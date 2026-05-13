【掲載料・手数料0円】美容クリニック向け新集客サービス「Luxora Pass（ルクソラパス）」提携院募集開始

WellnessPlus株式会社

オンライン薬局「Luxora（ルクソラ）」を運営するWellnessPlus株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：安井 一馬）は、美容施術や医療ダイエットなどの美容医療チケットをオンラインで購入できる新サービス「Luxora Pass（ルクソラパス）」のローンチを記念し、2026年5月13日より、先着100院限定で【掲載料・販売手数料ともに0円】にてご参画いただける提携クリニックの募集を開始いたします。

本取り組みは、初期パートナークリニックの拡大を目的とした期間限定の特別施策となります。

■Luxora Passサービス開始の背景

美容医療業界では現在、広告掲載費や送客手数料（約30%前後）が常態化し、クリニックの収益を圧迫しています。

また、単発利用の患者が多く、継続率（LTV）の向上も課題となっています。こうした課題を背景に、当社では2026年1月より「Luxora Pass」のテスト提供を開始し、2026年5月1日時点で累計1,060枚のパスを販売するなど一定の成果を確認したことから、このたび正式ローンチおよびパートナークリニックの募集開始に至りました。

■ Luxora Passの特徴

掲載ページサンプル

https://www.luxora.shop/pages/luxorapass-collectionpage

- 掲載料・初期費用・送客手数料すべて0円- 美容施術・医療ダイエット等のチケットをオンライン販売可能- 継続的な来院を促進し、LTV向上に寄与

従来の広告依存型の集客とは異なり、クリニックの利益を圧迫しない新たな集客チャネルとしてご活用いただけます。

本施策における無料掲載は、運用方針の変更があるまで継続されます。なお、有料プランへの移行は事前のご案内なく自動的に行われることはなく、クリニック様のご判断に基づいてご選択いただけます。

■ 提携クリニック実績

・A.R.T.クリニック 新宿南口

パス販売開始からわずか3日間で指定施術が完売

・La Fee Clinic

1ヶ月間で300枚以上のパス販売を記録

短期間での販売実績も確認されており、導入初期から成果創出が可能なモデルとなっています。

■オンライン薬局「Luxora」について

- 月間約8.5万PV（2025年6月サービス開始以降）- 累計サブスクユーザー3,360名以上（2026年5月1日時点）

「ヘルスケアをもっと身近で感動的に。」をミッションに、OTC医薬品の販売、調剤、服薬指導、ヘルスケアコンテンツ提供をオンライン上で一体的に展開しています。

■ 募集要項

Luxora公式サイト :https://www.luxora.shop/

対象：自由診療を行う美容クリニック・美容皮膚科

審査：あり（通過院のみご連絡）

【ご留意点】

※掲載には所定の審査がございます

※先着100院に達し次第、本特別条件は終了する場合があります

※掲載基準に関する個別回答は行っておりません

★お申し込みURL：https://forms.gle/cBF39B8ATgyVT75G8

お申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/cBF39B8ATgyVT75G8

今後もWellnessPlus株式会社は、オンライン薬局「Luxora」を中心に、美容医療・ヘルスケアを横断するプラットフォームブランドとしてサービス拡充を進め、より身近で継続的な美容体験の実現を目指してまいります。

WellnessPlus株式会社

オンライン薬局「Luxora」の運営、病院、診療所、調剤薬局に対し、医療用医薬品、検査薬、医療機器等の販売事業を展開。

お客様の業務効率化と患者満足度向上につながる顧客支援システムの開発・販売、開業支援、コンサルティングサービスなど、あらゆる医療環境の支援をしています。



・医薬品販売業許可番号：5309241102

・所在地：〒141-0031

東京都品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル4F

・ウェブサイト：https://wellnessplus.co.jp/