DX総合展 2026 春 大阪

【構成展】

小売・飲食店DX EXPO 製造業DX EXPO

建設・建築DX EXPO 不動産DX EXPO

物流DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka



会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪6号館A

主 催：産業DX総合展 実行委員会

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