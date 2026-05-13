【 大阪初開催 】＜産業DX総合展＞全ての産業に、DXの新時代を。 ”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”が 大阪にて初開催・来場登録 開始 @インテックス大阪：5月20日（水）～
産業DX総合展：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)
【来場登録 受付中】”大阪の各業界を革新するDX/AIの総合展”初開催
この度、インテックス大阪にて”各業界のDXを加速させる総合展”「産業DX総合展」(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka)
を 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-osaka
昨年は東京ビッグサイトにて3日間で2万名を超える来場を記録した本展が、初の大阪開催となります。
◆各業界に特化したエリア：以下5つの展示が1会場へ集約
▪ 小売・飲食店DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-retail-food)
小売り業・飲食店業の省人化・売上アップを叶えるソリューションが集結。
産業DX総合展内にて開催。
▪ 製造業DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-manufacturing)
製造業界の現場におけるの省人化・生産性向上を加速させるソリューションが集結。
産業DX総合展内にて開催。
▪ 建設・建築DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-construction)
建設・建築業の現場における省人化・生産性向上を支援するソリューションが集結。
産業DX総合展内にて開催。
▪ 不動産DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate)
不動産業界における物件管理や販売の効率化を実現するソリューションが集結。
産業DX総合展内にて開催。
▪ 物流DX EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-logistics)
運輸・庫内作業における省人化/効率化を促進するソリューションが集結。
産業DX総合展内にて開催。
人手不足、デジタル化、グローバル競争--
日本の産業が直面する課題は、今まさに変革のときを迎えています。
最新DXソリューションで、その一歩を踏み出しませんか？
自社課題の解決策から成長戦略のヒントまで、
ビジネスを前進させる発見が、本展示会に揃っています！
異業種の先進事例から豪華講師陣のリアルな知見まで、
明日のビジネスに活かせる学びが凝縮。
最先端をぜひ、本展にてご体感ください。
【ネットワーキングイベント 開催】産業DX交流会
▶産業DX交流会ホームページはこちら(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)
展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベント産業DX交流会(https://lp.bizcrew.jp/talklounge_ind/15420)を開催いたします。
各業界の課題解決やDX推進における具体的な成功事例の共有、新たなパートナーシップの構築など、
多くのビジネス機会創出の場としてご利用ください。
皆様のお越しをお待ちしております！
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本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
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---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
産業DX総合展 2026 春 大阪
【構成展】
小売・飲食店DX EXPO 製造業DX EXPO
建設・建築DX EXPO 不動産DX EXPO
物流DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka
会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時
会 場：インテックス大阪6号館A
主 催：産業DX総合展 実行委員会
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