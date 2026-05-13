株式会社ClassLab.が株式会社アンビシャスとサービス連携

株式会社ClassLab.

この度、株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷大樹、本社：大阪府大阪市、以下、ClassLab.）は、株式会社アンビシャス（代表取締役会長 兼 社長：田中 正、本社：大阪府大阪市、以下、アンビシャス）とサービス連携し、新生活者向けアプリ「RIRIFE（リリフ）」を通じて、トランクルーム「収納ピット」で利用できるクーポンの配信を開始することをお知らせいたします。

■サービス連携の背景

ClassLab.が提供する新生活者向け情報アプリ「RIRIFE」は、引越しや就職、進学などで新生活を始める方々をサポートする総合プラットフォームです。

引越し・新生活のタイミングは荷物整理に伴う収納ニーズが高まりやすく、新規顧客の獲得においてとくに重要な時期と考えられます。こうした背景から、都市部を中心に全国746店舗のトランクルームを展開するアンビシャスとの親和性の高さに着目し、このたびサービス連携を締結するに至りました。

アプリを通じて新生活者に収納ピットを早期に利用していただき、長期的なリピーター獲得につなげることを目的としています。

■「RIRIFE」アプリについて

「RIRIFE」は新生活を始める方を総合的にサポートするライフスタイルアプリです。

主な機能（1）周辺スポット情報

郵便ポスト・コンビニエンスストア・スーパーマーケット・銀行・病院・市役所など、新生活を始める際によく調べられる周辺スポットをマップに表示。引越し先の周辺施設や店舗を簡単に検索できます。

（2）クーポン機能

スーパーマーケットや飲食店、美容院やフィットネスジムなど、地域にあるお店のクーポンをマップに表示。地域の店舗で使えるお得なクーポンを提供します。

（3）新生活ノウハウ記事

引越しや転居に伴う手続き方法やおすすめの家電選びなどの実用的なコンテンツを掲載しています。

（4）ハザードマップ表示

国土交通省が提供しているデータをベースとして、緊急避難場所や洪水・津波・高潮の浸水想定区域などの各種ハザードマップを表示。安全な暮らしのための防災情報を提供しています。

アプリの詳細については、以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000146694.html

■サービス連携の内容

本連携により、RIRIFEアプリ会員限定で初回限定特別クーポンを提供いたします。

配信予定のクーポン- 初期費用0円- 賃料最大2か月分0円- 賃料3か月間50%OFF

※クーポンの内容は店舗によって異なります。詳細はアプリをご確認ください。

■会社概要

■今後の展望

株式会社アンビシャス- 所在地（本社）：大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場8階- 代表者： 代表取締役会長 兼 社長 田中 正- 設立： 2006年7月- 事業内容：- - トランクルーム投資「収納ピット」FC本部の運営- - 不動産コンサルティング業- URL：https://ambitious8.biz/株式会社ClassLab.- 所在地（本社）：大阪府大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F- 代表者： 代表取締役社長 古屋敷大樹- 設立：2019年4月- 事業内容：- - ライフライン契約サポート事業- - メディア事業- - AI開発事業- URL：https://classlab.co.jp/

ClassLab.は今後も、新生活者の暮らしをより豊かにするため、さまざまな業種・企業との提携を積極的に推進してまいります。提携企業の拡大によりクーポンの種類・数を増やし、アプリコンテンツ内のさらなる拡充を図ることで、新生活者のみなさまに利便性と価値を提供してまいります。

■お問い合わせ

RIRIFEアプリの申し込みは以下からお願いいたします。

申し込みはこちら :https://merchant.rirife.jp/form

また、RIRIFEアプリに関する詳細については、以下からご覧いただけます。

詳細はこちら :https://classlab.co.jp/rirife-coupon/

株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp