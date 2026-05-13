Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~ フランス産チーズの無料体験型イベントを6/6、7にreload, ADRIFTにて開催！

Cniel(フランス全国酪農経済センター)

CNIEL（フランス全国酪農経済センター）は、欧州連合 (EU)の支援を受け、6月6日（土）と7日（日）の2日間、アートの視点で楽しむフランス産チーズの体験型イベント「Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~」を、下北沢の「reload」と「ADRIFT」にて開催します。

今回のイベントでは、「Artful Cheese Discovery」をテーマに、フランス産チーズをアートな視点で鑑賞し、学び、味わえる体験型のコンテンツをご用意しています。入場・参加費無料で、どなたでも楽しめるイベントとなっております。

【アート作品の中にフランス産チーズが現れる！体験型の無料テイスティング】

本イベントの最大の見どころは、インタラクティブなフランス産チーズの無料テイスティングです。アート作品の中に、自ら手を伸ばしてチーズを取ることで、フランス産チーズの色彩や香り、味わいを同時に感じることのできる創造的で記憶に残るテイスティング体験をご用意しています。

※無料テイスティングは配布予定数量に達し次第終了となります。

【まるでフランスチーズの美術館！アートな体験型展示】

美術館をモチーフにした空間の中で、フランス産チーズの形状、色彩、質感といった視覚的特徴や、各チーズが持つ香りの特徴に着目していただける展示をご用意しています。フランスのテロワールと職人が生み出したチーズの表情を鑑賞できる額縁越しのチーズ展示や、熟成が刻むチーズの造形を感じられる、まるで彫刻像のような展示、またチーズごとに異なる個性豊かな香りの違いを感じられる香水瓶風の展示を通して、フランスチーズの魅力を感じていただけます。なお、展示チーズの特徴については、チーズ・コンシェルジュから解説いたします。

【専門家が教えるチーズとドリンクのペアリングセミナー】

フランス産チーズの奥深い世界を楽しみつくすため、ワインとコーヒーとのペアリングセミナーを実施いたします。ワインの回においては、チーズの専門家であるチーズプロフェッショナル兼ソムリエ、コーヒーの回においてはチーズプロフェッショナルとバリスタを講師に迎え、フランスチーズとのおすすめのペアリングをレクチャーいただきます。

※事前申込制／当日枠あり

【世界に一つのオリジナル ”チーズボックス” 制作ワークショップ】

チーズプロフェッショナルの直接指導のもと、来場者が自分好みのフランス産チーズを選定し、ドライフルーツやナッツなどの付け合わせと組み合わせて、オリジナルのチーズボックスを制作できるワークショップです。組み合わせから生まれる、まだ見ぬフランスチーズの魅力をお楽しみください。

※事前申込制／当日枠あり

【1分で分かる！あなたに合ったチーズ診断】

簡単な質問に答えるだけで、来場者に合ったチーズを提案するチーズ診断をご用意しています。診断結果は、reload会場で配布するチーズリーフレットでより深い情報を学んでいただけます。

「Artful Cheese Discovery ~アートでひも解く、チーズの新たな魅力~」イベント概要

日時：6月6日（土）、7日（日）11時～18時

会場：reload / ADRIFT （下北沢駅徒歩約5分）

住所：reload:東京都世田谷区北沢3-19-20

ADRIFT: 東京都世田谷区北沢3-9-23

入場料：無料

コンテンツ：

― 体験型無料チーズテイスティング

― フランスチーズをアートに学ぶ体験型展示

― チーズとドリンクのペアリングセミナー

― オリジナル”チーズボックス”制作ワークショップ

― チーズ診断

セミナー・ワークショップご予約先：https://authenticfrenchcheese.peatix.com[AM1]

※予約席に加え、当日席もご用意しています。

【CNIELについて】

CNIEL (フランス全国酪農経済センター) は、フランス国内の酪農家、酪農協同組合、製造業者、および流通関係者からなる非営利団体であり、国内外で以下の活動を行っています。

1. 酪農業界の経済動向、および乳製品が健康に与える影響に関するリサーチ

2. チーズを中心としたフランス乳業製品の良質なイメージの促進と消費拡大のための広報活動

3. 国際規格ISO26 000「社会的責任」の創設原則を尊重した社会活動「フランス・テール・ド・レ」

【CNIEL モバイルサイト】

https://www.authenticcheeses.com/jp/

【CNIEL SNSアカウント】

https://www.instagram.com/authenticheeses_jp/