女子プロゴルファー 佐伯三貴氏 が株式会社 HESTA大倉 専務取締役に就任

株式会社HESTA大倉

株式会社 HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：広澤克実、以下HESTA大倉）は

このたび、女子プロゴルファーとしてツアー通算7勝を誇る佐伯三貴氏が、専務取締役に就任したことをお知らせいたします。

女子プロゴルファー 佐伯三貴選手

当社は現在、再生可能エネルギー事業を中心に、ホテル・リゾート事業、地方創生事業、EC事業、スポーツ支援事業など、多角的な事業展開を進めています。

その中でも、HESTAソーラーが展開する「曲がる・軽い・薄い・貼れる」フレキシブル太陽光パネルは、公共施設や企業施設を中心に導入が拡大しており、持続可能な社会づくりへの取り組みを推進しております。

今回の就任により、佐伯三貴氏がこれまで培ってきた「挑戦し続ける力」「発信力」「人とのつながり」を活かし、スポーツ・地域・企業をつなぐ新たな価値創造を加速してまいります。

また、スポーツ支援や次世代アスリート育成、地域活性化、健康促進活動など、社会貢献分野においても積極的に取り組んでまいります。

佐伯三貴氏 コメント

このたび、HESTA大倉の専務取締役に就任させていただくこととなりました。

プロゴルファーとして、多くの方々に支えていただきながら活動を続けてきましたが、今後は経営という新たな立場から、スポーツの力や人とのつながりを通じて、社会に貢献していきたいと考えております。

HESTA大倉が取り組む再生可能エネルギー事業や地方創生事業には大きな可能性を感じています。

挑戦を続ける企業の一員として、新しい価値を生み出し、多くの方々に夢や希望を届けられるよう努めてまいります。

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より64年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートホーム事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる、貼れる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

【HESTAソーラーとは】

【設置事例】クリスタルヴィラ白浜（和歌山県）

従来のガラス製パネルに比べて最大8割軽く、厚さもわずか3ミリで、曲げた状態で設置でき、壁にも貼れるソーラーパネル。住宅の屋根上に設置しても建物の耐震性を維持できるほか、湾曲したカーポート屋根などにも設置可能。穴を開けない施工で建物の資産価値を守ります。さらに徹底した品質管理と製品検査で25年保証を行っています。

国土が狭く、エネルギー問題を抱える日本では、地球温暖化防止を推進するためにも、都市部での太陽光発電の普及が喫緊の課題でした。あらゆる場所に設置できるHESTAソーラーは2024年に販売開始以降、東京都をはじめとした都市部での引き合いが拡大。高騰する電気代を抑制し、災害時の非常用電源として活用できるシステムとして注目を集めています。

詳細を見る :https://okura.co.jp/project/energy/solar/

■協力会社様大募集

年間反響3,600件以上、施工実績約600件、大反響の「HESTAソーラー」を一緒に始めませんか？

こちらからエントリーしてください。

https://hestasolar.com/partner/

2026年1月より新庄剛志監督起用のHESTAソーラー新CM放送中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YRiInUP5sAY ]

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業

コーポレートサイト：https://okura.co.jp/

HESTAソーラー：https://okura.co.jp/project/energy/solar/

MSC再生医療：https://hesta-smartcity.com/renewal/project/msc

大倉クラブ＆ホテルズ：https://okura-club-hotels.com/

スポンサードアスリートページ：https://okura.co.jp/athlete/

〈本リリースに関するお問い合わせ〉

株式会社HESTA大倉/広報経営戦略室

E-mail：okura.press@okura.co.jp