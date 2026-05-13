元メジャーリーガーの上原浩治さんが　ゴルフネットワーク スペシャル MAJOR アンバサダーに就任！　海外男子メジャー大会を盛り上げます！

ジュピターゴルフネットワーク株式会社

CS放送『ゴルフネットワーク』を運営するジュピターゴルフネットワーク株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：木村秀行）がお届けする2026年の海外男子ゴルフメジャートーナメントの「スペシャル MAJOR アンバサダー」（SMA）に元メジャーリーガーの上原浩治さんが就任します。

上原さんは「第108回全米プロゴルフ選手権」（5月14日～17日）、「第126回全米オープンゴルフ選手権」（6月18日～21日）、「第154回全英オープンゴルフ選手権」（7月16日～19日）の3大会の生放送にゲストとして登場します（上原さんが出演する日時についてはゴルフネットワークの公式HPやSNSなどでご確認ください）。

ゴルファー視点だけではなく、世界（MAJOR）で闘ってきたトップアスリートとしての視点を交えてゴルフネットワークの中継に新たな風を吹き込んで頂きます。

放送以外ではゴルフネットワークの解説でおなじみの佐藤信人プロと上原さんの対談企画も実現。メジャー大会の魅力だけにとどまらず、海外の大舞台でプレーする上での緊張感や野球選手のゴルフ事情など、普段ゴルフツアーを視聴されていない方にも楽しんで頂ける内容となっています。

こちらはゴルフネットワークのYouTubeにてご視聴頂けます。

また全米プロゴルフ選手権では、日本人選手に密着したゴルフネットワークオリジナル映像もお届けします（以降の大会でのオリジナル映像についてはゴルフネットワークの公式HPやSNSなどでご確認ください）。

ゴルフネットワークではゴルフ専門チャンネルだからこそ実現できる長時間ライブ中継を実施。予選ラウンドから最終日の優勝が決まる瞬間まではもちろん、歓喜に沸く優勝者インタビューや表彰式の模様まで余すところなく大会をお届けします。

ゴルフ好きで知られる上原さんが生み出す新たな熱狂を是非お楽しみください！

【上原浩治】

東海大仰星高校時代は外野手兼控え投手。1年浪人して大阪体育大学に入学。

大学時代では投手に専念し頭角を現す。大学3年時に日本代表に選ばれ、1997年のインターコンチネンタルカップ決勝では、当時国際大会151連勝中だったキューバ相手に先発し、勝利投手となる。

1998年、ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。新人1年目に20勝4敗の好成績を残し、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率の投手主要4部門を制し、史上10人目、新人としては史上3人目の投手4冠を達成し、新人王と沢村賞を受賞。

2004年にアテネオリンピック日本代表に選ばれ銅メダル。

2006年にはWBC日本代表に選ばれ、崖っぷちの韓国戦に登板し勝利投手となり、WBC初代王者に貢献。

2008年は不調が続いたが後半復活し、大逆転の優勝劇に貢献する。11月にはFA宣言でメジャー挑戦を表明し、1月14日ボルティモアオリオールズと契約を交わし、メジャーリーガー上原浩治が誕生。

2011年シーズン中にテキサスレンジャーズへ移籍し、アメリカンリーグ優勝に貢献。

2012年に、ボストンレッドソックスと契約し、2013年のシーズン途中からクローザーを任され、地区優勝。アメリカンリーグチャンピオンシリーズではMVPを獲得。その後ワールドシリーズ制覇に貢献し、日本人初の胴上げ投手となる。

2016年FAとなり、シカゴカブスと契約する。2018年読売ジャイアンツと契約。

2018年には日米通算100勝、100セーブ、100ホールドを達成。2019年5月20日、現役引退を表明。

2022年に晴れてプロ野球名球会入り。

NHKサンデースポーツ、TBSサンデーモーニングなど多数の番組に出演。

公式YouTube 「上原浩治の雑談魂」は、チャンネル登録者数100万人を達成（2026.5現在 116万人）

放送する大会の概要

◆「第108回全米プロゴルフ選手権」

日程：2026年5月14日（木）～17日（日）

会場：アロニミンク・ゴルフクラブ/ペンシルベニア州

前回優勝者：スコッティ・シェフラー

◆「第126回全米オープンゴルフ選手権」

日程：2026年6月18日（木）～21日（日）

会場：シネコックヒルズゴルフクラブ/ニューヨーク州

前回優勝者：J.J.スポーン

◆「第154回全英オープンゴルフ選手権」

日程：2026年7月16日（木）～19日（日）

会場：ロイヤルバークデールゴルフクラブ/イングランド

前回優勝者：スコッティ・シェフラー

＜ゴルフ専門チャンネル「ゴルフネットワーク」＞

24時間365日ゴルフ番組を放送している日本唯一のゴルフ専門チャンネル。米国PGA ツアーを全ラウンド生中継（一部大会除く）。国内ツアーは「とことん1 番ホール生中継」を中心に、レッスンやギア情報など専門チャンネルならではの番組をお届け。J:COMなど全国のケーブルテレビ、スカパー！、ひかりTV、auひかりを通じ約471万世帯のお客様にご覧いただいています（2026/2現在）。

◇ゴルフネットワーク公式サイト：https://www.golfnetwork.co.jp/

＜スコア管理＆動画配信サービス「ゴルフネットワークプラス」＞

ゴルフネットワークプラス株式会社が提供する、スマホ・タブレット・パソコンでゴルフのスコア管理・分析ができるアプリサービスや、ゴルフネットワークで放送している番組の見逃し視聴ができる動画配信サービスを提供。アプリダウンロード数は307万以上、登録会員数は160万人（2026/2現在）。

◇ゴルフネットワークプラス公式サイト：https://tv.golfnetwork.co.jp/

＜視聴に関するお問い合わせ＞

ゴルフネットワークカスタマーセンター TEL：0120-562-034

またはゴルフネットワーク公式ホームページまで（『ゴルフネットワーク』で検索）https://www.golfnetwork.co.jp/

（J:COMほか全国のケーブルテレビ・衛星放送のスカパー！・ひかりTV・auひかりテレビで視聴可能）