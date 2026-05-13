【センセイ ラナイ、ア フォーシーズンズ リゾート】健康と美食の融合から生まれた、心身を満たすウェルネスデザートが登場

フォーシーズンズ リゾーツ ラナイ

米ハワイ州ラナイ島 - 深緑が美しい島内陸の高原地帯に佇む、大人のためのウェルネスリゾート「センセイ ラナイ、ア フォーシーズンズ リゾート(https://www.fourseasons.com/jp/sensei/)」（以下、センセイ ラナイ）では、身体・心・味覚を満たす新たなデザートメニューの提供を開始いたしました。

運動・栄養・休養の3つの柱を軸にリトリートプログラムを展開するセンセイ ラナイは、クリーンイーティングの哲学に基づき、食後に感じる心身のコンディションにまで配慮した食のあり方を提案しています。リゾートのメインダイニング「センセイbyノブ」では、ノブならではの繊細な和のエッセンスをベースに、新鮮な地元食材を用いた滋味豊かな料理の数々をご用意。このたび、新たにウェルネスデザートも加わり、さらに充実した美食体験をお楽しみいただけます。

「ウェルネスはすべての基盤ですが、だからといって甘いものの楽しみを我慢する必要はありません。私達が目指しているのは、食事制限やアレルギー対応のために素材を置き換えていることに気づかないほど、自然で満足感のあるデザートを創り出すことです」と、同リゾートのアシスタント・ペストリーシェフ、クリスチャン・マッケは語ります。



精製糖やグルテン、乳製品の代わりに、モンクフルーツ由来の甘味料やココナッツミルクなどを使用したデザートは、軽やかでありながら奥行きのある豊かな味わいを実現しています。

新デザートメニューのハイライト

Honeydew Yogurt Espuma

ハニーデュー・ヨーグルト・エスプーマ

パンダンココナッツソースをベースに、真空低温調理で旨みを凝縮したハニーデューメロンのスフィアと、ラナイ島の養蜂場で採れたハチミツのバニラ風味セミフレッドを織り交ぜた、やさしい甘さのデザート。なめらかなギリシャヨーグルトのエスプーマとハニーデューのグラニータを重ね、塩味を効かせた香ばしいライスチュイールを添えることで、軽やかな食感と甘味と塩味の美しいコントラストをお楽しみいただけます。モンクフルーツ甘味料を使用し、グルテンフリーでありながら満足感のある味わいに仕上げました。

Kiwi Coconut Verrine

キウイ・ココナッツ・ヴェリーヌ

クープグラスに美しく仕立てた一品。キウイコンポート、キウイジュレ、ココナッツライムのパンナコッタ、キウイソルベ、ココナッツフォームを重ね、層ごとに広がる多彩な食感と清涼感あふれる風味をご堪能いただけます。乳製品不使用かつグルテンフリーでありながら、食事制限を感じさせない贅沢な味わいを実現しました。

Matcha Monk Fruit Basque Cheesecake

抹茶モンクフルーツ・バスクチーズケーキ

抹茶のほろ苦さとモンクフルーツのやさしい甘さが調和した、グルテンフリーのバスクチーズケーキ。ホイップしたクレームフレッシュとストロベリー、そしてストロベリークーリをあしらい、奥行きのある味わいを演出します。個性が響き合う、洗練されたハーモニーをご堪能ください。

Pineapple Gold

パイナップル・ゴールド

ジンジャー香るパイナップルコンポートに、フレッシュココナッツミルクとレモングラスラムのフォームを合わせた、フルーツの豊かな風味が広がるヴィーガン&グルテンフリーデザート。かつて世界最大級のパイナップルプランテーションとして栄えたラナイ島の歴史に着想を得た一品です。

Lilikoi Banana

リリコイ・バナナ

バナナラムクリームに、リリコイ（パッションフルーツ）キャラメルとバナナリリコイソルベを添え、南国の豊かな風味を引き立てた一品。甘さと酸味がバランスよく調和し、グルテンフリーでありながら軽やかで満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

Milk Chocolate Yuzu

ミルクチョコレート・ユズ

ミルクチョコレートをベースに、ヘーゼルナッツのフイユティーヌ、ユズのホイップガナッシュ、ソイリダクション、ユズソルベを組み合わせた、東西の美味が響き合う一品。繊細に重ねられた要素が、バランスの取れた味わいと多彩な食感、爽やかな余韻を生み出し、グルテンフリーでありながら奥深い味わいに仕上げました。

ペストリーシェフ、クリスチャン・マッケについて

センセイ ラナイでアシスタント・ペストリーシェフを務めるクリスチャン・マッケは、カリフォルニア中部沿岸のサンタマリア出身。高校卒業後にロサンゼルスへ移り、料理への情熱を追求してきました。数々の著名なレストランで経験を重ねた後、2015年にフォーシーズンズに入社。2019年にはフォーシーズンズ ホテル ロサンゼルス アット ビバリーヒルズにてペストリーチームを率いるポジションへと昇進しました。現在はセンセイ ラナイにて、革新性と精緻さを追求しながら、ウェルネスと美味しさの両立という哲学を体現するデザートを手掛けています。

センセイbyノブについて

センセイ ラナイのメインダイニング「センセイbyノブ」は、池の畔に佇むガラス張りの開放的なパビリオンにて、朝食、ランチ、ディナーを提供しています。著名な日本人シェフの松久信幸氏と、センセイの共同設立者であるデイビッド・アグス医学博士、栄養士チームの知見を融合した、世界中のノブとは一線を画す特別なメニューをご用意。新鮮な地元食材と日本食の技法、ウェルネスの哲学を掛け合わせたフュージョン料理を通して、心身のコンディションを整える食体験をご堪能いただけます。

センセイ ラナイでは、専任のニュートリションガイドの指導のもと、五感を研ぎ澄まして食事と向き合う「Sensory Eating Experience」や、客室のラナイでコースメニューを堪能できる「Lanai Table for Two」など、多彩なダイニング体験を提供しております。リゾート内のダイニング施設一覧はこちら(https://www.fourseasons.com/jp/sensei/dining/)をご参照ください。

ラナイ島について

ホノルルから約25分のフライトでアクセスできるラナイ島は、“ハワイ最後の楽園”とも称され、観光客がアクセスできるハワイ諸島最小の有人島。かつて世界最大のパイナップルプランテーションが広がっていたこの島は、現在では手付かずの自然と静寂に包まれたプライベートアイランドとして、訪れる人々に特別な体験を提供しています。島の内陸部は山脈や野生のシカが生息する森林が広がり、沿岸の透明な海には豊かな海洋生物が生息。セーリングや乗馬、ヘリコプターツアーなど、島全体を舞台にしたゲスト専用アクティビティが充実しています。フォーシーズンズならではのきめ細やかなホスピタリティに包まれ、冒険と癒しが共存する贅沢なご滞在をお楽しみいただけます。

＜ラナイ島の魅力：https://www.fourseasons.com/jp/landing-pages/regional-hotels-groups/lanai-collection/＞

ホノルル空港とリゾート間の往復送迎特典

ホノルルからラナイ島へは、ラグジュアリーなセミプライベートチャーター「ラナイ エア」でわずか25分。2027年12月31日までのご宿泊予約には、お客様の旅程に合わせてフライトスケジュールをカスタマイズできる島間の往復フライトの他、空港とリゾート間の送迎および各アクティビティへの送迎が含まれています。

センセイ ラナイ、ア フォーシーズンズ リゾートについて

ラナイ島の内陸、高原地帯コエレに位置する「センセイ ラナイ、ア フォーシーズンズ リゾート」は、運動・栄養・休養の3つの柱を軸に、科学的根拠に基づいたパーソナルウェルネスを提供する、大人のためのラグジュアリーリゾートです（ご利用は16歳以上）。各分野の専門知識を修めたセンセイガイドが多彩なウェルネスプログラムを実施しており、ご到着前からゲスト毎の目的に沿ったコンサルティングのうえ、最適なリトリートプログラムを作成することも可能です。

生い茂る緑と静寂に包まれた敷地内には、ヨガパビリオンや広大なボタニカルガーデン、現代アート、ラグーンスタイルのプール、24時間ご利用いただけるオンセン ガーデン（屋外露天風呂）、自然光が降り注ぐ客室、レストラン「センセイ by ノブ」など、多様な施設を完備。ヴィラタイプのスパ専用棟「スパ ハレ」では、赤外線サウナやスチームルーム、露天風呂、日本式の浴槽、屋内外シャワーを備えた広さ約95平方メートル の空間を占有し、独自のトリートメントをご堪能いただけます。島の大自然を体感できるアクティビティや包括的なウェルネス体験を組み合わせたオーダーメイドの滞在を通して、心身のウェルビーイングを高める特別なひとときをお過ごしください。

◼️日本語公式ウェブサイト・SNS情報

・センセイラナイ、ア フォーシーズンズ リゾート：https://www.fourseasons.com/jp/sensei/

・公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/FourSeasonsResortsLanaiJP

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