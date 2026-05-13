株式会社overflow【登壇決定】国内最大級HRイベント「アカリクサミット」にOffers CEO登壇｜6/24(水)・6/25(木)・6/26(金)開催

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「日本の人事をアップデートする」国内最大級のHRオンラインイベント『Acaric Summit 人事・採用EXPO』に登壇します。

Offersは、6月26日(金)14:00 ～ 14:30に弊社CEO 鈴木裕斗が「AI時代のハイクラスエンジニア採用を再設計する『ストーリー採用』とは」というテーマで登壇いたします。

▶ とりあえず申し込む（無料）(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=overflow&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606)

本イベントはこんな方におすすめ

・人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者

・役員の方 人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者

・CHROの方 27・28卒の採用施策に携わる新卒採用担当者様

開催概要

イベント詳細内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/282_1_8660e6e4c06d77c68dbff32468172b4c.jpg?v=202605140151 ]

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、日本のHRについて共に学び、考えるオンラインEXPOです。

今回のアカリクサミットは、3日間にわたって実施し、HRの最新事例を学ぶことができます。

皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、開催日毎に下記テーマを設定しております。

Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える

Day2：未来を創る「新卒採用」を考える

Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える

エーザイCHRO・note徳力さんら30社超が集う3日間のHR EXPOに、株式会社overflow代表 鈴木が登壇します。 当日の視聴が難しい場合は、事前予約をいただきましたら、全講演のアーカイブ視聴が可能です。ぜひお申込みくださいませ。

【直近開催予定】【AI組織変革】AIネイティブ時代の組織デザイン。次世代人材ポートフォリオの正解とは？｜5/21(木)・5/28(木)開催

【AI組織変革】AIネイティブ時代の組織デザイン。次世代人材ポートフォリオの正解とは？｜5/21(木)・5/28(木)開催

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_77?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage_acaric-summit-2026)

■本セミナー開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/282_2_2493b149fca2c3a539d86136990a80c7.jpg?v=202605140151 ]■本セミナーの講演内容

生成AIの登場から数年が経過し、企業におけるAI活用は「試験的な導入（PoC）」のフェーズを終え、事業成長に直結させる「実利・実装」のフェーズへと完全に移行しました。

しかし、多くの企業が「AI戦略は描いたが、実行できる人材がいない」「PoCは進むが、組織としての本番運用に至らない」という深刻な「実装の壁」に直面しています。

本企画では、累計400社以上の採用支援実績を持ち、AIネイティブ時代のキャリアマップを提唱する株式会社ポテンシャライトと、3.5万人のエンジニアデータから市場トレンドを俯瞰する株式会社overflowが登壇。

単なるツールの導入や部分的な効率化に留まらず、AIを前提とした組織へ「再定義」し、人の能力を拡張させるための具体的なロードマップを提示します。

戦略から実行チームの構築、そして実装までをどう一気通貫でつなげるのか。

2026年以降、変化し続ける市場で勝ち残るための「次世代人材ポートフォリオ」の正解を、両社の知見を交えて議論します。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_77?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage_acaric-summit-2026)

■ Offersとは

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

・Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)

■ 会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/282_3_a2c5dac6e4cf328362398fbd7d9f591a.jpg?v=202605140151 ]■ お問い合わせ先

株式会社overflow 広報担当

E-mail：pr@overflow.co.jp