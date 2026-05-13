【IDEATECH、Peatix Marketing Terrace vol.26に登壇｜5月22日】「リードは増えても、売上が伸びない」を解決する、PR×マーケティングの考え方を解説

株式会社IDEATECH

ファクトに基づいたコンテンツ開発とマーケティング支援を行う、株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、Peatix Marketing Terrace（ピーティックス マーケティング テラス）が主催するオンラインセミナー「『リードは増えても、売上が伸びない』を解決する、PR×マーケの考え方」に、専務取締役の競 仁志が登壇いたします。

セミナーお申し込みはこちら：https://marketingterrace26.peatix.com/

■本セミナーについて

「Peatix Marketing Terrace 」は、マーケティングの未来を切り拓くための学びと共創の場です。



デジタル化の加速、消費者行動の変化、サードパーティークッキーの廃止など、マーケティング業界はかつてない変革期を迎えています。これまでの手法が通用しなくなる中、企業やマーケターは新しい戦略を模索し、実践することが求められています。



Peatix Marketing Terrace は、マーケター同士が知見を共有し、リアルな課題に向き合いながら、新たなマーケティングの可能性を探求する場です。 トレンドの先を行く実践的な戦略や、企業の成功事例、最新のマーケティング手法について、業界の第一線で活躍するゲストと共に考え、学び、つながることができます。

■IDEATECH登壇内容｜「リードは増えても、売上が伸びない」を解決する、PR×マーケの考え方

メディア掲載だけでは、売上につながらない時代へ

企業の情報発信では、メディア掲載やリード獲得が一つの成果として見られがちです。しかし実際には、掲載数やリード数が増えても、商談や受注につながらないという悩みを抱える企業も少なくありません。

この背景には、PRで得た注目を、その後のマーケティングや営業活動につなげる設計が不足していることがあります。見込み顧客が関心を持った後、何を見て、どう理解し、なぜ問い合わせるのか。この流れを整えることが重要になります。

PRとマーケティングを分けず、売上までの流れで考える

本セミナーでは、PRとマーケティングを別々の活動として捉えるのではなく、顧客の意思決定を支える一連の活動として考えます。

話題をつくるだけでなく、顧客が課題に気づき、サービスの必要性を理解し、問い合わせや商談へ進むためには、どのような情報が必要なのか。PR、コンテンツ、営業活用をつなげる視点から、実務で使える考え方をお伝えします。

質問やコメントも受け付ける参加型セミナー

当日は、参加者からの質問やコメントも受け付ける予定です。申し込み時のアンケートフォームや、

当日の配信中に寄せられた声をもとに、実際の課題に近いテーマも取り上げます。

■こんな方におすすめ

■概要

◼️IDEATECH｜登壇者

- リード獲得数は増えているものの、商談や受注につながりにくいと感じているマーケティング担当者- メディア掲載やプレスリリースの成果を、売上につながる活動に広げたい広報・PR担当者- PR、マーケティング、営業の活動をつなげ、顧客の意思決定を後押ししたい事業責任者- BtoB企業におけるコンテンツ活用や情報発信の設計を見直したい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/644_1_c00b107ae1c1c79a03f982e2a4d6078c.jpg?v=202605130452 ]

株式会社IDEATECH 専務取締役 競 仁志

2013年株式会社ネットプロテクションズへ入社。その後自身で会社を創業。海外企業の日本市場進出支援を行う。2020年より株式会社IDEATECH（旧：ベイニッチ）の取締役へと就任。リサーチデータマーケティング「リサピー」事業の立ち上げ・推進の責任者となる。企画立案数は3,000以上、累計担当企業社数は300社以上を実施。BtoB領域のPR・マーケティング・セールスを「コンテンツ」で統合し、売上向上を実現。

セミナーお申し込みはこちら：https://marketingterrace26.peatix.com/

■リサーチマーケティングで事業を成長させる『リサピー(R)︎』

リサーチマーケティング『リサピー(R)︎』は、アンケート調査により世の中の声を裏付けとして取り、そのリサーチコンテンツをプレスリリースやホワイトペーパー、メルマガコンテンツ、営業資料、Webサイトなどに活用し、マーケティングを加速させるサービスです。企画決定から20営業日の納品で、スピーディーに事業を推進します。

『リサピー(R)︎』公式サイト｜https://ideatech.jp/service/research-pr

■会社概要

ピーティックス ( Peatix ) について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp