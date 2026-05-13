島根県初の食事付き学生マンション「学生会館Uni E’meal島根大学北」運営開始 管理栄養士監修メニュー、設備充実、入居者交流

株式会社ジェイ・エス・ビー

UniLife(ユニライフ)のブランドで全国の学生マンションの企画開発・仲介斡旋・運営管理までをトータルで行う株式会社ジェイ・エス・ビー(本社：京都府京都市、代表取締役社長：森 高広)は、当社の島根県初進出となる食事付き学生マンション「学生会館Uni E’meal島根大学北I・II（ユニエミールシマネダイガクキタ ワン・ツー）」の運営を開始したことをお知らせします。

「学生会館Uni E’meal島根大学北I」

【島根県初の食事付き学生マンション】

当社が島根県で運営する学生マンション第一弾は、自社開発・自社保有の食事付き学生マンション「Uni E'meal（ユニエミール）シリーズ」での進出となりました。島根県には民間企業が運営する100室を超えるような大型の食事付き学生マンションはこれまでになく、県内でも珍しい取り組みになります。

島根大学（松江キャンパス）まで徒歩2分と大変近く、徒歩・自転車圏にコンビニやドラッグストア、スーパーなどの商業施設もあり、通学にも生活にも便利な立地にあります。

【栄養士監修メニュー／館内調理／入居者交流】

館内には当社プロデュースの食堂、UniTime Kitchen(ユニタイムキッチン)が併設され、栄養バランスの取れた管理栄養士監修のメニューが館内調理で朝夕2食が提供されます。

UniTime Kitchenは、全国の当社運営の学生マンション内で運営され、ウェルカムパーティなど館内コミュニティの活性化に繋がるイベントを行っています。友達と一緒に勉強できるスタディルーム(自習室)も併設しています。

【プライベート重視、家具家電付きの居室／安心の24時間対応】

個室内はバス、トイレ、独立洗面化粧台、キッチンを設置したプライベート重視の完全個室となっています。ベッド、デスク、チェア、収納、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジといった家具家電を備え付け、引越しによる手間、時間、費用の負担を減らしています。設備の故障などのトラブルの際には、24時間管理窓口が対応します。

【セキュリティ充実】

特にセキュリティを重視しており、日勤管理人の配置はもちろん、オートロック、防犯カメラ、居室、管理会社をネットワークで繋いだオリジナルのセキュリティシステム（UMSS）を導入しています。各室の玄関には防犯性の高い暗証番号式キーを採用しています。

【大学生協コラボマンション】

当社は本物件の運営にあたり、島根大学生活協同組合（以下、大学生協）およびユニコープ総合リビング株式会社と協定を締結しており、大学生協指定のマンションとして一部の部屋を大学生協が専属で募集を行っています。大学生協が直接、入居者を募集することで当社は募集力を強化でき、大学生協は良質な住まいを学生に紹介できるメリットがあります。

また、運営開始後は大学生協が食堂運営と入居生活の相談窓口を担当します。「大学生協コラボマンション」として、入居学生に安心を、事業に安定をもたらす運営を行っていきます。

【学生マンションが必要とされる背景】

進む少子化の一方で大学進学率は過去最高を記録し、学生数は安定した推移を見せています。かつて4畳半一間で風呂トイレ共同といった学生のひとり暮らしは、ワンルームタイプの風呂トイレ付の個室タイプへと様変わりしました。近年では、安心感、快適性、プライベート重視といったものが学生のひとり暮らしに求められています。また、若者の偏食や少食、人間関係の希薄化なども意識されるようになり、しっかりとした食事が摂れ、入居者間交流ができる食事付き学生マンションの人気が高まっています。

＜概要＞

名称 ：学生会館Uni E’meal島根大学北I・II

（読み：ユニエミールシマネダイガクキタ ワン・ツー）

所在地 ：I棟 島根県松江市西川津町945-16（II棟 945-15）

立地 ：島根大学（松江キャンパス）まで 徒歩2分

構造 ：鉄筋コンクリート造3階建 ／ 居室数：全117室（I棟52室・II棟65室）

敷地面積 ：I棟1,404.21平方メートル II棟2,253.42平方メートル

延床面積 ：I棟1,723.20平方メートル II棟1,828.13平方メートル

間取 ：1K（21.7m²～22.6 m²／7.5帖～7.8帖）1R（22.3 m²～23.4m²／9.2帖～9.8帖）

居室設備 ：バス、トイレ、IHキッチン、独立洗面化粧台、洗濯機、温水洗浄便座、

エアコン、ベッド、デスク、チェア、冷蔵庫、電子レンジ、

インターフォン（TVモニター付）、暗証番号式キー、クローゼット、

シューズケース、バルコニー、居室照明器具、吊棚、浴室乾燥機、

ネット回線（Wi-Fi対応／無料）

共用部設備：オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、スタディルーム、

食堂（UniTime Kitchen）

完成 ：2026年3月31日 ／ 本格稼働：2026年4月

＜入居・月額費用の目安＞

家賃 ：4.95万円 ～ 5.35万円(食費別：2.86万円(税込))

入館金 ：1年契約9万円 または 2年契約15万円 ／ 敷金：5万円

年間管理費：19.8万円（月払い可） ／ その他：UniLife総合補償加入要他

当館の詳細は、HPをご覧ください。⇒https://unilife.co.jp/view/12861

【その他画像】

食堂（UniTime Kitchen）居室料理の一例UniTime Kitchen ロゴマーク

【当社概要】

株式会社ジェイ・エス・ビー

本社所在地：京都府京都市下京区因幡堂町655番地

創 業： 1976年12月

上 場： 東証プライム（証券コード3480）

代 表： 代表取締役社長 森 高広

U R L： https://www.jsb.co.jp/

全国の学生マンション検索サイト: https://unilife.co.jp/

ジェイ・エス・ビーグループは1976年の創業以来、全国で学生マンションの運営管理を手掛け、現在では北海道から沖縄まで学生向け賃貸仲介店舗「UniLife（ユニライフ）」85店舗を展開、2025年４月時点で99,300室を管理しています。近年では、食事や家具家電付きの住まいの提供や、学生の「学び・成長」を支援する取り組みに力を入れています。